Microsoft brengt Copilot-app uit voor iOS en iPadOS

Microsoft heeft de Copilot-app uitgebracht voor iOS en iPadOS-apparaten. Eerder deze week kwam de app al beschikbaar voor Android-toestellen.

De app is momenteel beschikbaar in de App Store voor iPhones en iPads. Copilot maakt gebruik van GPT-4 en Dall-E 3 van OpenAI en stelt gebruikers onder meer in staat om gesprekken aan te gaan met een chatbot en om beeldmateriaal te genereren. Copilot is al enige tijd beschikbaar op Windows 10 en 11 en kwam aan het begin van deze week ook beschikbaar als Android-app.