Google herstelt functie om Nest-speakers bij meerdere Home-groepen te voegen

Google maakt het middels een update binnenkort weer mogelijk om Nest-speakers en Chromecast with Google TV-apparaten bij meerdere groepen in de Home-app te kunnen voegen. Dit doet het bedrijf in reactie op een beslissing van een rechter rondom een patentrechtszaak met Sonos.

De betreffende beperking wordt per direct opgeheven en moet binnen de komende 48 uur doorgevoerd worden voor de Android-app van Home, zo meldt Google. Het bedrijf zegt dat dezelfde verandering 'binnenkort' wordt doorgevoerd voor de iOS-versie van de app. De onderstaande Google-apparaten kunnen na de betreffende Home-update weer gelijktijdig bij meerdere groepen ondergebracht worden.

Google Nest Mini (tweede generatie)

Google Nest Audio

Chromecast with Google TV (4K)

Chromecast with Google TV (HD)

Google Nest Hub (tweede generatie)

Google Nest Hub Max

Google Nest Wifi Punt

Pixel Tablet (in Hub-modus)

Grofweg een maand geleden verwijderde Google de mogelijkheid om bepaalde apparaten bij meerdere groepen in de Google Home-app onder te brengen. Hoewel dat niet expliciet gezegd werd, was dit in retrospectief een maatregel met betrekking tot een patentrechtszaak met Sonos; het audiomerk had naar eigen zeggen patent op deze technologie. Daarvoor kreeg Google in eerste instantie ook een boete.

Gisteren werd daarentegen bekend dat de bewering van Sonos volgens een federale rechter niet terecht was, aangezien Sonos pas jaren na de introductie van het omstreden concept een patent zou hebben aangevraagd. Overigens is de zaak daarmee nog niet afgerond. Sonos maakte direct na de uitspraak al bekend dat het bedrijf in hoger beroep zou gaan omdat het besluit 'zowel feitelijk als juridisch onjuist' zou zijn. Mocht een rechter daaropvolgend Sonos alsnog gelijk geven, dan zou het kunnen dat de vermelde apparaten wederom beperkt worden wat het aantal groepen betreft.