Gigabyte plant veertien verschillende RTX 40 Super-videokaarten

Gigabyte heeft veertien verschillende RTX 40 Super-videokaarten in de maak. Dat blijkt uit info die leaker Momomo_us heeft teruggevonden op de Russische website van de fabrikant. Het zou gaan om varianten van de RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super en RTX 4080 Super.

Uit de informatie die op de Russische website terug te vinden is, blijkt dat Gigabyte meerdere varianten van de bovenvermelde videokaarten heeft gepland, zoals een Aorus Master-, Gaming-, Windforce 3x, Windforce 2x, Eagle- en Aero-editie.

De redactie van Wccftech merkt op dat deze videokaarten eerder deze maand ook al zijn ontdekt in een registratielijst van de Eurasian Economic Commission, samen met vermoedelijke RTX 40 Super-gpu’s van MSI.

Gigabyte heeft de RTX 40 Super-videokaarten nog niet officieel aangekondigd. Dit zal volgens Wccftech waarschijnlijk gebeuren tijdens de Consumer Electronic Show in Las Vegas. Techwebsite VideoCardz kon eerder deze maand de hand leggen op het vermeende releaseschema van de komende Nvidia GeForce RTX 40 Super-videokaarten. Deze gpu's zouden op 8 januari aangekondigd worden tijdens de CES-beurs om tijdens de daaropvolgende weken vervolgens op de markt te worden gebracht. Nvidia heeft de komst van de gpu's nog niet officieel aangekondigd.

RTX 40 Super-kaarten - Bron: Videocardz
RTX 40 Super-kaarten - Bron: Videocardz

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 31-12-2023 09:31 103

31-12-2023 • 09:31

103

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Reacties (103)

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Kecin 31 december 2023 09:45
Ik ben al een tijdje niet echt meer thuis in videokaarten maar ik had een 1080TI en nu 3080TI. Is de “Super” naam te vergelijken met de “TI” modellen? Als in: extra clockspeed / overclock?
rapture @Kecin31 december 2023 10:57
"Ti" is een snellere model tijdens de gewone release en "Super" is een refresh om achteraf een performance/specs gap met AMD Radeon te compenseren.
  • RTX 2060 kon een Radeon RX Vega 64 niet bijhouden, maar de RTX 2060 Super tiental % sneller voor dezelfde prijs en verslaat de Radeon RX Vega 64 overtuigend. Daarvoor hebben ze de grotere chip van een 2070 lichtjes afgeknepen en de overstap van 192 bit naar 256 bit geheugenbus gedaan. Je ziet het ook aan de naam van de chip: RTX 2070 is TU106-400 en RTX 2060 Super is TU106-410.
  • RTX 2070 kon Radeon VII 16 GB niet bijhouden, maar de RTX 2070 Super tiental % sneller voor dezelfde prijs en kan wel een Radeon VII 16 GB bij houden. Een TU104-400 van een 2080 hebben ze lichtjes afgeknepen tot een TU104-410 om een RTX 2070 Super ervan te maken.
review: Nvidia RTX 2060 en 2070 Super - Meer waar voor je geld
review: Nvidia RTX 2060 en 2070 Super - Meer waar voor je geld
  • Radeon RX 7800 XT is 5 tot 6 % sneller dan RTX 4070 en dat moet gecompenseerd worden met tiental % performance verhoging voor dezelfde prijs.
  • Radeon RX 7900 XT is 8 tot 11 % sneller dan RTX 4070 Ti en dit gat wordt dichtgereden met tiental % performance verhoging voor dezelfde prijs. Daarvoor gaan ze een RTX 4080 chip afknijpen en de overstap van van 192 bit naar 256 bit geheugenbus en 12 naar 16 GB VRAM doen.
  • Radeon RX 7900 XTX is 3 tot 5 % sneller dan RTX 4080 en RTX 4080 Super moet dat overtuigend verslaan met tiental % performance verhoging voor dezelfde prijs.
https://www.tomshardware.com/reviews/gpu-hierarchy,4388.html

De RTX 4070 Ti Super is de meest interessante, want Nvidia had geprobeerd een GPU met 16 GB VRAM naar 1199 dollar MSRP up te sellen. Nu wordt de lat voor een GPU met 16 GB VRAM op 799 dollar MSRP gelegd als ze de oude gewoonte van meer performance voor dezelfde prijs volgen.

