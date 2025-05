IKEA introduceert AI-chatbot in OpenAI's GPT Store die interieuradvies kan geven

IKEA introduceert een AI-chatbot in de Amerikaanse GPT Store van OpenAI. Volgens de retailgigant kan deze chatbot gebruikers helpen bij het uitkiezen van IKEA-producten. De bot kan ook afbeeldingen genereren die visualiseren hoe bepaalde producten er in de praktijk uitzien.

Volgens Ingka, de eigenaar van veel IKEA-winkels, kan de nieuwe chatbot onder meer interieursuggesties voor gebruikers doen, bijvoorbeeld op basis van de afmetingen van een ruimte, naast de smaak en het budget van de gebruiker. De IKEA AI Assistant kan volgens het meubelbedrijf ook de voorraden van producten bij IKEA-winkels controleren.

Gebruikers kunnen de chatbot ook vragen om voorbeeldafbeeldingen te genereren, die aantonen hoe bepaalde producten er uit zouden zien in een voorbeeldkamer. IKEA toont een voorbeeld van een door AI gegenereerde keuken, met daarin keukenkasten van het bedrijf. Nadat gebruikers via de chatbot producten hebben uitgekozen om te kopen, kan de bot een URL genereren waarmee de gebruiker deze direct kan kopen.

De IKEA AI Assistant is per direct te vinden in de GPT Store. Daarmee is de chatbot te gebruiken voor gebruikers met een GPT Plus-abonnement op OpenAI's ChatGPT-dienst. De chatbot is vooralsnog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Later dit jaar moet de bot in meer landen beschikbaar komen. Wanneer dat precies gebeurt, en om welke landen dat dan gaat, is nog niet bekend.