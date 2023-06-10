'Gigabyte RTX 30- en RTX 40-videokaarten zijn gevoelig voor scheuren in pcb'

Youtubers Louis Rossmann en JayzTwoCents waarschuwen dat de pcb's van de Gigabyte RTX 30- en RTX 40-videokaarten kunnen scheuren. Dit zou te wijten zijn aan een ontwerpfout in de buurt van het PCIe-slot.

De problemen zouden zich vooral voordoen bij de RTX 30-reeks, maar ook in de RTX 40-line-up blijkt de printplaat door 'slechts een kleine stoot' te kunnen scheuren. Door de scheurvorming zouden de componenten volgens een reparateur niet meer van stroom worden voorzien, waardoor de videokaart geen data meer kan overbrengen en dus onbruikbaar wordt. De schade zou niet onder de garantie vallen, waardoor gebruikers achterblijven met een kapotte videokaart. Op het online handelsplatform eBay zijn dan ook tal van gpu's van Gigabyte met een dergelijk defect te vinden.

Op repair.wiki is door de community inmiddels een handleiding geplaatst om een videokaart met soortgelijke problemen te repareren. Jérémie, de reparateur die de pcb-problemen aan het licht bracht, stelt echter dat de reparatie slechts in 10 tot 20 procent van de gevallen succesvol blijkt en dat de gpu's niet meer veilig horizontaal gebruikt kunnen worden.

Gigabyte crack
Beeld: Louis Rossmann.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 10-06-2023 11:58 259

10-06-2023 • 11:58

259

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Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G

geen prijs bekend

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Reacties (259)

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AORUS – GIGABYTE 10 juni 2023 12:41
Zonder hier al te veel op in te gaan, zijn we hier intern wel zeker mee bezig om te achterhalen wat er aan de hand is. Vooralsnog geen incindenten gezien uit de Benelux maar we houden onze ogen open.
Heb je een probleem, voel je vooral niet bezwaard om even contact met ons op te nemen. Mag onder deze comment, via DM of gewoon via onze social media. Mag gewoon openbaar trouwens, weinig te verbergen hierin en er is geen conspiracy om 0.002ct per PCB te besparen voor een inferieure kwaliteit.

De meesten hier zijn er van bewust van de kracht die er op een PCI-E bus komt te staan bij 1500 - 2000 gram. Helaas worden er wel nog steeds veel PCs gebouwd waarbij een anti-sag bracket achterwege wordt gelaten. Zelfs in sommige gevallen denkt men dat het onnodig is om je kaart vast te schroeven waarbij de I/O plates die onder de GPU I/O zitten worden soms weggelaten. Die laatste geven trouwens behoorlijk wat steun geven aan de bovenliggende slots en dus de GPU I/O bracket zelf.

Tweakers zijn over het algemeen zeer voorzichtig zijn met hun hardware (bv GPU verwijderen bij transport) maar dit is zeker niet de regel. De computer wat lomper op de grond neerzetten zonder anti-sag bracket en de I/O schroeven niet goed aangedraaid nekt vrij gemakkelijk een PCB. Het laatste stukje op de tafel laten ploffen... het zal niet de eerste keer zijn dat ik dat zie.

De aansluiting van de 6+2 pin PCI-E power kabels is in dat op zichte ook niet ideaal. Wordt daar een keer verkeerd tegenaan geduwd dan trekt of duwt ie heel de kaart mee. Te strakke kabels en je GPU staat constant onder fysieke spanning.

Het beste is toch om iets van een GPU bracket te regelen. 3d printen of een universeel ding kopen.
Met de 40 serie zit er standaard een metalen bracket bij die redelijk onzichtbaar is. Met de 30 serie was dat echter nog niet het geval.
0xygen500 @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 13:04
Als het zo van vitaal belang is om een anti sag bracket te installeren, waarom leveren jullie dat niet standaard bij GPU's?
AORUS – GIGABYTE @0xygen50010 juni 2023 13:13
Dit is ook tegenwoordig bij RTX40 series kaarten het geval. Moet eerlijk bekennen dat ik ook nooit had gedacht een PCB met een barst te zien in een stationaire PC.... Ooit wel eens een PCB proberen te breken, daar heb je echt gruwelijk veel kracht voor nodig.

Ik denk ook dat sagging slechts een klein deel van het probleem is. Recht proberen te duwen als ie eenmaal krom is, of het laten stuiteren van je case of een combinatie van alles bijelkaar.
weebl @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 17:39
Nou, niet helemaal...
Bij mijn Gigabyte RTX 4070 Windforce OC zat geen anti-sag bracket...
Had die er wel bij moeten zitten?
AORUS – GIGABYTE @weebl11 juni 2023 09:29
Excuses voor de onduidelijkheid, onze 4070 kaarten zijn net onder de 1500gr en het lijkt erop dat dat het drempelgewicht is geweest. Komende week dubbelchecken of de brackets compatible zijn en of we dit op verzoek kunnen uitsturen.
weebl @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 09:45
Ok, ik houd me aanbevolen :)
Xfade @weebl10 juni 2023 20:52
Nee. De kaart is er wel op voorbereid, de schroefgaten zitten er op.
weebl @Xfade10 juni 2023 21:01
Ja, daarom...
Post van Gigabyte wekt de indruk dat hij bij alle 4000 series kaarten zou moeten zitten...
djwice @weebl11 juni 2023 08:52
Wellicht een DM sturen naar @AORUS – GIGABYTE, dan krijg je hem wellicht gewoon als nog thuisgestuurd.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 01:46]

jeffer @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 13:55
Mag ik hierbij opmerken dat mijn 4070 TI bij de anti sag bracket alleen montage materiaal had voor een full ATX moederbord en dit niet werkt op een mATX moederbord.
Ik heb er zelf enkele extra ringen tussen gestopt om het hoogte verschil op te vangen ondat het mATX moederbord minder hoog is waardoor de bracket deels direct op de behuizing geschroeft moet worden.

Misschien kan dit op termijn ook problemen geven, vooral als dit zonder deze extra ringen wordt gemonteerd omdat de bracket dan scheef zit en zorgt voor extra spanning.

Misschien goed om rekening mee te houden in de toekomst.

[Reactie gewijzigd door jeffer op 23 juli 2024 01:46]

dasiro @jeffer10 juni 2023 14:15
eigenlijk zou de case manufacturer die er bij moeten stoppen, ipv dat je 3 verschillende brackets bij een grafische kaart moet steken waar er zeker 2 nooit van gebruikt worden.
FalconerHG @dasiro10 juni 2023 23:45
Dat vind ik het probleem afschuiven. Ik heb al 3 PCs in dezelfde kast gebouwd omdat ik hem erg fijn vind. De kast is imiddels 7 jaar oud.

Nvidia moet gewoon niet van deze enorme kaarten bouwen. Ik heb al vaker geroepen dat het huidige pad onhoudbaar is. Je zit nu al met de power requirements van een kleine stofzuiger te gamen (GPU plus de rest).

