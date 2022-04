IKEA en Sonos brengen vernieuwde Symfonisk-boekenplankspeaker uit

IKEA heeft een tweede generatie van zijn in samenwerking met Sonos gemaakte Symfonisk-boekenplankspeaker uitgebracht. De plaatsing van de knoppen is gewijzigd, het verbruik in stand-by is lager en de Gen 2-modellen hebben verbeterde hardware.

De Symfonisk-speakers van de tweede generatie zijn niet formeel aangekondigd, maar op de Nederlandse IKEA-website is de Gen 2-versie van de speaker te vinden in een witte en in een zwarte uitvoering. Uitleg over vernieuwingen staat niet in de omschrijving. De speakers kosten zo'n honderd euro per stuk.

Een woordvoerder van IKEA Nederland laat desgevraagd aan Tweakers weten dat de nieuwe modellen zijn geüpdatet met 'een snellere processor en meer geheugen'. De speaker draait nu op hetzelfde platform als de rest van de Symfonisk-producten. Het stroomverbruik is in stand-by ook lager. Dat is nu zo'n 2,05W, tegenover 2,55W van het oudere model, aldus de woordvoerder.

Het nieuwe model wordt geleverd met een stroomkabel van 2 meter in plaats van 1,5 meter en de knoppen zijn iets anders geplaatst, wat de bediening gemakkelijker zou moeten maken. De vernieuwde speakers kunnen in stereo gekoppeld worden met de Symfonisk-boekenplankspeaker van de vorige generatie.

Volgens IKEA is er geen verandering in de ondersteunde wifibanden tussen het oude en het nieuwe model. Volgens de woordvoerder werkt het Sonos-systeem zowel met 2,4GHz als met 5GHz, maar werkt het niet met alleen de 5GHz-band.

De nieuwe Symfonisk-speakers hebben modelnummer E1922. De speakers van de eerste generatie, die sinds 2019 te koop zijn, hebben modelnummer E1801. Onlangs vernieuwde IKEA ook zijn Symfonisk-tafellamp met ingebouwde speaker. Tweakers publiceerde een review en concludeerde daarin dat het geluid flink verbeterd is.