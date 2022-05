Sonos brengt instapmodel Ray-soundbar in juni uit voor 299 euro

Sonos heeft zijn goedkopere Ray-soundbar officieel aangekondigd. Dit wordt de betaalbaarste soundbar die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht, met een adviesprijs van 299 euro. De Sonos Ray verschijnt 7 juni in de winkel.

De Sonos Ray ondersteunt Apple AirPlay 2 en Spotify Connect en kan overweg met de audioformaten Stereo PCM, Dolby Digital 5.1 en DTS Digital Surround. Ondersteuning voor Dolby Atmos ontbreekt. De speaker wordt via een optische kabel aangesloten op een televisie. De Ray heeft daarmee geen HDMI e-ARC-aansluiting. De duurdere Sonos Beam en Arc hebben dat wel.

De soundbar heeft twee tweeters voor hoge tonen, twee midwoofers voor de middenfrequentie en een Bass Reflex-systeem voor lage tonen. Die speakers zijn allemaal naar voren gericht, zodat de soundbar volgens Sonos ook in een tv-meubel geplaatst kan worden. De speakers worden aangestuurd met vier digitale versterkers van de D-klasse.

De Sonos Ray werkt via wifi of een ethernetpoort en het instellen gaat via de Sonos-app. De Ray past daarnaast in het ecosysteem van Sonos, en is daarom te combineren met andere speakers van de fabrikant voor een surroundsoundopstelling. Ook de Sonos Sub wordt ondersteund. De Ray kan ook afgesteld worden met de Trueplay-feature van Sonos. Gebruikers met een iOS-apparaat kunnen via de Sonos-app een geluidsmeting van hun ruimte maken, waarmee het geluid van de Ray wordt afgesteld. De functie werkt vooralsnog niet op Android. In de Sonos-app kunnen gebruikers ook de equalizerinstellingen handmatig aanpassen.

De Ray is 559mm breed, 71mm hoog en 95mm diep. Aan de bovenkant zitten knoppen om muziek te pauzeren of liedjes over te slaan of opnieuw af te spelen. Er is geen microfoon voor spraakbediening. De soundbar weegt 1,95kg en komt bij de release op 7 juni beschikbaar in het zwart en wit. Sonos verkoopt ook een losse muurbeugel voor 49 euro.