De enige manier voorwaarts is door alles MINDER te doen. Minder materiaal, minder stroomverbruik, minder zware koeling, minder alles. En met de huidige technologie is de enige manier om GPU sneller te maken het verkleinen van de processen (maar dat gaat steeds minder opleveren) en er meer stroom doorheen te jagen.

Kaarten moeten kleiner en zuiniger. Klaar.
dasiro @FalconerHG11 juni 2023 08:13
als het zo simpel is als jij verwacht, dan was het al lang gedaan.
FalconerHG @dasiro11 juni 2023 08:55
Het is absoluut moeilijk, maar zolang we de GPU makers een vrijbrief blijven geven om op deze manier te werken, gaat er niets veranderen. Ik voorzie regulering, omdat gamers die statement niet gaan maken. Andere electrische apparaten worden nu ook gedwongen om zuiniger te zijn. En grote tech bedrijven zoals Apple laten keer op keer zien dat het ze regulering nodig hebben voordat het het juiste doen (USB-C, Self-Repair etc etc).

Op het huidige pad, game je in 2030 met 700-800 watt continue uit het stopcontact. Er is geen enkel scenario waarbij dat goed is.
Henkieschmenkie @dasiro11 juni 2023 13:43
Makkelijk? Denk niet dat het daarom gaat. Het gaat om keuzes. Als GPU-fabrikant heb je weinig incentive om iets vooral kleiner en zuiniger te maken want dat is niet "cool" en "verkoopt niet".

Stofzuigers werden ook lange tijd verkocht als 'meer vermogen is beter'. Tot dat niet meer mocht. Worden er nu slechtere stofzuigers verkocht?
dasiro @Henkieschmenkie11 juni 2023 14:47
dat meer vermogen is beter kwam niet overeen met meer zuigkracht en de hoeveelheid vuil in huis blijft gelijk. In het geval van videokaarten is er nog altijd een groeiende vraag naar performance. Als ze een chip konden maken die 50W zuiniger was en dezelfde performance gaf, dan is dat voor een groeiend aantal mensen een belangrijk selling point, maar ze kunnen het momenteel niet.

Beide fabrikanten zijn nu al wel technieken aan het ontwikkelen om de performance te verbeteren (NVIDIA met DLSS en AMD met RSR), maar de kwaliteit moet daar voorlopig nog bij inboeten en dat wil je ook liever niet, maar als je moet kiezen tussen onspeelbare FPS of mindere kwaliteit, dan zullen de meesten wel voor dat laatste kiezen.
Tijgert @FalconerHG11 juni 2023 08:46
Eens. En dat is een van de redenen dat ik een gaming laptop heb ipv desktop.
Scriptkid @FalconerHG11 juni 2023 22:29
kan je mooi roepen maar full size PCB is gewoon een standaard en zou gewoon in je kast moeten passen met full support die bij een full size PCB komt. Dus een back end sleuf in geval van hangende kaarten,

Elke kast die dat niet heeft is een fail van de kast. Mijn lianLi heeft dat bijvoorbeeld wel gewoon.
FalconerHG @Scriptkid11 juni 2023 23:10
Euh, heb je het artikel gelezen? Begrijp je het probleem? En heb daarna mijn reactie gelezen? Het probleem is niet dat het niet past. In mijn kast passen ze ook prima.

Het probleem is dat de PCBs breken. En het is duidelijk dat Gigabyte in het bijzonder hierbij een probleem heeft, maar die kaarten worden gewoon veel te zwaar. Dit zet teveel druk op de moederbord sloten, en op de kaarten.

Nieuwere kasten hebben -soms- een oplossing om de kaarten extra te ondersteunen, en er zijn ook andere third party oplossingen voor. Maar mijn punt is dat het aan alle kanten uit de hand loopt met die kaarten. Er moet iets anders komen, want steeds maar groter, zwaarder en meer power is een doodlopend pad.
Scriptkid @FalconerHG12 juni 2023 13:44
en daar is juist waar het mis gaat,

Zowel aan Nvidia kant als aan kast makers kanten wat de spec zijn dat zij een FULL size PCI kaart moeten kunnen plaatsen, een full size kaart hoort ondersteuned te zijn aan de achterkant.

Dus op 3 plaatsen, links midden en rechts.

Nvidia heeft je niet die mogelijkheid door de kaart net niet full size te maken en het stukje wat in de rechter sleuf hoort te vallen aan de kaart te maken,

Meeste kast makers hebben de rechter sleuf weggelaten die de kaart rechts dient te supporten.
Zoals hier de linkse blauwe sleufjest in een Dell Full size kast.
https://www.brentozar.com...l-Poweredge-1900-Case.JPG
FalconerHG @Scriptkid12 juni 2023 22:22
We hebben het hier over kaarten van 2-2.5 kilo. Het is absoluut NOOIT de bedoeling geweest van de standaard dat er een kaart van 2.5 kilo in een slot wordt gestoken. Net zoals niemand ooit heeft bedoeld dat we 500w urenlang door een GPU heenjagen.

Sinds de introductie van de 3000 serie zien we het ene probleem na het andere. Is het niet dat de power connectors affikken, dan is het wel kapotte PCBs, VRAM dat kapot gaat, vreemde CTD problemen, games die GPUs opblazen....

Ik begrijp dat mensen niet willen horen dat het allemaal minder moet, maar het gaat echt niet goed zo.
jeffer @dasiro10 juni 2023 14:32
Een simpel ringetje had genoeg geweest om zowel mATX als mITX te ondersteunen, welke behuizing dan ook. In mijn ogen hoort dit bij het type bracket wat wordt geleverd omdat dit afhankelijk is van de standoffs, inclusief moederbord. Dus niet standoffs met moederbord voor schroef 1 van de bracket en de andere schroef direct op de standoff zonder moederbord.

[Reactie gewijzigd door jeffer op 23 juli 2024 01:46]

Juliuth @dasiro11 juni 2023 16:59
Alsof elke kaart op dezelfde plek steun kan hebben?
dasiro @Juliuth11 juni 2023 22:13
nee, maar als je in de kast montagepunten hebt is het wel makkelijker, want buiten de sloten en de standoffs zijn kasten redelijk exotisch qua layout
AORUS – GIGABYTE @jeffer10 juni 2023 14:25
mATX incompatibility vind ik een hele goeie. Genoteerd en gaan we doorgeven.
Bombaron @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 00:03
De bijgeleverde bracket van mijn Aorus 4090 master past ook niet op mijn eATX moederbord.
jeffer @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 14:32
Goed om te horen
keejoz @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 15:37
Ik heb enkele Gigabyte 4090's waarvan soms maar 1 fan draait... Ik kan er bitter weinig over terugvinden op Google.