Voor AMD betekent dit dat ze 30% voordeel tov Nvidia moeten bieden. Als performance voordeel wegvalt, dan is een prijsverlaging nodig.
  • Als Nvidia RTX 4070 Ti Super (16 GB) op 799 dollar durft te releasen, dan zal AMD de Radeon RX 7900 XT (20 GB) onder 650 dollar moeten laten zakken. De goedkoopste Radeon RX 7900 XT in de VS is nu 740 dollar en 100 dollar prijsverlaging is niet veel gevraagd.
  • RTX 4070 Super (12 GB) op 599 dollar betekent voor Radeon RX 7800 XT (16 GB) onder 500 dollar zakken. De goedkoopste Radeon RX 7800 XT in de VS is nu 520 dollar en 50 dollar prijsverlaging is niet veel gevraagd.

[Reactie gewijzigd door rapture op 26 juli 2024 19:08]

kiang @rapture31 december 2023 12:03
Ik hoop van harte dat je gelijk hebt: een betaalbare 7900 xt of 4070 ti super heb ik wel interesse in
Toine1 @rapture31 december 2023 15:12
Ik gok de RTX4070 ti super gaat naar de prijs range van €900 a €1000,-
Khrome @Toine11 januari 2024 03:34
De leak van een Zwitserse shop die ik zag gaf een prijs van rond de €1100,- voor de 4070 ti super. Best absurd.
thibaultvdb @Khrome1 januari 2024 14:07
Is die veel dneller dan een 3090? Die heb ik jaren geleden voor die prijs gekocht.
roelst1 @Khrome1 januari 2024 14:15
Pre-release prijzen zijn niet echt representatief. Vaak zijn dat placeholders of woekerprijzen in de hoop dat er iemand gek genoeg is.
ABD @rapture31 december 2023 17:00
Het is geen performance/specs, maar price/performance.

Goede, nuttige samenvatting, maar je zet midrange Nvidia kaarten tegenover highend AMD kaarten(AMD's hoogste specs), die deze highend kaarten niet zouden kunnen bijbenen. Merkwaardig, vooral omdat AMD die kaarten noodgedwongen voor minder geld in de markt heeft moeten zetten, omdat AMD simpelweg geen keus heeft dan onder Nvidia's prijzen te gaan zitten. AMDs gpu's kunnen die van Nvidia simpelweg niet bijhouden en dan gaan fans er schijnbaar een verhaal bij verzinnen. Let wel, AMD's Ryzen cpu's zijn geen prijsknallers meer, terwijl AMD cpu's dat vroeger wel waren, want Ryzen presteert uitmuntend. AMD's goed recht overigens, maar de tijd dat de gemiddelde tweaker bij de keuze van een nieuwe cpu zonder veel na te hoeven denken op een Athlon of Phenom uit kwam, ligt achter ons. Maar we kunnen stellen dat zodra AMD de concurrent kan bijbenen, AMD's prijzen omhoog gaan.

Dat Nvidia kan doen wat ze willen met de prijs, kun je Nvidia niet aanrekenen, dat komt door het onvermogen van AMD en Intel om gpu's uit te brengen die het Nvidia moeilijk maken. Als ik het mij goed herinner is de laatste serie die AMD had die gelijk of iets beter presteerde de HD6000 serie van 2010, sindsdien laat AMD het liggen en moet AMD het hebben van prijs/prestatie, maar dat doet AMD echt niet voor de consument of de aandeelhouder, maar simpelweg om te kunnen verkopen. Zodra AMD's gpu's kunnen wedijveren met die van Nvidia, gaat de prijs omhoog, dan gaat AMD echt niet meer concurreren om de prijs. Wedden?

Bovendien is deze refresh voor de gemiddelde gamer en de gamer's portemonnee best fijn.

Persoonlijk sta ik er anders in dan mijn medetweakers en vind ik de huidige hogere prijzen van moederborden, cpu's en gpu's niet zo'n probleem. We kunnen tegenwoordig immers veel langer doen met onze game-pc's. Sowieso is de resolutie en refreshrate waarop je speelt een keuze.

[Reactie gewijzigd door ABD op 26 juli 2024 19:08]

aikebah @rapture31 december 2023 13:40
Dus 10% in prijs omlaag vind je 'niet veel gevraagd'? Ben benieuwd of je daar netzo over denkt als je werkgever je loon met 10% verlaagd om de kosten wat te drukken zodat ie zijn eigen prijzen kan laten zakken.
itaalol @aikebah31 december 2023 14:14
Een product prijs is HEEL wat anders dan salaris....
RuddyMysterious @aikebah1 januari 2024 11:42
Aan de laatste jaarresultaten van nVidia te zien hebben ze zéker wel de marges verhoogd, dus is jouw uitleg 100% niet van toepassing.
djoenee @aikebah2 januari 2024 07:44
Zo werkt dat. Als albert hein een actie doet wordt er in afrika een kindje niet betaald.. /s
joeri1 @Kecin31 december 2023 09:52
Volgens mij is het, in volgorde van laag naar hoog: super, Ti, super Ti.
Crocidolite @joeri131 december 2023 10:08
Super Ti? Die bestaat toch helemaal niet?
kiang @Crocidolite31 december 2023 10:35
Tot nu toe niet, maar super is tot nu toe ook slechts 1 keer in het leven geroepen: in de 2000 serie.

