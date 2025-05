Google laat eerste Pixel Watch voortaan langzamer opladen

Google heeft een firmware-update uitgebracht voor de eerste Pixel Watch waardoor de accu van het slimme klokje langzamer oplaadt. De Pixel Watch kon aanvankelijk in 80 minuten volledig opgeladen worden. Na de firmware-update duurt het volledige oplaadproces 110 minuten.

Google heeft de wijziging bevestigd aan de redactie van 9to5Google, maar geeft geen verklaring. Volgens 9to5Google zou het bedrijf het horloge minder heet willen laten worden tijdens het opladen. Het Amerikaanse bedrijf introduceerde de eerste Pixel Watch vorig jaar in oktober. Het digitale horloge kreeg een accu van 294mAh mee en kan in theorie 24 uur mee op een enkele lading. De Pixel Watch kreeg een vanafprijs van 349 dollar, zonder btw.

Eerder deze maand kondigde Google de Pixel Watch 2 aan. De nieuwe versie kreeg onder andere een nieuwe soc en nieuwe sensoren mee. De Pixel Watch 2 kan volgens Google in 75 minuten tijd volledig opladen en is te koop in Nederland en België voor 399 euro.