Is dit normaal of contacteer ik hier ook best even de support voor?
A Lurker @keejoz10 juni 2023 19:16
Heeft dat met temperatuur te maken wellicht? Of wanneer treedt dat 'soms maar 1 fan draait' precies op?

Er zijn kaarten die met aftermarket cooling ook regelmatig hun fans geheel stop zetten in idle en als hij niet warm is, dus dat zou je even kunnen testen.
marco-ruijter @keejoz11 juni 2023 11:33
Komt omdat niet alle fans op dezelfde connector en PWM curve hebben.

Dus er zijn twee fans en dan 1 andere fan. De connector waarvan er dus 2 samen zijn heeft een offset van gemiddeld 8%.

Dus bijvoorbeeld single fan 60% en de duo fans 68%. Beide draaien dan exact dezelfde rpm per fan.

Dus om jouw vraag te beantwoorden kan dat kloppen.
Fultis @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 14:54
Er wordt inderdaad een Anti sag bracket mee gelevered die dan niet eens past op een GIGABYTE B550 ATX moederbord super handing.

Waarschijnlijk de reden dat als ik een 40series aanschaf het een MSI kaart wordt omdat de bracket die hun leveren wel universeel is en met alles werkt.
ikt @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 15:10
Misschien iets om te bespreken met case manufacturers? Want het lijkt mij meer een case-feature - als je videokaarten levert, heb je geen idee of dit in een SSF, ATX of iets ertussen in komt - en wat de interne configuratie is.

Hier ondersteun ik in ieder geval de videokaart met een "zelf-gefabriceerd" beugeltje (lees: stuk aluminium in beugelvorm gehamerd en met een laagje verf van de Action).
DutchRookie007 @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 20:43
Volgens mij is een van de weinige maatregelen een PCIe riser te gaan gebruiken. Dan ben je van het hele probleem verlost.
sircampalot @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 09:07
Ooit wel eens een PCB proberen te breken, daar heb je echt gruwelijk veel kracht voor nodig.
Het gaat in dit geval om vermoeiing.
Een pcb is gemaakt van glasvezel + hars, onder wisselende belasting (of trilling) treedt delaminatie op.
Delaminatie wil zeggen dat de verbinding tussen de vezels via de hars los laat.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 23 juli 2024 01:46]

SuperSonicFreak @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 23:54
Ik wil even vooropstellen dat dit nette communicatie is, via deze weg. :)

Ik heb een vraag, maar ik maak me niet druk om mijn kaart, gezien de bouw en ik hem verticaal heb geplaatst, maar hoe zit dit met de Waterforce-varianten? Om als voorbeeld te nemen, mijn 4080 lijkt me dit niet van toepassing te zijn? Gezien metalen behuizing, gezien hier géén GPU bracket bij zit.

Meer open vraag, ook voor andere, met name gewicht van de pomp en metaal, vandaar.
Blizzard_1978 @AORUS – GIGABYTE12 juni 2023 09:21
Kan ik er dan eentje krijgen voor mijn RTX3080 Gaming OC want daar zat er dus geen eentje bij..
Xander2 @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 13:52
Ik denk ook dat sagging slechts een klein deel van het probleem is. Recht proberen te duwen als ie eenmaal krom is, of het laten stuiteren van je case of een combinatie van alles bijelkaar.
Nee, sagging is het probleem, dat tast structurele integriteit aan. Als scheepsontwerpers zo zouden denken lagen de zeeen vol.

Op zich niet erg, dat soort dingen kunnen gebeuren, wees er transparent over en zoek een oplossing.
AORUS – GIGABYTE @Xander210 juni 2023 14:26
Sagging is in principe geen direct probleem. Geleidende lijnen in een PCB zijn behoorlijk flexibel. Warm buigen en koud terugduwen is een groter probleem.
Verwijderd @Xander210 juni 2023 14:00
Top ik zie dat jij al onderzoek hebt gedaan, meerder kaarten in handen hebt gehad en getest. Fijn dat jij al precies zeker weet wat het probleem is. Waren er maar meer zoals jou!
Xander2 @Verwijderd10 juni 2023 15:49
Thx!

Sagging is heel simpel, onder overbelasting verandert de structuur en dit blijft doorgaan totdat de overbelasting weggaat. Als eerder tegenovergesteld buigen een risico op krak heeft (en al zo snel na aankoop) betekent dat dat langdurige overbelasting ook krak gaat zeggen, want de elasticiteit is weg...
Verwijderd @Verwijderd11 juni 2023 07:37
Niet op de man spelen a.u.b. :D
cnieuweboer @0xygen50010 juni 2023 13:10
In de post waar je op reageert staat letterlijk "Met de 40 serie zit er standaard een metalen bracket bij die redelijk onzichtbaar is".
Palindrome @0xygen50010 juni 2023 13:18
zat gewoon bij mijn rtx4090 prima systeem die direct op de standoffs van jet moederboard gemonteerd wordt en zo heel stabiel is.
marco-ruijter @0xygen50010 juni 2023 13:20
Bij mijn 4090 Gaming OC zat gewoon een anti sag bracket ;)
Torched @marco-ruijter10 juni 2023 14:35
Ja, maar bij de 3xxx serie dus nog niet
En ja ik heb de doos nog. :)

Die van mij staat op een stukje hout omdat ik het ook niet vertrouwde.
Angelol @marco-ruijter13 juni 2023 14:48
Zelfde kaart, op mijn asus x570 kon ik deze ook gemakkelijk installeren.

Maar als die niet universeel blijkt is dat wel jammer voor de mensen die dan weer exra kosten maken op een kaart met een behoorlijke prijs.
Furrr @0xygen50010 juni 2023 13:17
Agreed en wordt nergens aangegeven dat wanneer je een gpu zonder bracket gebruikt dat schade zou kunnen opleveren.

Gigabyte externaliseert as usual.

[Reactie gewijzigd door Furrr op 23 juli 2024 01:46]

Patrick22221 @0xygen50010 juni 2023 15:30
Je koopt een videokaart geen anti-sag.

Je koopt tegenwoordig ook een telefoon zonder lader.
2broodjeshoarma @Patrick2222110 juni 2023 17:04
Laatst nog een samsung gekocht voor iemand opt werk, zat gewoon een oplader bij ;)
djwice @Patrick2222111 juni 2023 09:12
Maar hoe moet je als normale consument weten dat die anti-sag noodzakelijk is voor gebruik, terwijl bij je oude kaart dat niet nodig was.

Tot dit artikel had ik er nog nooit van gehoord. Ik heb een AORUS mb en Nvidia kaart, de configuratie is samengesteld met active hulp van de Tweakers community op het forum.