Nu worden ze voor het eerst gecombineerd. Als je het mij vraagt dikke vette onzin, en vooral ene teken dat de markt er walgelijk slecht aan toe is: ipv daadwerkelijk goede aantrekkelijke producten aan te bieden worden er 85 verwarrende onduidelijke licht verschillende types op de markt gedumpt.
Soeski @kiang31 december 2023 11:32
En de Geforce 1660 Super dan? ;)
kiang @Soeski31 december 2023 12:00
De 16xx serie was deel van de 2000 generatie, gewoon zonder RT cores, dus die reken ik daaronder ;)
Katsunami @kiang31 december 2023 11:35
En dan komt een fabrikant met 14 verschillende kaarten van hetzelfde type...
To_Tall @Katsunami1 januari 2024 00:52
Tja Nvidia geeft fabrikanten redelijk de keus om zelf kaarten samen te stellen en dus ook verschillende formaten koeling wel geen rgb enz.

Dan kan een fabrikant redelijk makkelijk een enkel baseboard maken en daar een sausje overheen gooien.
MrMonkE @kiang31 december 2023 16:19
atomic, mega, super, hyper allemaal van die marketing woordjes.
Ellendeling @Crocidolite31 december 2023 10:18
'Ti Super' is reeds (nog niet officieel) geïntroduceerd. De eerste kaart met deze naam: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super.

De 4070-lijn is nu:
- 4070 12G
- 4070 Super 12G
- 4070 Ti 12G
- 4070 Ti Super 16G

Tussen de 4070 en de 4080 zat een groot gat en dat lossen ze zo op. De naamgeving kan beter als je het mij vraagt.
Blokker_1999 @Ellendeling31 december 2023 10:40
En dan denkt deze simpele ziel, hernummer toch gewoon alles, je hebt ruimte van 4000 tot 4999 en dan ga je met achtervoegsels beginnen?
youridv1 @Blokker_199931 december 2023 11:28
ja eens. Ik zou er gewoon 4071 van maken, of eigenlijk 4701 of 4710 ofzo

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 26 juli 2024 19:08]

MrMonkE @youridv131 december 2023 12:28
Maar dat impliceert misschien dat hij nieuwer is en dan kopen mensen de ..70 niet meer zo snel.
youridv1 @MrMonkE31 december 2023 14:19
nee fair ik bedoelde ook van begin af aan. De super hoort ook een revisie te zijn.

Gewoon beginnen met RTX 5500, 5600, 5700, 5800, 5900 en dan 10 erbij optellen ipv “super”

Als je het qua prijs voldoende segmenteert kopen mensen alle kaarten wel

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 26 juli 2024 19:08]

BLACKfm @MrMonkE1 januari 2024 15:41
De implicatie dat men denkt dat het 'nieuwer' zou zijn impliceert al dat het mensen zijn die er geen verstand van hebben. Dan zullen de mensen zoals @Kecin en 'nog minder geïnformeerde' niet gaan denken dat een toevoeging als 'super' of 'TI' 'ouder of nieuwer' is anders dan dat ze een videokaart de 4075 zouden noemen. Het is om het even onbekend wat voor kaart het is.

Men die de klok heeft horen luiden kan wellicht inzien dat een hoger getalletje in ieder geval zou betekenen dat het een beter presterend model is, maar een '4050 Super TI' zal niet beter zijn dan een normale 4090.
De 'kenners' zullen mogelijk wel kunnen twijfelen of een 4080 Super TI een 'OG' 4090 zou kunnen overstijgen, maar niks wat 5 minuten benchmarks bekijken niet oplost.

Het blijft ongeacht materie waar je 'in moet zitten' om het te begrijpen, een wildgroei aan modellen en typenummers gaat op geen enkele manier duidelijkheid geven mensen die minder kennis hebben van de hardware of het in zijn geheel niks interesseert.

En om het bos waar de bomen voor staan te benoemen, we hebben al de huidige reeks aan videokaarten, en nu komen er dus... van één merk, alweer 10 4070 varianten bij.
MrMonkE @BLACKfm1 januari 2024 17:00
Ja, ik hou het ook niet bij. Ook niet voor CPUs. Vroeger als iemand het vroeg kon ik zeggen 'neem X' maar verdiep ik me er alleen in als ik zelf iets moet kopen.
zonglew00 @Blokker_199931 december 2023 16:36
Deden ze ook eerst... 1030gt
ABD @Blokker_199931 december 2023 17:11
Achtervoegsels staan stoerder. Wat is sneller dan een 4070? Een 4070 Turbo Injectie Superrrrrr!

