QuakeCon 2021-programma hint op komst vernieuwde versie van Quake

Het programma voor QuakeCon 2021 verwees tijdelijk naar de komst van een 'revitalized edition' van Quake. Vermoedelijk wordt daarmee een soort vernieuwde versie van Quake getoond tijdens het evenement.

"Quake is terug", luidde het QuakeCon 2021-programma, waarin details werden gegeven over een Quake-presentatie die tijdens deze beurs plaatsvindt. Deze presentatie wordt op vrijdag 20 augustus gehouden ter ere van de vijfentwintigste verjaardag van de game. Jerk Gustafsson van MachineGames en John Linneman van Digital Foundry bespreken tijdens het panel onder andere de historie van Quake.

"Het tweetal zal ook de extra content bespreken die MachineGames heeft bijgedragen aan deze revitalized edition," luidde de samenvattingstekst van het panel. Hoewel de komst nog niet officieel is bevestigd, lijkt het er dus wel op dat de studio volgende week met een nieuwe Quake-versie komt. De verwijzing naar een 'revitalized edition' van Quake werd opgemerkt door XboxEra en werd enkele minuten na publicatie verwijderd door de organisatie van QuakeCon.

Op donderdag 19 augustus houden MachineGames en id Software ook een panel over Quake, direct na de openingsceremonie van QuakeCon 2021. Vermoedelijk is id Software ook betrokken bij deze eventuele revitalized edition van Quake. Dat zou niet verrassend zijn, aangezien id Software de oorspronkelijke studio achter de Quake-franchise is. Id Software en MachineGames werken bovendien vaker samen; laatstgenoemde maakt tegenwoordig bijvoorbeeld games in de Wolfenstein-franchise, die oorspronkelijk ook van id Software komt.