Het is fijn dat fabrikanten noodzakelijk installatie materiaal mee leveren met hun producten met een goede gebruiksinstructie. Een Ikea kast is ook minder veilig zonder de muur montage, ook kun je hem neer zetten zonder hem aan de muur vast te zetten. Je bent als ouder super blij dat de kast niet omviel toen je kind er in klom (spullen zelf pakken van de hoogste plank, in de kast verstoppen, gewoon lekker hoog willen zitten/liggen etc.), kunnen ze gewoon kind zijn en leren dat gebruikers producten vaak voor andere dingen gebruiken dan initieel gedacht en dat je als goede designer (/ingenieur) zorgt dat er ook dan zo min mogelijk problemen ontstaan.

Dit geld bij het ontwerp van kasten en gebruiksvoorwerpen, maar ook bij algoritmes en systemen met gebruikers invoer. En zelfs bij systemen die alleen met andere systemen praten.
Patrick22221 @djwice11 juni 2023 12:05
Risico van het zelf doen.

Je kan ook zelf aan je auto sleutelen maar als je niet weet hoeveel nm je wiel aangedraaid moet worden raak je die ook kwijt xD

Blijft er bij dat je jezelf goed moet informeren, ik heb zelf zn antibsag bracket in mijn pc, toen in de kaart er in zette (rx5700xt) zag ik al dat het uiteinde door hing. Even op megekko gekeken en zn bracket besteld.


Zelfde als een gasfornhuis 2e hands kopen, gemiddelde mens weet dat die gas slangen maar 10 jaar mee gaan maar wie vervangt ze nou echt?

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 01:46]

djwice @Patrick2222111 juni 2023 17:28
Ik vind de vergelijkingen die je met een gasfornuis en sleutelen aan een auto maakt niet passend.

Een videokaart vervangen staat voor mij meer gelijk een een nieuwe achterlamp op je fiets of desnoods een binnenband van je voorwiel vervangen. Niet complex, gewoon paar schroeven los, connectoren los, ene er uit, andere er in connectoren vast, schroeven vast.

Er komt geen thermo-paste, lijm, olie, soldeerbout of wat dan ook bij kijken.

Normaal als je het fout doet, gebeurt er niets, start je PC simpelweg niet op. Herhaal je de instructies in de handleiding en het werkt.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 01:46]

Patrick22221 @djwice11 juni 2023 19:13
Het ligt puur aan de basis kennis en of je 2 rechter of 2 linker handen hebt.

Ik ben van mening dat als je ziet dat die door hangt, er een lampje moet gaan branden.

En hoe simpel sommige taken kunnen zijn, komen ze allemaal met andere consequenties, voor wanneer het mis gaat.
tja @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 13:07
ik mag toch verwachten dat Gigabyte keurig omgaat met een consument die 2.000 euro uitgeeft aan een RTX4090 van jullie. ik heb, net als in mijn oude systeem, de opvolger gebaseerd op de duurdere componenten van gigabyte vanuit perspectief kwaliteit, service en ondersteuning.

Ben het met je eens dat een consument op een juiste manier moet omgaan met zijn systeem. Maar dit lijkt mij geen argument zijn om een klant in de kou te laten staan qua garantie. Het PCB probleem lijkt gebonden te zijn aan Gigabyte, een tekortkoming in het ontwerp. ik heb dit nog niet gezien dat dit bij andere producenten.

wellicht een idee om de aangehaalde punten rond installatie in een video op te nemen. dit zou mogelijke incidenten kunnen verminderen en consumenten zijn beter geïnformeerd. slechts een gedachte en goed bedoelt.
AORUS – GIGABYTE @tja10 juni 2023 16:30
Hier zijn we het helemaal mee eens. We maken hier wel videos van (zelfs hier in Nederland) maar helaas denk ik ook dat we dit duidelijker zouden kunnen communiceren.
tja @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 17:14
Ik kan zo snel geen videos vinden. Wel een van jayztwocents en die haalt wel terechte punten aan.
Een incident, okay. maar veel incidenten, dat wijst op een probleem en dit lijkt op een ontwerp fout en niet perse naar user error.

ter info, link

ik heb een Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G voor mijn freelance werk.

zo, terug de zon in.
24hourpartypal @tja10 juni 2023 18:15
Of het nou wel of niet user-error is lijkt mij niet eens aan de orde. Als er structureel PCBs breken, dan maakt het niet uit of al die gebruikers hun GPU zonder anti-sag bracket installeren want blijkbaar is het belang van die bracket niet goed gecommuniceerd, of in het geval van de 3000 serie ook niet meegeleverd. Als meerdere users dezelfde error maken, dan is dat net zo goed een ontwerp fout.
tja @24hourpartypal10 juni 2023 18:17
dat schrijf ik toch ?
24hourpartypal @tja10 juni 2023 18:21
Ik ben het toch ook met jou eens en niet Gigabyte? :+
Madrox @24hourpartypal11 juni 2023 11:33
Als ze de bracket die de gpu met de kast verbind solide zouden verbinden aan de gpus pcb en topconstructie is een extra standoff niet eens nodig. Wat al bewezen is.
Hardfreak @tja10 juni 2023 19:28
Voorbeelden genoeg hierzo ;) (warning: IT gore ahead)

https://www.ebay.co.uk/st...rtemis&media=COPY&_fcid=3

//edit: misschien dat het probleem van Gigabyte juist de flexibiliteit van het PCB is. Als je een afgebroken tab hebt zoals bij de veel rigidere Asus kaarten, dan ben je minder snel geneigd om die te RMA'en. Echter, cracks die niet direct duidelijk zijn en niet direct wijzen op een grote impact zijn voor mensen misschien een reden om toch een RMA te proberen (bewust of onbewust laat ik in het midden).

[Reactie gewijzigd door Hardfreak op 23 juli 2024 01:46]

imqqmi @tja11 juni 2023 20:38
Zie ook Northridgefix op youtube, hij heeft een groeiende stapel GPUs liggen voor reparatie.
itcouldbeanyone @tja10 juni 2023 17:30
Ik heb een computer van meer dan 1 miljoen, maar na EOL date is het toch echt een youproblem.
De prijs dat je betaalt voor iets betekent niet dat je ineens meer rechten hebt.
Zal bij de kaarten waar hier over gaat binnen de garantie kapot gaan, heb je wat te klagen, daarbuiten is het toch echt je eigen probleem.
tja @itcouldbeanyone10 juni 2023 18:00
duidelijk dat je mijn bericht niet helemaal begrepen hebt.
djwice @itcouldbeanyone11 juni 2023 09:19
Voor consumenten is er ook nog zo iets als het conformiteitsbeginsel. Als je bij gebruik x mag verwachten dat product y functie z geeft, en hij dat niet doet kun je de fabrikant daar op aanspreken.

Iets met artikel 7:17. Ook na de garantieperiode kun je van veel producten verwachten dat ze nog functioneren.

En het is niet gek dat je bij bij oortelefoontje/waterpistool/etc. van €0,50 een andere kwaliteitsverwachting hebt dan bij een van €39,-.