Daarnaast denk ik dat mensen het verschil niet goed zien tussen een 4070 en een 4071. 4070, 4071, 4072 etc wordt ook onoverzichtelijk. Ik denk dat men bij oplopende nummers sneller geneigd is om toch een 4070 te pakken, want wat zal het verschil zijn? Terwijl een 4070 Super tov een 4071 duidelijk onderscheid maakt.
Katsunami @Blokker_199931 december 2023 11:34
Dat heb ik ook altijd met die voorvoegsels en achtervoegels.

RTX 4070 => RTX 4070
RTX 4070 Super => RTX 4071
RTX 4070 Ti => RTX 4072
RTX 4070 Ti Super => RTX 4073
RTX 4070 UltraWhatever => RTX 4074

Als je toch al weet dat je die kaarten gaat uitbrengen, kun je zo ook dienovereenkomstig nummeren.
bwerg
@Katsunami31 december 2023 14:42
De RTX 4263.4, ik zie het al helemaal voor me. :p

Die nummertjes zijn ook psychologie en uitstraling, "super" klinkt cooler dan een of ander nummertje.

Over nummertjes gesproken, al die nullen zijn sowieso vrij zinloos.
GTACrime @Blokker_199931 december 2023 12:43
Bron?
Jay-v @Crocidolite31 december 2023 10:12
Vanaf Januari dus wel (Ti Super).

4070 < 4070S < 4070T < 4070TS
Moonspring @Kecin31 december 2023 09:53
Ja, super modelen zijn meestal een refresh. Het productie process is iets beter zo laat in de generatie dus iets meer van de die is enabled/clocks zijn wat hoger. Maar het is geen grote jump in prestatie zoals een nieuwe generatie.
SuperDre
@Moonspring31 december 2023 19:12
Maar als je bij de 20xx serie kijkt was de bump toch behoorlijk.
Orphu @Kecin31 december 2023 09:56
Naar mijn kennis hangt de Super kaart tussen de gewone en de Ti in. Echter komt deze vaker wel uit nadat de eerste twee op de markt kwamen. Aldus mijn ervaring met de GTX 1660 serie.

Correct me if i'm wrong :)
nervwrecker @Kecin31 december 2023 09:57
Ik heb dat super ook nooit helemaal begrepen maar het zit meestal tussen de non en de Ti in.
maxkranendijk 31 december 2023 09:49
Ik blijf dat super en TI gedoe maar onduidelijk vinden. Waarom niet gewoon type 50-60-70-80 etc?

Eigenlijk zouden we bedrijven moeten boycotten die (on)bewust onduidelijke marketing doen. Zonde van de samenleving dat je je steeds moet inlezen bij producten wat je nu exact koopt qua features/performances. Zeker nu producten complexer worden en korter mee gaan (ivm software element en vaak mindere kwaliteit —> uiteraard de drang om meer geld geld te verdienen).
nokie @maxkranendijk31 december 2023 10:28
Hoewel er zeker kritiek te geven is over onduidelijke naamgeving bij sommige producten, vind ik het bizar om te “klagen” dat je onderzoek zou moeten doen over wat je exact koopt. Soms denk ik dat precies dat (nadenken en onderzoeken) een wettelijke verplichting zou moeten zijn…

De benchmarks zullen wel duidelijk maken waar de super-reeks precies past. En ik zie berichten dat een deel van de non-super-kaarten zullen uitgefaseerd worden, dus feitelijk spreken we over een soort van refresh die net iets beter is. En TI staat toch gewoon letterlijk voor “tussen-in”, makkelijker kan het toch niet worden voor ons Nederlandstaligen?

In jouw voorstel zouden we nu aan de 6000 reeks zitten (want de 2000-reeks heeft ook Supers gekregen), ik kan me niet voorstellen hoe we dan aan het klagen zouden zijn over 6000-niveau prijzen voor 4000-niveau kaarten.

Er bestaat zelfs een kans dat deze 4000S kaarten prijs-technisch iets meer value for money zijn dan de gewone 4000 of 3000 reeks. Moeten we toch alleen maar toejuichen, niet?
maxkranendijk @nokie31 december 2023 10:51
Helemaal eens dat je onderzoek moet doen, maar die onduidelijkheid heb je ook bij koelkasten, (e-)bikes, kinderwagens etc. Soms heb je ineens een oud model gekocht of 1 met een mindere functies. Vaak genoeg dat niet alle specificaties (duidelijk) worden vermeld.

