Microsoft brengt Copilot-app uit voor iOS en iPadOS

Microsoft heeft de Copilot-app uitgebracht voor iOS en iPadOS-apparaten. Eerder deze week kwam de app al beschikbaar voor Android-toestellen.

De app is momenteel beschikbaar in de App Store voor iPhones en iPads. Copilot maakt gebruik van GPT-4 en Dall-E 3 van OpenAI en stelt gebruikers onder meer in staat om gesprekken aan te gaan met een chatbot en om beeldmateriaal te genereren. Copilot is al enige tijd beschikbaar op Windows 10 en 11 en kwam aan het begin van deze week ook beschikbaar als Android-app.

Microsoft Copilot-app voor Android
Microsoft Copilot-app

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 30-12-2023 13:05
71 • submitter: Rfaay

30-12-2023 • 13:05

71

Submitter: Rfaay

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Reacties (71)

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kamerplant 30 december 2023 19:57
Ik betaal nu iedere maand voor chatGPT plus, heeft dat nu nog toegevoegde waarde?
Djerro123 @kamerplant30 december 2023 20:31
Ja vraag ik me ook af. Ik betaal ook voor GitHub Copilot (zijn geld waard), maar ChatGPT is vrij duur geworden en gebruik ik zelden meer..

Edit: ik heb 1 (makkelijke) vraag over een regex in python gesteld aan Copilot en kreeg een incorrect antwoord.

Prompt: maak een regex in python die matched op alle integers (positief en negatief) die voorafgaand worden door een komma
Antwoord:
import re

s = "1, -2, 3, -4, 5"
matches = re.findall(r"(?<=,)-?\d+", s)
print(matches) # Output: ['-2', '-4']
Als ik dit in ChatGPT vraag:
import re

# Regular expression pattern to match integers (positive or negative) preceded by a comma
pattern = r",\s*(-?\d+)"

# Test the pattern with a string containing various examples
test_string = "Here are some numbers: ,123, -456, 789, , -1011, ,2022"
matches = re.findall(pattern, test_string)

matches
Moet erbij zeggen dat ik normaal in Engels communiceer met GPTs, en ook een lookbehind antwoord van ChatGPT had verwacht

[Reactie gewijzigd door Djerro123 op 22 juli 2024 19:53]

lenwar
@Djerro12331 december 2023 09:44
Ik heb hem ook even geprobeerd, en je moet wel kritisch zijn op je verwoording:

Create a python Regular expression pattern to match integers (positive or negative) which are preceded by a comma

(Je lijkt dus echt te moeten zeggen dat de integers een komma ervoor moeten hebben en niet een totale lijst)
import re

text = "The numbers are 1, -2, 3, and 4."
pattern = r"(?<=,)[+-]?\d+"
matches = re.findall(pattern, text)

print(matches) # Output: ['-2', ' 3', ' and 4']
Edit: Ergens is het typisch dat ze een ander antwoord geven. Copilot gebruikt ChatGPT. Het is eigenlijk meer een wrapper om ChatGPT en DALL-E.
Althans zo lijkt het

[Reactie gewijzigd door lenwar op 22 juli 2024 19:53]

brobro @kamerplant31 december 2023 11:44
Copilot heeft nu beperkingen in context die het meeneemt. En hoe lang conversaties kunnen zijn. ChatGPT krijgt steeds meer plugins. Maar op een moment kan je de afweging maken wat nog meerwaarde heeft voor jouw use cases.
87Dave 30 december 2023 14:33
Tot nu toe is de belangrijkste functie voor mij op Android het zoeken met afbeeldingen.

Vroeger was Google daar goed in, maar is nu al een paar keer dat Bing me wel kan zinvolle dingen kan zeggen over bijvoorbeeld een reliëf dat in ik Assasins's Creed tegenkom terwijl Google er niets meer van bakt.

En met DALL E afbeeldingen maken is ook even leuk en doe ik nu om zelf custom verjaardagskaartjes enzo te maken. Maar het blijft wel sterk en vaak onvoorspelbaar gefilterd.
resistme @87Dave30 december 2023 19:34
Daar komen natuurlijk hele mooie oplossingen voor maar microsofoft doet zelf ook al goed mee: designer.microsoft.com is precies wat je zoekt!

