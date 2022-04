Samsung combineert kleine en grote fotodiodes in camerasensor voor auto's

Samsung presenteert een camerasensor voor gebruik in auto's: de Isocell Auto 4AC. De sensor, die bijvoorbeeld in achteruitkijkcamera's of in de spiegels kan worden verwerkt, heeft fotodiodes van twee verschillende maten. Dat wordt gebruikt voor hdr-weergave.

De Isocell Auto 4AC is Samsungs eerste camerasensor geoptimaliseerd voor gebruik in auto's. Het gaat om een kleine sensor van het 1/3,7"-formaat, met een resolutie van 1280x960 pixels. De sensor kan storende knippering van ledverlichting, zoals straatlantaarns, onderdrukken. Daardoor is de sensor volgens Samsung geschikt in voor achteruitkijkcamera's in bijvoorbeeld de achterbumper, of camera's verwerkt in e-mirrors.

De sensor is voorzien van wat Samsung CornerPixel-technologie noemt. Dat is een pixelstructuur waarbij elk pixelblok voorzien is van twee fotodiodes; een 3-micrometer pixel voor het tonen van beelden met weinig licht en een 1-micrometer pixel op de hoek van de grotere pixel voor lichtere omgevingen. Door die twee belichtingen te combineren kan de sensor hdr-opnames weergeven.

Door die pixelcombinatie kan er een scherper hdr-beeld getoond worden met weinig bewegingsonscherpte en moet de overgang van donkere naar lichte omgevingen getoond worden zonder plotse overgang. Volgens Samsung maakt dat het beeld in digitale spiegels duidelijker, ook wanneer de lichtsituatie steeds verandert, bijvoorbeeld bij het binnenrijden van een tunnel.

Met de dubbele fotodiodes wordt ook het knipperen van ledverlichting in beeld tegengegaan. De sluitertijd van de kleinere diode kan worden verlengd, waardoor het knipperen van ledverlichting niet te zien is.

De Isocell Auto 4AC is volgens Samsung de aftrap voor de ontwikkeling van een grotere line-up aan automotive sensors, vooral gericht op cameramonitorsystemen, autonoom rijden en in-cabin monitoring. Op dit moment wordt de sensor geproduceerd. In welke auto's de chip gebruikt zal worden, is nog niet bekend.