Je mag prima (veel) winst maken maar klanten misleiden en het bewust moeilijk maken om te weten wat je verkoopt aan klanten is nergens voor nodig.
Arjant2 @maxkranendijk31 december 2023 11:02
Klanten misleiden? Dat is nogal een uitspraak.
Volgens mij geeft Nvidia netjes aan waar de kaart gepositioneerd is en verstrekken ze review samples aan reviewers zodat iedereen precies kan zien wat de kaart doet.
Een wellicht onhandige naam is nog steeds geen misleiding.
Waswat @Arjant231 december 2023 11:24
Dat blijkt niet genoeg. Hebben we een rechtzaak over gehad bijv mbt de onduidelijkheid van hoeveel ram op hoeveel bits draait. Ja, de consument kon dat achteraf inzien via reviews maar dat doet er niet toe.

Helaas ging dat alleen over feitelijke uitspraken en niet over namen.

[Reactie gewijzigd door Waswat op 26 juli 2024 19:08]

Alxndr @maxkranendijk31 december 2023 11:20
Je 'witgoed' voorbeeld waarbij ze bewust voor iedere winkel het modelnummer veranderen zodat je niet makkelijk kan vergelijken gebeurt gelukkig niet met videokaarten, maat het zijn er idd gewoon heel/veel te veel.

Maar als er niet genoeg specificaties vermeld worden, kom je daar bij je 'onderzoek' achter en kun je die dus direct negeren en voor een merk gaan dat wel duidelijk is (als je dat belangrijker vindt dan de prijs).

En je hoeft het niet eens zelf uit te zoeken: als je lui bent/dat niet interessant vindt kies je gewoon wat iemand die er verstand van heeft (en onpartijdig is) je aanraadt. Er zijn tientallen of honderden review sites en kanalen naast de ouderwetse gids van de Consumentenbond.

Je mag best klagen over de smerige trucjes die bedrijven uithalen, maar je moet niet doorslaan en in de slachtofferrol gaan zitten als je genoeg alternatieven hebt?
Frame164 @Alxndr31 december 2023 13:07
Dat nummers veranderen gebeurt eigenlijk maar voor 1 winkel (en ik weet niet of ze dat nog steeds doen): MediaMarkt.
junkchaser @Frame1645 januari 2024 17:21
Dat hangt echt af van type product. Er worden een heleboel producten ook voor andere grote ketens veranderd van serienummer.
dasiro @nokie31 december 2023 11:05
Gigabyte maakt het nu nog ingewikkelder door van dezelfde GPU en hoeveelheid memory tot maar liefst 5 verschillende SKU's te maken en dan spreken we nog maar over 1 fabrikant. Hoe ga je nog genoeg reviews vinden om al de verschillende kaarten te kunnen vergelijken met jouw usecases? Je hebt al een hoop factoren zoals prijs, verbruik, temperatuur, grootte en geluid die per kaart verschillen.
Als je maar 2 games speelt, dan zou je al 10 benchmarks moeten draaien waarin de enige constante de prijs van de kaart is. Je hebt dan 40+5 datapunten voor 1 fabrikant. Welke techsite gaat zo specifiek benches presenteren, laat staan met componenten die dezelfde of vergelijkbaar zijn met de jouwe?

TI staat trouwens voor titanium en wat jij ervan maakt is een persoonlijk ezelsbruggetje.

De enige reden waarom er zoveel "verschillende" gpu's zijn is omdat ze voor elk mogelijk defectje zo weinig mogelijk geld willen verliezen en berekenen of het de moeite waard is om nog maar eens een extra variant te benoemen van dezelfde chip.
Alxndr @dasiro31 december 2023 11:29
De vraag is hoeveel tijd en moeite is het waard om er aan te spenderen?

Ik kies altijd een serie en een model wat binnen mij budget past en dan gewoon op prijs sorteren hopen op een leuke aanbieding.

De prestaties verschillen tussen verschillende versies of merken zijn wat, 1-4%? Zulke variaties kunnen ook door de rest van je hardware, software of de silicon lottery veroorzaakt worden.

Tuurlijk kan het leuk zijn om je in ieder detail te verdiepen, maar tegen de tijd dat je alles op een rijtje hebt, is de volgende serie er alweer.
dasiro @Alxndr31 december 2023 15:34
Als jij andere dingen niet belangrijk vindt, dan maakt het je keuze idd makkelijker, maar dan nog heb je al serieus wat moeten vergelijken om tot een serie/model te komen, want er zijn meerdere series en meerdere spelers (NVIDIA, AMD en Intel) die elk compleet anders kunnen presteren per spel en zelfs per driverversie.