Als implementatie consultant ben ik zelf niet zo blij dat ze afstappen van bing (enterprise) maar de keuze is wel logisch vanuit leek perspectief maar kan ook snel leiden tot verwarring.

Als ik nu zoek naar info over copilot m365 wordt dit nu vervuild met de andere copilot.
brobro @resistme31 december 2023 11:41
Er zijn inderdaad teveel producten die copilot heten. Al vind ik dat vrij typisch MS. Veel functioneel overlappende producten met soms veel integratie en soms weer net niet. Ook niet altijd duidelijk hoe lang iets meegaat of hoe het verder ontwikkeld wordt.

Ik denk bijvoorbeeld aan Sway, wat in mijn ogen veel potentie heeft, maar ook zomaar in PowerPoint kan verdwijnen. Of de verwarrende integratie van SharePoint, Onedrive (for business) en Teams. Of planner, to do, project.

Dus nu copilot overal in vs, m365, bing, chat en niet overal dezelfde functies.
ChopperGunnerNL @87Dave1 januari 2024 03:50
Vroeger had Google Images ook een soort eigen zoekmachine wat best goed werkte, zeker als je zelf een afbeelding uploadde dan liet ie vaak ook veel gerelateerde afbeeldingen zien. Heb tegenwoordig het idee met Google Lens dat dat een stuk minder goed werkt en afbeeldingen vaak niet goed herkend worden.
WouterDeHeij 30 december 2023 14:40
Het werkt ook op een MacBook met M-chip. Ik heb op mijn MacBook Air M2 zonet de iPad versie geïnstalleerd, deze werkt prima.
Kafka @WouterDeHeij31 december 2023 19:26
Jammer dat de bot niet in het Nederlands kan praten.
roelmen @WouterDeHeij31 december 2023 22:20
Ik heb begrepen dat het alleen bij een engelstalige versie van Office 365 werkt?
WouterDeHeij @roelmen1 januari 2024 07:37
Doet het gewoon in het Nederlands hoor!
roelmen @WouterDeHeij1 januari 2024 13:05
Yup, inmiddels ontdekt. Dank!
forclanz 30 december 2023 17:48
Wie weet wanneer dit voor zakelijke gebruikers eindelijk eens live gaat (EU houdt het tegen). Ik kan niet wachten om de chatbot iets te minderen en gewoon in Word of OneNote/excel etc, met copilot aan de gang te gaan….
wildhagen @forclanz30 december 2023 17:56
Schatting is dat Copilot in maart 2024 wordt uitgebracht in de EU:
The first markets for Copilot in Windows include North America, as well as parts of Asia and South America, with the European Economic Area (EEA) coming online as soon as we can provide a service that complies with EEA rules.

Our goal is to make Copilot available in Windows in the EEA as soon as possible, the timeline for which is currently being worked out.

We are working on an ambitious timeline to bring Copilot for Windows to the EEA in full compliance with the DMA, and we will continue to work with the European Commission as these compliance efforts move forward.

In line with the new law, Microsoft decided not to release Copilot in the EU until the company can come up with a solution that complies with the DMA. In a statement to Drwindows [Translated], Microsoft confirmed that it is working on implementing changes to make Copliot compliant with the law.

Microsoft has begun testing and implementing changes to bring certain services fully compliant with the EU's Digital Markets Act by March 2024.
Zie https://www.neowin.net/ne...-but-theres-a-workaround/

Op dit moment is dit nog niet het geval, omdat Copilot niet compliant is met de DMA-regeling (Digital Markets Act) van de EU.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 19:53]

forclanz @wildhagen31 december 2023 08:47
Dank!
Handelingen 30 december 2023 20:42
Dezelfde copilot die standaard in edge zit?
Nogne @Handelingen31 december 2023 10:11
Ja dit is dezelfde copilot.
Urk 30 december 2023 13:40
Wat (in mijn geval?) echt bizar is is dat wanneer ik op m'n iPhone in de Appstore zoek naar "copilot" de app in de eerste 25 zoekresultaten niet naar boven komt (ik zie 'm zelfs helemaal niet) 8)7
Pas als ik zoek naar "Microsoft Copilot" staat hij opeens bovenaan. Dat is toch bizar? :?
_eLMo_ @Urk30 december 2023 13:55
Hoezo? Het is een veelgebruikt woord, ook door apps die al veel downloads en users hebben. Kan even een of twee dagen duren voor dat dit omhoog komt.