Idem bij videokaarten/monitoren/wasdrogers etc. van de top productlijn van een premium merk. Daar verwacht je betere kwaliteit en een langere levensduur dan bij het instapmodel van een prijsvechters merk.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 01:46]

mjansen2016 @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 14:11
Top reactie, misschien is het een optie om alsnog een GPU bracket aan te bieden en mensen via een nieuwsbrief hiervan op de hoogte te stellen?

Anderhalf decennia geleden2005-2007 met regelmaat moeten schakelen met jullie toen ik nog bij Apacer werkte met volgens mij een persoon die RMA en moederbord support deed in Eindhoven, ik mag hopen dat jullie inmiddels met meer zijn?

[Reactie gewijzigd door mjansen2016 op 23 juli 2024 01:46]

AORUS – GIGABYTE @mjansen201610 juni 2023 16:31
Is een optie. Moet alleen kijken of de bestaande brackets uberhaupt werken op de 30 serie.
Tegenwoordig een hele grote RMA afdeling met een splitsing voor de laptop/monitor divisie en de GPU/MB divisie!
Blizzard_1978 @AORUS – GIGABYTE12 juni 2023 16:48
Ik zeg pak een bracket uit een 40 series verpakking en een 30 series kaart en probeer het mag toch aannemen dat jullie er wel een paar hebben liggen, anders stuur me er een op en test ik m voor je.

Mocht hij niet werken denk dat zelf het ontwerpen, laten maken en bezorgen van zo een bracket jullie op de langer termijn minder gaat kosten, vooral door de 4 jaar garantie die jullie bieden op de 30 series.
Plus het is een extra service die jullie als premium merk geen windeieren zal leggen.
Kijk eens naar Noctua daar sturen ze je gewoon een bracket voor de alder- of raptorlake op.

Ik zou er namelijk graag een willen ontvangen voor mijn 3080 Gaming OC zeker als deze nu blijkt eigenlijk te zwaar is voor het gigabyte moederbord socket ;).

[Reactie gewijzigd door Blizzard_1978 op 23 juli 2024 01:46]

KoenLemmen @Blizzard_197820 juni 2023 02:28
Ik heb ook een 570 moederbord van Gigabyte en 3080 van Gigabyte, begin me toch wel een beetje zorgen te maken na alle berichtgeving. Hoe weet ik bijvoorbeeld dat zo'n GPU bracket werkt met mijn case (bequiet dark base pro 900)?
Undeviginti @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 13:52
Je hoeft niet per se iets te printen of te kopen, een standaard toren van lego blokjes houdt een GPU ook wel omhoog, en dat hebben de meeste mensen wel thuis liggen.
Gamebuster @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 13:54
Andere fabrikanten mogen wel wat leren hiervan, wat een mooie reactie hier
Vhalloran @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 16:04
Het klopt alleen niet dat er bij de 40 serie standaard een GPU bracket zit.

Ik heb gisteren namelijk een gigabyte 4070 gaming OC uitgepakt en geïnstalleerd. En daar zat geen gpu bracket bij in de doos.

Idem bij de 4070 eagle OC van een vriend van me.
*Edit voor tikfoutje

[Reactie gewijzigd door Vhalloran op 23 juli 2024 01:46]

AORUS – GIGABYTE @Vhalloran10 juni 2023 16:27
Klopt dat is pas vanaf de 4070Ti. Kan zijn omdat deze net onder de 1500 gram zit. Heb je last van GPU sag?
Vhalloran @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 20:05
Nee op dit moment nog niet. Maar de kaart zit er pas één dag in ;)

Maar stipte het aan omdat je aangaf dat alle 40-serie kaarten standaard een gpu bracket meegeleverd krijgen. Maar daar maakt Gigabyte dus nog een onderscheid in.
flaskk @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 20:35
Ik lees dit verhaal, en je probeert met een omweg de eindgebruiker de schuld te geven.. niet goed met de kaart omgaan, of de case laten ploffen op de grond.

maar zijn alleen de gigabyte eindgebruikers die dat doen? Want alle andere fabrikanten hebben hier geen last van...

Ik weet niet wat jullie de laatste tijd aan het doen zijn, maar na de ontploffende psu's zou ik toch beetje oppassen om het richting de eindgebruiker te wijzen.. want klinkt eerder een ontwerp fout dan eindgebruiker fout.....
Galactic @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 21:49
"Heb je een probleem, voel je vooral niet bezwaard om even contact met ons op te nemen."

Voor enkele bekende youtubers dit issue aanhaalde zouden we jou RMA retour sturen en claimen dat het jullie eigen fout was. Juist toch?!? Inmiddels zijn we erachter dat het issue wel degelijk de onze is...

Wat met de 100den claims van gebruikers in het verleden die afgescheept werden door jullie eigen collega's DAT is hier de grote vraag want DAT is wat een goede customer service maakt.

Mijn eigen laatste ervaring met Gigabyte was niet bepaald geweldig, voor mij een reden om het gehele merk momenteel links te laten liggen buiten het speficieke product waar het bij mij mis is mee gegaaan. Met andere merken heb ik iets vergelijkbaars meegemaakt (afschepen van issues die wel degelijk niet aan de consument te wijten zijn).
mjansen2016 @Galactic12 juni 2023 19:44
Dit is een reden waarvoor ik dan weer MSI sinds 2017 links laat liggen toen ze me met een kluitje in het riet bleven sturen, onbereikbaar bleken ook via andere afdelingen en telkens mij terug bleven verwijzen naar retailer(het net een maand failliette Afuture).

Van gigabyte ben ik de no questions asked, product kapot binnen lifetime warranty RMA, TENZIJ aantoonbaar ondeskundig behandeld met fysieke schade als gevolg.

Nu hangt het ook af van hoe servicegericht je bent, hoe goed je je reputatie in de markt wilt hebben(een opkomend merk is iets anders dan een gigabyte die al decennia een bekende merknaam is), de RMA in het pand waar ik rondliep namen we nog geheugenmodules die enigzins aantoonbaar gefabriceerd door ons of een van de submerken waren, ook zonder bon, desnoods kenden we er een toe aan de hand van een uitdraai van de SPD.
Nephalem82 @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 15:12
Niet om het een of ander, maar je kunt ook een rigidere kaart bouwen. en dat heeft indirect natuurlijk wel gevolg op de prijs. Neem als voorbeeld de 6800 XT van AMD (de versie van AMD zelf dus), deze kaart is vrijwel helemaal van metaal gemaakt, en zal zonder support bracket geen millimeter doorbuigen. Dat is een keuze. Hiermee zeg ik niet dat AMD of Nvidia beter is, of een bepaald merk, maar het geeft wel aan dat er ook meegedacht wordt vanuit de fabrikant.
mjansen2016 @Nephalem8210 juni 2023 16:08
Ik heb die kaart, van Sapphire, en die is uiterlijk identiek aan de AMD versie. Maar dan verplaats je de stress hooguit, en moet je een mainboard met versterkte PCIe sloten hebben. Dan trek je je moederbord weer aan gort door gewicht kabels/heatsink.. Als je 35/30 jaar geleden een willekeurige tower openschroefde, zag je aan de voorkant van de kast sleuven zitten, die komen nog van de originele IBM 5150 serie af(1981), en in die tijd had je nog full-length kaarten en om te voorkomen dat die gingen schuiven of kromtrekken door de warnte(of in de latere towers doorzakken), We hebben dat alleen uitgefaseerd, en andere meuk in de weg gehangen(ruimte is er nog) anders had je gewoon met een metalen bracket de kaart kunnen verlengen tot daar, en was het de industriele standaard geweest.

