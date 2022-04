Firefox 90 met functie om te updaten als browser is afgesloten is verschenen

Mozilla heeft Firefox 90 uitgebracht. De Windows-versie kan nu ook updaten als de browser niet draait. Chromium-browsers hebben dergelijke functionaliteit al langer. Verder is zoals aangekondigd ftp-ondersteuning volledig verwijderd uit Firefox 90.

De functie om op de achtergrond te updaten werd al getest in bètaversies en ontwikkelaars van Mozilla gaven daar in april details over. Het Firefox-profiel voert op Windows periodieke checks uit om te kijken of er een browserupdate is. Ook als de browser niet in gebruik is, kan een update doorgevoerd worden. Gebruikers kunnen dat uitzetten door bij about:preferences de instelling BackgroundAppUpdate aan te passen. Chromium-browsers, zoals Google Chrome en Microsoft Edge, maken al langer gebruik van dergelijke updates op de achtergrond.

Mozilla heeft de releasenotes van Firefox 90 op het moment van schrijven nog niet gepubliceerd, maar ghacks somt een aantal van de vernieuwingen in de browser op. Zoals eerder aangekondigd is ftp-ondersteuning volledig verwijderd uit Firefox. Vanaf versie 88 was ftp al standaard uitgeschakeld. Gebruikers die met Firefox nog ftp willen gebruiken, kunnen dat wel doen met extensies.