“Learn more about search results” op AppStore:
Searches use metadata from developer product pages to deliver the most relevant results. The parameters used for app ranking and discoverability are customer engagement on the App Store, such as the number and quality of ratings and reviews, application downloads and date of launch on the App Store, the relevance of text and titles, keywords and descriptive categories provided in the app metadata.

[Reactie gewijzigd door _eLMo_ op 22 juli 2024 19:53]

Dreamvoid @Urk30 december 2023 14:39
Zo raar is dat niet, Apple heeft een AI concurrent met Siri.
Donstil
@Dreamvoid30 december 2023 14:57
Zo raar is dat niet, Apple heeft een AI concurrent met Siri.
Concurrent? Siri doet helemaal niets met AI op dit niveau, kan mij niet voorstellen dat het daardoor komt.

Duurt gewoon even een paar dagen voor bepaalde keywords bepaalde resultaten geven.
xoniq @Dreamvoid30 december 2023 15:42
Onzin, ChatGPT is gewoon zo te vinden. De app staat er net in, en is nog niet echt een suggestie. Apple doet nog helemaal niets met AI. Siri is niks anders dan een ‘if-else’ structuur voor nu.
droofx @Urk30 december 2023 14:09
Het is bizar dat sommige mensen verwachten dat een zoekmachine gedachten kan lezen
jpsch @droofx30 december 2023 14:22
Daar is Neuralink mee bezig.
Lord Anubis @droofx30 december 2023 15:35
Laat AI zoeken.
Fluitjebanana 30 december 2023 23:48
Leuk, maar het blijft jammer dat je de gegenereerde plaatjes niet voor commerciele doeleinden kan gebruiken.
DNN!S
@Fluitjebanana31 december 2023 08:45
Waarom zou dat niet mogen? OpenAI zegt dat het mag.
Starting today, users get full usage rights to commercialize the images they create with DALL·E, including the right to reprint, sell, and merchandise. This includes images they generated
https://openai.com/blog/dall-e-now-available-in-beta

Natuurlijk kan het een level verder weer wél gelden, ik mag geen Minion of Mickey via AI inzetten om mijn toko te verkopen…
Fluitjebanana @DNN!S1 januari 2024 22:42
Ik ga hier vanuit, omdat dit niet mag met plaatjes gegenereerd via Bing Creator, die ook gebruik maakt van DALL-E.
bones 30 december 2023 14:49
Wat is het voordeel ten opzichte van de chatgpt4 app?
Earry @bones30 december 2023 15:53
Dat je nog steeds moet betalen om ChatGPT 4 te gebruiken (3.5 is de gratis versie) en deze gratis is.
Frame164 @Earry30 december 2023 17:16
Gratis.... Niets is gratis.
phantom09 @Frame16431 december 2023 07:52
Zekers wel, de lucht en zon zijn o.a. gratis. Of betaal jij ervoor?
Carlos0_0
30 december 2023 15:57
Nou kijken hoe lang ik het vol houd om het niet te gebruiken, heb tot de dag van vandaag nog smart assistent als Siri/ Google / Alexa etc gebruikt.
En ook Chatgpt of Copilot etc nog niet 1 keer gebruikt of de website bezocht :P.
Dnnk 30 december 2023 16:59
Slim van Microsoft. Ze hebben op deze manier een nieuw voorportaal voor AI interacties, en kunnen volgend jaar indien nodig de GPT's van OpenAI (GPT-4) er zo tussenuit halen en een ander model gebruiken. Ben alleen bang dat de interactie die Copilot op iOS met andere OS onderdelen kan hebben minimaal zal blijven, en dat we tot de introductie van Siri 2.0 (of Ajax) alleen ChatGPT achtige interacties kunnen hebben met Copilot.

Als we dan Copilot met ChatGPT moeten vergelijken valt Copilot mij soms toch echt nog tegen, ook als je GPT-4 gebruikt. De filters op Microsoft Copilot zijn soms echt overdreven snel met het eruit vissen van prompts, de 30 response limit voelt al snel ouderwets, en hij lijkt toch nog vaak in de war te raken van langere gesprekken. De toevoeging van web results gaat ook niet verder dan simpele resultaten met wat samenvattingen, en zorgt sneller voor verwarring. Long way to go..

[Reactie gewijzigd door Dnnk op 22 juli 2024 19:53]


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