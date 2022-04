Rechter VS: Google maakt inbreuk op Sonos-patenten over synchroniseren speakers

De Amerikaanse International Trade Commission heeft bepaald dat Google inbreuk heeft gemaakt op vijf patenten van Sonos. Daarmee is een eerdere uitspraak van deze instantie bevestigd. Het gaat over technologie van Sonos om meerdere apparaten binnen een netwerk te synchroniseren.

Volgens The New York Times betekent deze definitieve uitspraak van de United States International Trade Commission dat Google geen producten in de VS mag invoeren die het intellectueel eigendom van Sonos schenden. Dit importverbod zal over zestig dagen ingaan. Dat is de tijd die staat voor de Amerikaanse president om het oordeel definitief goed te keuren of zijn veto uit te spreken, al gebeurt dat laatste zelden volgens Bloomberg.

Deze uitspraak is gebaseerd op de vaststelling dat Google met zijn handelingen een Amerikaanse wet heeft overtreden, namelijk de Tariff Act uit 1930. Deze wet is er om oneerlijke concurrentie te voorkomen, waarbij specifiek kan worden opgetreden tegen het importeren van producten die inbreuk maken op Amerikaanse patenten of auteursrechten. Er is ook een cease-and-desist-bevel uitgevaardigd tegen Google. Volgens Sonos wordt een vrij brede groep van Google-producten met audiosystemen geraakt door de uitspraak, waaronder de Nest Hub en Nest Mini, maar ook Chromecast en Pixel-telefoons.

Tegenover onder meer The Verge spreekt Google de verwachting uit dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor het importeren en verkopen van zijn producten. Dat baseert het bedrijf op het feit dat de International Trade Commission eerder al specifieke workarounds van Google voor elk van de vijf patenten heeft goedgekeurd. Het bedrijf geeft aan dat klanten geen onderbrekingen zullen ervaren, omdat er zestig dagen zijn om veranderingen door te voeren.

Het gaat hier waarschijnlijk om veranderingen specifiek voor de Amerikaanse markt. De community manager van het team van Nest laat weten dat er al aanpassingen worden doorgevoerd naar aanleiding van de huidige uitspraak. Deze wijzigingen behelzen de manier hoe klanten hun apparaten instellen en specifiek met de Speaker Group-functionaliteit omgaan. Dat laatste zal omslachtiger gaan werken. Bezitters van relevante apparaten kunnen niet langer meer in een keer het volume van een groep van apparaten aanpassen; dat moet straks per individueel apparaat gebeuren. Ook zal het niet meer mogelijk zijn om het volume van een groep apparaten aan te passen via de fysieke volumeknoppen op een smartphone.

Sonos sprak al over de mogelijkheid dat Google bepaalde producteigenschappen kan laten verslechteren of elimineren om zodoende het verbod van de International Trade Commission te omzeilen. Het bedrijf zegt blij te zijn met de uitkomst van deze zaak en dat een dergelijke overwinning, waarin op alle patenten in het voordeel van Sonos is geoordeeld, steeds zeldzamer is in patentzaken.

Google is het niet eens met de uitspraak. In theorie zou het bedrijf beroep aan kunnen tekenen bij het United States Court of Appeals for the Federal Circuit. Google zou echter ook ervoor kunnen kiezen om royalties te gaan betalen aan Sonos. In dat geval hoeft er niets te veranderen, omdat Google dan een licentie afneemt om de technologie van Sonos te mogen gebruiken.