'Gigabyte RTX 30- en RTX 40-videokaarten zijn gevoelig voor scheuren in pcb'

Youtubers Louis Rossmann en JayzTwoCents waarschuwen dat de pcb's van de Gigabyte RTX 30- en RTX 40-videokaarten kunnen scheuren. Dit zou te wijten zijn aan een ontwerpfout in de buurt van het PCIe-slot.

De problemen zouden zich vooral voordoen bij de RTX 30-reeks, maar ook in de RTX 40-line-up blijkt de printplaat door 'slechts een kleine stoot' te kunnen scheuren. Door de scheurvorming zouden de componenten volgens een reparateur niet meer van stroom worden voorzien, waardoor de videokaart geen data meer kan overbrengen en dus onbruikbaar wordt. De schade zou niet onder de garantie vallen, waardoor gebruikers achterblijven met een kapotte videokaart. Op het online handelsplatform eBay zijn dan ook tal van gpu's van Gigabyte met een dergelijk defect te vinden.

Op repair.wiki is door de community inmiddels een handleiding geplaatst om een videokaart met soortgelijke problemen te repareren. Jérémie, de reparateur die de pcb-problemen aan het licht bracht, stelt echter dat de reparatie slechts in 10 tot 20 procent van de gevallen succesvol blijkt en dat de gpu's niet meer veilig horizontaal gebruikt kunnen worden.