Uiteindelijk zitten we hier op een site met een community die net wél in die details is geïnteresseerd, dus je kan het mensen niet kwalijk nemen dat ze door de vele variaties keuzestress krijgen.
Alxndr @dasiro31 december 2023 16:42
Wat ik bedoel te zeggen is dat het uiteindelijk er altijd wel op neer komt dat je moet zeggen 'genoeg is genoeg', op welk niveau je ook bezig bent, noob of pro-Tweaker.

Daarnaast drivers worden continue geupdate en je gaat neem ik aan spellen op je kaart spelen die nu nog niet eens uit zijn?

Nogmaals, als jij op jacht wil naar iedere fps extra, veel plezier en succes, maar dat is niet wat 99,9% van de videokaart kopers/gebruikers doet, dat is gewoon plug & play een gaan (en dan klagen dat ze te weinig VRAM hebben :+ )
k995
@Alxndr31 december 2023 17:08
(en dan klagen dat ze te weinig VRAM hebben :+ )
Omdat ze daar een youtube filmpje over zagen. |:(
dasiro @Alxndr31 december 2023 18:34
er zijn (zeker op de Intel Arc-kaarten) spellen die gewoon onspeelbaar zijn zonder driveroptimalisaties, als jouw spel (al dan niet in early-access) dan plots in elkaar stuikt op je nieuwe kaart, dan is dat imho toch een aandachtspunt.
Tenebris @maxkranendijk31 december 2023 10:29
Als een wat meer technisch aangelegde tweaker het al niet snapt, dan een doorsnee consument zeker niet! Die chaos kan Nvidea of gigabyte mooi gebruiken om te zorgen dat de consument bijvoorbeeld meer betaald voor een ouder model met een nieuwe naam als 'refresh'
Frame164 @Tenebris31 december 2023 13:08
Koopt de doorsnee consument dit soort spullen? Of koopt die gewoon een pc die voldoet?
Wolfos @Tenebris31 december 2023 14:12
Doorsnee consument koopt geen videokaarten. Je moet gewoon naar benchmarks kijken. Tweakers doet mooie overzichtjes, performance per euro enzo. Makkelijker dan dat word het niet.
k995
@Tenebris31 december 2023 10:47
Als een wat meer technisch aangelegde tweaker het al niet snapt
Iedereen kan een simpele benchmark grafiek uitlezen hoor.
Die chaos kan Nvidea of gigabyte mooi gebruiken om te zorgen dat de consument bijvoorbeeld meer betaald voor een ouder model met een nieuwe naam als 'refresh'
Als jij louter afgaat op naam is dat je eigen fout.
WillySis @k99531 december 2023 11:39
Als je online bestelt moet je eerst wel verdomd goed opletten of je inderdaad de juiste versie besteld en daarna of je ook de bestelde versie hebt gekregen.
k995
@WillySis31 december 2023 11:44
Sorry dit is toch belachelijk? Dat is zoals afkomen "samsung heeft teveel verschillende smartphones niemand weet nog wat welke kan en als je die besteld verdomd goed opletten of je inderdaad de juiste versie besteld en daarna of je ook de bestelde versie hebt gekregen. "

Nee als je een gigabyte 4070 Ti besteld is dat echt niet zo moeilijk te zien dat je die krijgt, staat op de doos.
WillySis @k99531 december 2023 21:57
Voor videokaarten ben ik een leek en ik vind de namen behoorlijk op elkaar lijken. Vier namen met verschillen in een 7 of een 8 en een S of een T.
Moonspring @maxkranendijk31 december 2023 09:54
Omdat nvidia kaarten produceert die net iets beter zijn dan een 70 kaart maar geen 80 kaart zijn. Die verkopen ze dan als super/ti.
Blokker_1999 @Moonspring31 december 2023 10:41
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 en 79 zijn ook gewoon beschikbaar.
The Chosen One @Blokker_199931 december 2023 11:07
Maar dat klinkt niet zo lekker wanneer je een kaart een tijd later nog lanceert die op de andere lijken. 70 en 80 zit nog wat verschil tussen.
Sinester @Moonspring3 januari 2024 11:00
Als je de specs bekijkt van de 4070 Ti Super, gaat die wel heel heel dicht bij de 4080 liggen
Waarschijnlijk zo dat het per game gaat verschillen welke van de 2 kaarten sneller gaat zijn
watercoolertje @maxkranendijk31 december 2023 10:41
Hoop overtrokken gedoe, kijk gewoon naar een benchmark waar al die kaarten op een rij staan en wat doet de naam er dan nog toe?

