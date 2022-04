Google krijgt Franse boete van 500 miljoen euro in zaak over auteursrechten

De Franse mededingingswaakhond Autorité de la concurrence geeft Google een boete van 500 miljoen euro. Volgens de autoriteit heeft Google opgelegde sancties niet nageleefd. De zaak draait om vergoedingen voor uitgevers en persagentschappen.

Vorig jaar heeft de Autorité de la concurrence zeven dwangbevelen opgelegd aan Google, waarmee de zoekgigant de opdracht kreeg om 'te goeder trouw' te onderhandelen met uitgevers en persbureaus over vergoedingen voor het opnemen van snippets van hun artikelen en foto's in zoekresultaten.

De waakhond legde die bevelen op nadat Google eenzijdig had besloten dat het geen uittreksels meer zou tonen, behalve als uitgevers daar toestemming voor gaven en daar geen vergoeding voor hoefden te hebben. Volgens de autoriteit misbruikte Google daarmee zijn machtspositie.

Na onderzoek concludeert de Autorité de la concurrence nu dat Google in verschillende opzichten geen rekening heeft gehouden met de bevelen. Daarom krijgt de zoekgigant een boete van 500 miljoen euro. De autoriteit zegt dat vooral het belangrijkste bevel, om te goeder trouw te onderhandelen, niet is nageleefd. Naast de boete van 500 miljoen euro legt de autoriteit een dwangsom op van 300.000 euro per dag dat Google niet voldoet aan de opgelegde sancties.

Google heeft wel onderhandeld met uitgevers en persbureaus, maar zou daarbij gepusht hebben naar een nieuw wereldwijd partnerschap: Publisher Curated News en de bijbehorende dienst Showcase. Google weigerde volgens de waakhond om discussie te voeren over bepaalde vergoedingen en beperkte de onderhandelingen door bepaalde persbureaus en uitgevers uit te sluiten.

Begin dit jaar bereikte Google een overeenkomst met de Alliance de la Presse d'Information Générale, ofwel APIG. Daarbij sprak Google af licentieovereenkomsten te sluiten met perspublicaties en nieuws op te nemen in de Google News Showcase. Daarin wordt meer inhoud opgenomen dan alleen snippets. De autoriteit is kritisch over de Showcase-dienst van Google, met een betaalde variant daarvan kan Google juist meer inkomen binnenhalen uit inhoud van persbureaus en uitgevers.

Volgens de waakhond is het gedrag van Google het resultaat van een 'weloverwogen, uitgebreide en systematische strategie', waarmee het bedrijf zich al jaren verzet tegen het betalen van vergoedingen voor het tonen van uittreksels.

Google zegt teleurgesteld te zijn met de beslissing. De zoekgigant heeft naar eigen zeggen wel te goeder trouw onderhandeld en stelt dat het als enige bedrijf afspraken heeft gemaakt over vergoedingen voor naburige rechten. Ook zegt Google dat het op het punt staat om een wereldwijde overeenkomst met persbureau AFP te sluiten over vergoedingen.

De Franse Autorité de la concurrence heeft meerdere miljoenenboetes opgelegd aan Google in de afgelopen jaren. Zo kreeg het bedrijf een boete van 220 miljoen euro voor misbruik van de advertentiemarkt en een boete van 150 miljoen euro voor het hanteren van onduidelijke voorwaarden.