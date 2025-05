Rechter verwerpt boete van 32,5 miljoen dollar tegen Google in Sonos-rechtszaak

Een Amerikaanse rechtbank heeft een boete van 32,5 miljoen dollar tegen Google verworpen. De boete werd opgelegd in een patentenzaak die Sonos aanspande tegen de techgigant, maar de rechter concludeerde dat de patenten in kwestie niet afdwingbaar zijn.

Een Amerikaanse rechter concludeert dat Sonos jarenlang heeft gewacht met het indienen van patenten rondom multiroomaudio, en dat ze daarom niet afdwingbaar zijn. Het bedrijf heeft in 2006 voorlopige aanvragen voor die patenten gedaan, maar heeft deze pas in 2019 daadwerkelijk aangevraagd. Dat is jaren nadat Google apparaten introduceerde die inbreuk zouden maken op die patenten.

Google zou in 2014 plannen met Sonos gedeeld hebben om multiroomaudioproducten te introduceren en verkende toen een mogelijke samenwerking, maar dat ging uiteindelijk niet door. In 2015 kwam Google met zijn eerste eigen producten die gebruikmaakten van de uitvinding. Sonos zou vervolgens dus tot 2019 gewacht hebben om de patenten rondom de uitvinding te claimen en heeft deze techniek pas in 2020 zelf toegepast in zijn producten, zo schrijft de rechtbank.

"Dit was geen geval van een uitvinder die de industrie naar iets nieuws leidde", zei de rechter. "Dit was een geval van de industrie die met iets nieuws kwam. Pas daarna kwam een uitvinder tevoorschijn om te zeggen dat hij als eerste met het idee was gekomen." De rechtbank draait de vorige uitspraak uit mei daarom terug en schrapt de opgelegde boete.

Sonos zegt in een statement tegenover persbureau Reuters dat het besluit 'zowel feitelijk als juridisch onjuist' is. Het bedrijf gaat in hoger beroep. Google heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Tweakers heeft vragen bij de techgigant uitstaan.

De patentenzaak tussen Google en Sonos loopt al jaren. Sonos stelde begin 2020 dat Google inbreuk heeft gemaakt op enkele van zijn smartspeakerpatenten rondom multiroomaudio. Google moest daarom eerder al verschillende features uit zijn slimme speakers halen. Er lopen soortgelijke zaken tussen de twee bedrijven in onder meer de VS, Canada, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Update, woensdag: Google reageert in een uitgebreide blogpost op de beslissing van de rechtbank. De techgigant zegt dat de beslissing 'de zwakte van een centraal punt in de campagne van Sonos' aantoont, en bevestigt dat Google 'de technologie als eerste en onafhankelijk heeft ontwikkeld'. Het bedrijf gaat enkele Google Home-features, die eerder verdwenen vanwege de patentenzaak, weer herstellen. "Deze beslissing is goed nieuws voor onze gebruikers die weer naadloos Google smart speakers kunnen groeperen en integreren."