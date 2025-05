Google gaat Duitse uitgevers 3,2 miljoen euro per jaar betalen voor nieuws

Google heeft aan koepelorganisatie Corint Media toegezegd dat het 3,2 miljoen euro per jaar gaat betalen voor het delen van hun artikelen. De organisatie gaat voorlopig akkoord met het aanbod, al had het gehoopt op een hoger bedrag.

Het jaarlijkse bedrag geldt totdat de arbitragecommissie van het Deutsche Patent- und Markenamt met een definitief bedrag komt, schrijft de Frankfurter Allgemeine. "De betalingen aan Corint Media zijn in lijn met wat we al zijn overeengekomen met 470 regionale en nationale nieuwsplatforms in Duitsland", schrijft Google in een eigen verklaring. Het bedrijf wijst op bestaande licentieovereenkomsten met Der Spiegel, Die Zeit en FAZ voor het gebruik van koppen, fragmenten en thumbnails. Corint Media behartigt de belangen van onder andere Sat.1, ProSieben, RTL, Axel Springer en CNBC.

De koepelorganisatie had aanvankelijk 420 miljoen euro geëist voor het gebruik van nieuwsartikelen in 2022. Dat bedrag is gebaseerd op de vermeende advertentie-inkomsten van Google in Duitsland, die 11 miljard euro zouden bedragen. Corint Media had gehoopt dat de beslissing van de arbitragecommissie zou leiden tot een 'aanzienlijke verhoging van de door Google te betalen vergoeding'. Toch gaat het voor nu akkoord met het bedrag.

Eerder had de commissie van het DPMA voorgesteld dat Google een eenmalig bedrag van 5,8 miljoen zou betalen aan Corint Media. Beide partijen gingen akkoord met dat bedrag, dat voor de periode van 7 juni 2021 tot en met 31 maart 2023 is bedoeld. Dat is de periode waarin de nieuwe Europese auteursrichtlijn van kracht is geworden. Daarin is een exclusief recht voor uitgevers vastgelegd dat boven op de bestaande auteursrechten komt. Pas na een licentie mogen bedrijven als Google deze content of delen ervan overnemen. Diverse Europese uitgevers en nieuwsplatforms hebben inmiddels om de tafel gezeten met Google en overeenkomsten gesloten, waaronder het Franse persbureau AFP.