Nu draai ik zelf in Rackmount EATX systemen, dus mijn kaarten staan verticaal en heb dat stressprobleem niet, 99% van de mensen met een moderne desktop echter wel. Als je kast het ondersteund(of je een dremel wilt pakken) kun je via een riser je kaart ook gewoon vertikaal hangen.. ik weet dat dat geen oplossing is, maar zie genoeg fabrikanten het inmiddels doen, en dan kunnen de RGB-fanaten meer opscheppen met hun discolampenkaarten.
Ooyevaar @mjansen201610 juni 2023 17:54
Die sleuven waren eigenlijk fantastisch mits de kaarten lang genoeg waren.
Met mijn huidige kaart ben ik bezig geweest met stalen strips en nu zelfs opgehangen met ty-raps. In het kader van alle beetjes helpen. Nu komt dat ook een beetje door de enorme Arctic cooler die er nu op zit.
Maar alles was overbodig geweest met een lange kaart en sleuven in de kast.
XenoniaN @mjansen201610 juni 2023 21:13
Dit werd door OEM's nog tot en voorbij 2010 gedaan!

Zie: Mijn Radeon 5770 met een speciale "wing" eraan die heb full length maakte.

Dell deed dit zoal.
tattooboy1985 @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 15:56
_/-\o_ klopt worden nu erg nette brackets bijgeleverd, wat zeker niet misstaat.
met beleid omgaan met de hardware is met iedere hardware een pre.

Indien het toch het ontwerp blijkt te zal, zullen ze de klant heus niet in de kou laten staan.

[Reactie gewijzigd door tattooboy1985 op 23 juli 2024 01:46]

TechSupreme @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 17:06
Ik denk dat jullie het moeten zoeken in dikte of soort materiaal wat wordt gebruikt in de PCB's zelf. Jayz2Cents heeft een vergelijking gemaakt met kaarten van Asus en MSI en dan zie je dat die PCB's wat stijver en harder zijn.

Het zal wel (captain obvious) een combinatie zijn van mechanische krachten en thermische shock. Als mensen GPU-bracket net een paar millimeter lager vastschroeven staat de PCIe slot net op een hoek waardoor er krachten komen te staan op het slot. Dat icm met het constante opwarmen en afkoelen en dan krijg je moeheid.

Ik denk dat als je wat dichterbij bij Asus en MSI gaat kijken dat je daar ook kaarten kan vinden met micro scheurtjes bij de PCIe slot, maar omdat hun kaarten van net wat stijver en harder materiaal is zal het bij hen niet zo snel gaan en ook niet zover gevorderd.

In dit geval zal een anti-sag bracket ook niet helpen want als die bracket dan te hoog is gemonteerd dan krijg je alsnog torsie in de hele kaart en uiteindelijk hetzelfde resultaat.

Een PCie slot is gewoon niet bedacht op dit soort monsters en een anti-sag bracket is ook maar een lap middel, misschien wordt het tijd dat jullie als industrie gaan nadenken over iets anders.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 01:46]

bwerg @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 19:17
Als je je I/O-bracket niet vastschroeft is sagging niet je grootste probleem. Als je geen andere (niet-standaard) bevestigingspunten hebt is dat het enige schroefje dat je videokaart in het PCI-e-slot duwt. 30 keer een diplaypoort-kabel erin en eruit en je hebt je videokaart half uit het slot gewrikt. Waardoor de aansluiting slecht wordt, met een beetje geluk krijg je slechts foutmeldingen maar kortsluiting lijkt me ook mogelijk. In feite ben je dan een aansluiting aan het hot-swappen die daar niet voor ontworpen is.
Numpienick @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 23:43
Somehow heb ik telkens slechte ervaringen met brackets. Eentje gehaald met mijn MSI Gaming 1080 en mijn kaart werd bijna 10 graden warmer,
Mijn Gigabyte 4070ti Eagle OC (goed kaartje hebben jullie gemaakt) heeft een aparte bracket die niet past in een NZXT H7 Flow want de cable cover van NZXT zit op dezelfde plek.
Misschien maar zo'n kleine pionachtige bracket proberen die met een magneetje op de grond staat, maar de 4070ti lijkt vanuit zichzelf voor nu wel redelijk stabiel.
Madrox @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 08:28
Het is wel typisch een Gigabyte probleem. Jays laat ook zien dat de Gigabyte pcb makkelijker buigt en dat de bracket soms niet goed helpt tegen sagging, omdat men de bracket niet aan het koelblok heeft geschroefd. Een goede bracket constructie heeft dan ook helemaal geen extra anti sagging nodig! Maw: fabrikanten, doe je huiswerk beter en/of bespaar niet een dubbeltje op de verkeerde plaats
sollitdude @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 09:34
Ikzelf heb een Aorus GeForce RTX 3080 Master 10G, en de mijne doet het nog prima. Zelfs zonder anti sag stand. Maar ik ben dan ook niet zo gek om men pc de hele tijd te verplaatsen. Anders dan jullie waardeloze rgb control software, is dit iets waar ik niet over kan klagen, haha.
QErikNL @AORUS – GIGABYTE12 juni 2023 13:57
Ik vind dit bericht wel verontrustend. Ik heb een 4070Ti hier, en de bracket kreeg ik niet geïnstalleerd in mijn case, een NZXT H5 Elite - een vrij populaire case die veel mensen kopen -, omdat de front intake fans in de weg zaten. Dit zonder waterkoeler aan de voorkant: ik kan mij voorstellen dat heel veel mensen hier tegenaan lopen, zeker omdat AIO's aan de voorkant populair zijn. Kunnen jullie niet net als (volgens mij Asus?) een simpele stand mee leveren die je kan uitschuiven en aan de onderkant van je GPU plaatst? En waarom, als het dan toch gaat om weinig kaarten die dit probleem hebben, wordt er moeilijk gedaan over de garantie?
TechSupreme @Furrr10 juni 2023 18:28
Ineens?

https://tweakers.net/reac...US%20%E2%80%93%20GIGABYTE
hiostu 10 juni 2023 12:07
Indien het om een design fout gaat, zou je in NL en Europa toch wel gewoon recht hebben op garantie?
Ludewig
@hiostu10 juni 2023 12:27
Het probleem is dat Gigabyte beweerd dat dit komt door gooi en smijtwerk van de consument. Bewijs dan maar eens dat dit niet zo is en dat er een ontwerpfout is.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 23 juli 2024 01:46]