De naam is wel het minst relevante imo, de performance en de kosten (en de verhouding daartussen) die spelen een rol in de keuze, de naam dus niet...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 26 juli 2024 19:08]

Argantonis @maxkranendijk31 december 2023 19:11
De naam zegt sowieso al niks, of er nou super of 4071 wordt genomen. Je zal sowieso naar de specs en benchmarks moeten kijken. Hoe moeten ze hun product dan noemen waarbij je aan de naam kan zien hoe goed ie precies is in allerlei dingen? 3dmark score als naam gebruiken?
SuperDre
@maxkranendijk31 december 2023 19:15
Nouja, ik vind super wel duidelijk, 2060 vs 2060 super is duidelijk dat het om een 2060 gaat, maar de super sneller is dan de originele (bij de 20xx range was de super vergelijkbaar met het opvolgende model van de normale range, ofwel de 2060 super was vergelijkbaar met de normale 2070).
Frappuccino 31 december 2023 10:19
Wat is het nut van zoveel varianten?
CH4OS @Frappuccino31 december 2023 10:30
Minder onbruikbare chips weggooien.
Somoghi @CH4OS31 december 2023 10:38
Of chips tegen de hoogst mogelijke prijs verkopen.
dlaoR @Frappuccino31 december 2023 11:07
Euh...meer geld verdienen door een beetje verwarring te zaaien? Vrijwel dezelfde wijn in een net iets andere zak, dat niveau. 🍾🥂
Frame164 @Frappuccino31 december 2023 13:13
Zo kan je op ieder prijspunt een product bieden waar anders een concurrent zou kunnen gaan zitten.
WillySis 31 december 2023 09:52
14 modellen lijkt mij een beetje overkill. Dat wordt zoeken naar de verschillen.
Frame164 @WillySis31 december 2023 13:10
Als er een beperktere keuze is is daar weer commentaar op. Voor zowel een brede als smalle productkeuze is wat te zeggen. Bedrijven kunnen met beide succesvol zijn. Zie Samsung (heel veel producten) en Apple (beperkt aantal producten).
ArcticWolf @Frame16431 december 2023 16:18
Maar wat heb je aan zoveel modellen? Waar zitten de verschillen? Als je zoveel modellen hebt dan krijg je het ook gewoon lastig met je pricing.
Ik zou persoonlijk helemaal gek worden van al die verschillende kaarten, want geen idee welke geschikt is voor mijn gebruik.

Overigens wordt mijn volgende kaart geen Nvidia meer (zit nog op een 1080), gewoon omdat ik helemaal klaar ben met dat bedrijf.
k995
@ArcticWolf31 december 2023 16:46
Dit is gigabyte die zoveel modellen aanbied niet nvidia
StackMySwitchUp @WillySis31 december 2023 10:39
Het gaat hier om 9 modellen 4070 (waarvan 5 Ti) en 5 modellen 4080,daar dan verschillende koelers en geheugenconfiguraties op, maar het verschil is tussen modellen van dezelfde orde vaak zo marginaal dat je meestal gewoon lekker de goedkoopste moet nemen, tenzij je voor looks of een hele specifieke koelconfiguratie gaat.
evers97 @WillySis31 december 2023 10:14
Maar een heel klein gedeelte van de wereld heeft sancties tegen Rusland, de planeet is groter dan je denkt ;). En gigabyte is een Taiwanees bedrijf en dat land heeft geen sancties tegen Rusland.

Edit: Reactie op verkeerde reactie

[Reactie gewijzigd door evers97 op 26 juli 2024 19:08]

StackMySwitchUp @evers9731 december 2023 10:40
Ik denk dat je op @Alcmaria probeert te reageren
Alcmaria 31 december 2023 10:06
Russische website? Mogen ze die kaarten daar nog verkopen dan?
evers97 @Alcmaria31 december 2023 10:36
Maar een heel klein gedeelte van de wereld heeft sancties tegen Rusland, de planeet is groter dan je denkt ;). En gigabyte is een Taiwanees bedrijf en dat land heeft geen sancties tegen Rusland.
Blokker_1999 @evers9731 december 2023 10:41
Maar Amerika wel, en de GPUs zijn een Amerikaans ontwerp.
Phrozbug @evers9731 december 2023 10:45
Taiwan heeft zich ook achter de sanctie maatregelen tegen Rusland geschaard. Dus het zal wel weer een individueel bedrijf zijn dat kost wat kost aandeelhouderswaarde wil behalen.
watercoolertje @evers9731 december 2023 10:46
Maar een heel klein gedeelte van de wereld heeft sancties tegen Rusland, de planeet is groter dan je denkt ;).
Snap die smiley niet, vind je dat positief ofso?

