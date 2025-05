IKEA introduceert slimme rgb-ledstrip voor gebruik met Dirigera-hub

IKEA introduceert een rgb-ledstrip die te bedienen is via de Ikea Home Smart-app. Deze Ormanäs-ledstrip is te gebruiken met de IKEA Dirigera-smarthomehub en komt beschikbaar voor 30 euro. De strip is op het moment van schrijven nog niet leverbaar.

De IKEA Ormanäs-ledstrip kan rgb-kleuren en het witte spectrum weergeven, zo stelt de fabrikant op zijn website. De leds lijken niet individueel adresseerbaar te zijn, maar geven tegelijkertijd een enkele kleur weer. Gebruikers kunnen de leds aansturen met de bestaande Stryrbar-afstandsbediening of via de IKEA Home Smart-app, die beschikbaar is voor zowel Android als iOS. De ledstrip kan verbonden worden met de Dirigera-smarthomehub, die werkt via het Zigbee-protocol. De IKEA Ormanäs is niet compatibel met de voorgaande Trådfri-hub.

De Ormanäs-strip is vier meter lang en kan op lengte geknipt worden. Aan de achterkant van de ledstrip zit 3M-tape, waarmee de verlichting bijvoorbeeld op een kast of achter een televisie bevestigd kan worden. De Ormanäs-ledstrip wordt geleverd met een 'driver', waarmee de verlichting aangesloten kan worden op een stopcontact.

De ledstrip is in de meeste winkels nog niet leverbaar, zo blijkt op de website van IKEA. Online is de Ormanäs ook nog niet verkrijgbaar. De ledstrip kost 30 euro.