HairyWeasel @Ludewig10 juni 2023 20:19
Als het kapot gaat binnen 6 maanden (gekocht voor 27/4/2022) of na een jaar (27/4/2022), dan moet de verkoper bewijzen dat het jouw schuld is. In Nederland is het altijd tussen jou en de verkoper, dus met Gigabyte zal je niets te schaften hebben, tenzij je je videokaart rechtstreeks bij hun op de site hebt gekocht (ik weet niet eens of dat kan.) Ik denk dat je de YouTube video's wel kan aandragen als bewijs dat er een probleem is met het ontwerp, maar ik vrees dat het toch een lastig verhaal zal worden.
AORUS – GIGABYTE @Ludewig10 juni 2023 13:27
Als Tweaker zijnde vind ik een ontwerpfout in een PCB lastig te geloven. Ga je echt geld besparen op de kwaliteit van de PCB? Heb wel eens een moederbord proberen te breken... dat is niet makkelijk btw.

Wanneer een vriend naar je toekomt met een afgebroken PCI-E connector. Tja, ik vind het niet raar dat je dan refereert naar Occam's razor. a) je computer is gestuiterd of b) je hebt iets gruwelijk fout gedaan.

Heb er wat langer over nagedacht en het zou kunnen dat men probeert reeds verbogen PCB, geprobeert hebben om terug te buigen. Al met al, gaan we eventuele gedupeerden natuurlijk proberen te helpen.

Uiteraard zal iedere consument met twinkelende ogen zeggen dat ze niets speciaals hebben gedaan maargoed, ervaring zegt toch iets anders (i.e. foute links klikken in emails, vochtschade etc etc). Het zal ongelooflijk lastig worden om te achterhalen wie zijn computer heeft laten stuiteren en wie niet.

Wordt vervolgd iig. Nu even Diablo spelen.
Ludewig
@AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 14:07
Tsja, ben je de ontploffende PSU's van Gigabyte vergeten omdat jullie componenten van onvoldoende kwaliteit gebruikten? Of de 'lekkende' videokaarten omdat jullie goedkope thermal pads gebruikten waar olie uit kwam?

Jayz2cents heeft ook een video gemaakt waar hij aangeeft dat er veel meer flex zit in de PCB van de Gigabyte kaart dan die van een concurrent.

Je opmerking over een verbogen PCB die men zou proberen terug te buigen is totaal absurd en maakt duidelijk dat je geen verstand hebt van de techniek. Het glasvezel van de PCB heeft elastische deformatie waarbij het materiaal weer teruggaat naar de oorspronkelijke vorm zodra de krachten erop weg zijn en geen plastische deformatie waarbij het materiaal verbogen blijft zodra je er geen kracht meer op uitoefent.
Mathijs Kok @Ludewig10 juni 2023 16:07
Je opmerking over een verbogen PCB die men zou proberen terug te buigen is totaal absurd en maakt duidelijk dat je geen verstand hebt van de techniek. Het glasvezel van de PCB heeft elastische deformatie waarbij het materiaal weer teruggaat naar de oorspronkelijke vorm zodra de krachten erop weg zijn en geen plastische deformatie waarbij het materiaal verbogen blijft zodra je er geen kracht meer op uitoefent.
Je zou denken dat ik er na 30 jaar wel wat verstand van zou hebben en dat de tientallen 'warped' PCB's die ik heb gezien echt verbogen waren. Iedereen die wel eens een PCB heeft moeten plaatsen waar dat eigenlijk niet ging, weet dat die PCB na een week al permanent verbogen is en dat je die nooit moet proberen recht te maken.

Ik ben erg blij voor Ludewig dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt want het kan echt problematisch zijn. Absurd is het echter niet. Verre van.
Ludewig
@Mathijs Kok10 juni 2023 18:45
Maar dan op een afstand van 1 cm? Want er moet dan zo'n grote buiging zitten in dit kleine stukje PCB dat het de eigenaar opvalt.

[Reactie gewijzigd door Ludewig op 23 juli 2024 01:46]

AORUS – GIGABYTE @Ludewig10 juni 2023 14:38
Kritisch kijken naar fabrikanten is altijd goed echter veel van de dingen die je beschrijft zijn niet waarneembaar in RMA cijfers. In Europa heeft de 'ontploffende' PSU een RMA percentage van 0.8%. Voor zover we weten geen topics in het forum en nul vragen of berichten via social media.

Olielekkende thermalpads is een fenomeen dat bij alle 10 / 20 serie nvidia kaarten bij alle merken voorkwam.

In de video van Jayztwocents @6:48 heeft de andere kaart een standoff waar de koeler mee ondersteund wordt. Lijkt een prima idee maar heb niet het idee dat het PCB overdreven flexibel is.
Kromgetrokken moederborden zijn wel degelijk vrij gebruikelijk. Ik vind het totaal niet vergezocht dat men de GPU laat saggen en na een jaar besluit om toch een anti-sag bracket in je PC te hangen.
Madrox @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 08:43
Anti sag zou uberhaupt niet nodig moeten zijn, wij de consument, hebben deze onzin lang genoeg geslikt.
MN-Power @Ludewig10 juni 2023 14:31
Jayz2cents heeft ook een video gemaakt waar hij aangeeft dat er veel meer flex zit in de PCB van de Gigabyte kaart dan die van een concurrent.
Die heb ik ook gezien, maar dat geeft toch ook juist aan dat het nokje best ver buigt voordat ie breekt? Zover als hij hem boog hangt je kaart overduidelijk scheef in je kast.

Wat ie later zei over het lock mechanisme van het PCI-slot is wellicht eerder het probleem. Als die niet volledig open is kan het zijn dat je zonder het te weten kracht zet op een relatief klein onderdeel. En als je een kaart vanaf de achterkant(waar de aansluitingen zitten) eruit probeert te halen heb je wel een 'arm' van een cm of 20-25 tov van het nokje. Dus met relatief weinig kracht heb je aardig wat moment. Ik probeer mijn kaart er dus ook altijd ook recht uit te trekken, nooit draaiend. En als het niet makkelijk wil, vooral geen kracht zetten, maar kijken waar het probleem zit.

Het kan natuurlijk ook een combinatie zijn. Dus dat de PCB/het nokje al verzwakt is doordat de kaart een keer verwijderd is zonder de vergrendeling goed los te maken(misschien al het begin van een scheur). En daarna kwetsbaarder is indien horizontaal gemonteerd.