Taiwan heeft wel degelijk verschillende sancties richting rusland. De wereld is blijkbaar toch niet zo veel groter dan jij denkt.

Daarnaast is de chip van nvidia en kunnen die daar wel degelijk een stokje voor steken indien het binnen Amerikaanse sancties valt. Gigabyte heeft daar geen inbreng in gelukkig!
evers97 @watercoolertje31 december 2023 12:38
Van de 195 landen hebben 45 landen sancties tegen Rusland, Nederland en heel veel andere landen leveren indirect nog steeds miljarden euro’s aan goederen aan Rusland via bijvoorbeeld Turkije, China, Kazachstan. En dat weten wij als Nederland donders goed, kunnen wij daar wat aan doen? Zeker! Sancties leggen op die landen, gaan wij als westen dan compleet naar de knoppen? Ja! Daarom doen ook alle regeringen er niks aan, we zijn allemaal bezig met halve maatregelen die niks opleveren.
k995
@evers9731 december 2023 16:47
Sorry klinklare onzin die leveren wel iets op , getuige de staat van Russische producten en productie.
MrMonkE @k99531 december 2023 17:06
offtopic:
Ja, maar omdat het altijd in '1000' stappen over 2 jaar (Stap-12 na 2 jaar!) gaat heeft Rusland alle ruimte om zich daar aan aan te passen. Dat is zodat de mensen niet sterven van de kou of honger maar in de praktijk heeft zo'n bewind daar toch lak aan en spelen we ze naar mijn idee juist in de kaart door het zo langzaam te doen.
k995
@MrMonkE31 december 2023 17:09
Nogmaals dat is onzin, getuige de russische economie.
Sancties zijn geen wondermiddel dat is niet of het werkt of het werkt niet, sancties zijn een langzame manier om druk ui te oefenen.
Frame164 @evers9731 december 2023 13:12
Qua aantal zijn er inderdaad best wel wat landen die geen sancties hebben maar qua economische kracht zijn die niet zoveel waard.
Lednov 31 december 2023 12:31
Na een pittig nachtje werken, ben ik nog niet helemaal wakker. Dus toen ik de kop las, vroeg ik mij toch echt even af hoe dat nou groeit, zo een RTX kaart...
GameNympho 31 december 2023 14:31
Gelukkig geen 8gb varianten meer.
Van der Berg 31 december 2023 16:32
Ik vind het jammer dat alsnog de RTX 4080 Super een 103-chip heeft en geen 102-chipset. Ik ben benieuwd of GIGABYTE hun kaarten nu wel heeft verbeterd en niet meer kan scheuren. Ik heb op 6 mei 2023 een GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC videokaart gekocht en later bleek dat deze kan scheuren. Tot vandaag is mijn 4090 nog niet scheurt.

[Reactie gewijzigd door Van der Berg op 26 juli 2024 19:08]

Inflatable
31 december 2023 19:07
Ik hoop echt dat de RTX 4080 Super in prijs omlaag gaat t.o.v. de gewone 4080.. Want anders is die kaart nog kanslozer dan de gewone 4080 al was.. Slechts 5% erbij terwijl de 4070Ti Super er 15% bij krijgt.. Nu is de 4080 gemiddeld nog zo'n 20% sneller dan de gewone 4070Ti, maar met de Super's is het verschil dan dus nog maar zo'n 10%.. En dat dan met een prijsverschil van meer dan 30% als er niks aan de prijzen verandert..
SpaceMarine @Inflatable1 januari 2024 12:24
Ik hoop met je mee :D. Zit nu ook naar die 2 kaarten te kijken en prijs/prestatie verhouding zorgt ervoor welke ik straks ga kopen.
Wordt wel weer een MSI want ben niet zo'n fan van Gigabyte.
Inflatable
@SpaceMarine1 januari 2024 14:43
Nvidia kan natuurlijk ook nog de prijs van de 4070 Ti Super omhoog gooien naar de 1000 euro.. Daar zie ik ze wel voor aan.. Mooi marketing verhaaltje erbij, 15% meer prestaties voor slechts 10% hogere prijs, blablabla..
SpaceMarine @Inflatable1 januari 2024 15:18
Klopt, enige verschil is dan toch wel dat ze dan de kaarten weer de markt uit prijzen tov AMD.
Maarja, ze kunnen het doen, blijven een hoop mensen trouw aan het groen kamp. Voor mij ook nooit een AMD, net zo goed dat ik trouw blijf aan Intel als het om CPU gaat :D.
vinkjb 31 december 2023 12:06
Nou dat klinkt echt als het volledig uitmelken van een chiptype, wat je maar kan bedenken dat wordt gemaakt.

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