Mozilla test optionele Firefox-functie voor gesponsorde zoeksuggesties in VS

Mozilla doet een test met Firefox Suggest. Dat is een zoekfunctie die gesuggereerde en gesponsorde zoekresultaten toont. De functie is optioneel en wordt momenteel alleen getest onder een klein aantal gebruikers in de Verenigde Staten.

Firefox Suggest toont zoeksuggesties wanneer gebruikers typen in de adresbalk van Firefox. Deze suggesties komen onder reguliere zoeksuggesties in de adresbalk te staan. De zoeksuggesties worden niet gedaan door de gebruikte zoekmachine, maar door de Firefox-browser zelf. Volgens Mozilla moet Firefox Suggest gebruikers helpen om sneller informatie te vinden. Het bedrijf meldt op de supportpagina dat deze zoeksuggesties ook gesponsorde content van Mozilla's advertentiepartners kunnen bevatten.

Het is niet bekend hoe de zoeksuggesties exact worden uitgezocht. De webpagina van Mozilla stelt wel dat het bedrijf alleen samenwerkt met advertentiepartners die 'voldoen aan de privacynormen voor Firefox', waarbij het adMarketplace als voorkeurspartner noemt. Wanneer gebruikers klikken op een Firefox Suggest-resultaat, wordt 'technische data' verstuurd naar Mozilla's partners via een proxydienst. De gegevens bevatten volgens het bedrijf geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Gebruikers die onderdeel zijn van de Firefox Suggest-test kunnen de functie naar wens in- en uitschakelen, onder de opties voor zoeksuggesties in about:preferences#search . Firefox Suggest betreft vooralsnog een experiment. Het is dan ook nog onbekend of en wanneer de feature uiteindelijk beschikbaar komt voor alle Firefox-gebruikers.

Afbeeldingen via Mozilla