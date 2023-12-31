Gigabyte plant veertien verschillende RTX 40 Super-videokaarten

Gigabyte heeft veertien verschillende RTX 40 Super-videokaarten in de maak. Dat blijkt uit info die leaker Momomo_us heeft teruggevonden op de Russische website van de fabrikant. Het zou gaan om varianten van de RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super en RTX 4080 Super.

Uit de informatie die op de Russische website terug te vinden is, blijkt dat Gigabyte meerdere varianten van de bovenvermelde videokaarten heeft gepland, zoals een Aorus Master-, Gaming-, Windforce 3x, Windforce 2x, Eagle- en Aero-editie.

De redactie van Wccftech merkt op dat deze videokaarten eerder deze maand ook al zijn ontdekt in een registratielijst van de Eurasian Economic Commission, samen met vermoedelijke RTX 40 Super-gpu’s van MSI.

Gigabyte heeft de RTX 40 Super-videokaarten nog niet officieel aangekondigd. Dit zal volgens Wccftech waarschijnlijk gebeuren tijdens de Consumer Electronic Show in Las Vegas. Techwebsite VideoCardz kon eerder deze maand de hand leggen op het vermeende releaseschema van de komende Nvidia GeForce RTX 40 Super-videokaarten. Deze gpu's zouden op 8 januari aangekondigd worden tijdens de CES-beurs om tijdens de daaropvolgende weken vervolgens op de markt te worden gebracht. Nvidia heeft de komst van de gpu's nog niet officieel aangekondigd.