[Reactie gewijzigd door MN-Power op 23 juli 2024 01:46]

Boender @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 15:49
Uiteraard zal iedere consument met twinkelende ogen zeggen dat ze niets speciaals hebben gedaan.
Lekker makkelijk afschuiven. Het kan idd komen doordat mensen zelf wat verkeerd doen. Maar het hangen van gpu's is toch echt omdat de gpu's verkeerd ontworpen waren. (Zie nu bij de meeste merken, de kaarten hangen niet meer). Daarom alle kaarten maar zonder reparatie terugsturen is niet de oplossing. Klanten hoeven niet te bewijzen, dat zij niks verkeerds hebben gedaan.
AORUS – GIGABYTE @Boender10 juni 2023 16:08
Excuses als dit overkomt alsof we dingen willen afschuiven. Juist willen we mensen uitnodigen om hiermee naar voren te treden. Echter, hoeveel mensen heb jij geholpen met hun PC die beweerden hoog en laag dat ZIJ niets verkeerd hebben gedaan? Schaal dit met een factor 10.000 en tel hoeveel mensen je hebt die imo hun PC serieus mishandelen. Heb genoeg ervaring gebruikers gezien die hun PC even kantelen en daarna weer op 4 poten laten vallen.

Persoonlijk hebben we hier nog nooit van een beschadigde PCI-E Connector gehoord, behalve dan bij transportschade. Ben het er mee eens dat RTX30 al te groot was om puur aan de PCI-E bus te laten hangen tho.

Anyway, mooie taak voor maandag, bedankt voor je bericht. Altijd goed om perspectief van andere gebruikers te lezen.
Bram1903 @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 16:29
Ik heb een AORUS 3070 Ti master, en eigenlijk nooit over een anti-sag bracket nagedacht, maar na 2 jaar zie ik eigenlijk nauwelijks enige vorm van sakking terwijl hij alleen aan de PCI-E bus hangt, en daarnaast natuurlijk vastgeschroefd.

Zoals ik bovenstaande berichten lees gaat het dus vooral fout op het moment dat de kaart bij warme temperaturen enigszins buigt, en mensen, wanneer deze koud is, proberen terug te buigen waardoor eventuele scheuren kunnen ontstaan? Echter geld dit dus ook wanneer je na twee jaar alsnog een anti-sag bracket installeert?
AORUS – GIGABYTE @Bram190310 juni 2023 16:36
Tja, moet bekennen dat alles op dit moment nog speculatie middels 'common sense' is. Persoon echt nog NOOIT een gebroken PCI-E connector gezien door sagging... En heb echt al heel veel GPU op half 11 zien hangen.
Mocht je GPU doorhangen dan zou ik heb eerst goed warm laten draaien voordat ik hem zou ondersteunen. Warm materiaal is nu eenmaal net wat zachter, geldt voor de traces in de PCB en de PCB zelf. Echter, 3070Ti Master heeft een zeer forse behuizing en backplate. Zou me verassen als die kromtrekt.
Madrox @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 10:11
Als ze op half elf hangen is dat een duidelijke indicatie dat de fabrikanten de aansluiting van de bracket aan de kast verwaarloosd en/of genegeerd hebben.

Jarenlang hebben we dit geslikt, want het ging meestal goed. Nu gaat het niet goed, en dan vooral met Gigabyte kaarten en dan roeptoeter je meteen; user error. Nee, dat is te makkelijk. Serieus.

Wij maken die kaarten niet zo zwaar en lomp, dat doet de industrie. De industrie ontwerpt en produceert de connecties en standaarden, niet wij. Er is duidelijk te weinig aandacht voor geweest, want ach, het buigt een beetje door, het kan geen kwaad. Nee, toen niet. Het was ook niet de bedoeling toch, curved gpu's? Waarom hebben jullie, de industrie er dan niet eerder werk van gemaakt?

[Reactie gewijzigd door Madrox op 23 juli 2024 01:46]

Bram1903 @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 18:05
Ja, dat is natuurlijk ook waar. Zijn momenteel nog een hoop speculaties, en moet zeggen dat ik er eigenlijk tot voor dit tweakers bericht er nog nooit iets over heb gehoord.
Echter, 3070Ti Master heeft een zeer forse behuizing en backplate.
Ja dat kun je wel zeggen. Ik vraag me af of ik ooit een sterkere kaart in het echt heb gezien, naast deze.

Wat betreft het ondersteuenen. Ik denk niet eens dat ik me daaraan ga branden, want me kaart hangt er nu na 2 jaar eigenlijk gewoon nog perfect bij!
dasiro @AORUS – GIGABYTE10 juni 2023 14:21
Als Tweaker zijnde vind ik een ontwerpfout in een PCB lastig te geloven. Ga je echt geld besparen op de kwaliteit van de PCB? Heb wel eens een moederbord proberen te breken... dat is niet makkelijk btw.
als ik zag hoe beweeglijk dat kleine stukje pcb was (dat juist gemaakt is om de kaart op z'n plaats te houden) in de video van jay dan lijkt het me niet onredelijk dat er traces beschadigd raken, da's nog iets heel anders dan een volledige pcb breken.
Dat gezegd zijnde geloof ik dat het edge-cases zijn en niemand zal toegeven (of zelfs weten) dat onoordeelkundig behandelen van de volledige pc de oorzaak kan zijn
Utzalwel @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 00:41
JayzTwoCents heeft dit inmiddels ook al aangekaart (https://www.youtube.com/watch?v=wb5tlHJHVBs). Hij heeft het dan over diktes van de pcb en de manier van het eruit halen en plaatsen van de kaarten.
sfc1971 @AORUS – GIGABYTE11 juni 2023 14:35
Ontwerpfout betekend niet dat er bespaard is maar dat er een fout is gemaakt. Het is mogelijk meer geld uit te geven aan iets en het toch fout te doen. Zie Tesla's die zeker in het begin niet de kwaliteit hadden van meer gerenomeerde merken met goedkopere auto's in hun afwerking.
WhiteSnake76 @Ludewig10 juni 2023 12:50
Gooi en Smijtwerk denk ik niet, maar denk eerder het niet (juist) monteren van de door Gigabyte mee geleverde ondersteuning.
micla @WhiteSnake7610 juni 2023 13:25
Welke meegeleverde ondersteuning??

Ik heb een Gigabyte 3080 RTX Aorus, en daar zit niets bij om de kaart van enige fixatie te voorzien. Ik heb dan ook zelf gelijk een ondersteuning aangebracht toen ik de kaart installeerde. Goed gedacht blijkt nu.
WhiteSnake76 @micla10 juni 2023 16:46
Bij de RTX 4000 serie zitten ze ieder geval wel er bij.
Dit zijn de instructies voor die dinge, maar een hoop mensen presteren het als nog om ze verkeert te monteren.
https://download.gigabyte...b15343878b105d92712f91f7b
Madrox @WhiteSnake7611 juni 2023 10:21
Echt, ik vind dit zo dom. Serieus. Waarom een relatief dure en lompe fix voor een issue, wat je voor 99 procent al oplost met een solide constructie van de bracket aan de gpu-kaart ?

Wat de industrie al bewezen heeft met nieuwere kaarten. Echt, weg met al die gekunstelde oplossingen wat het alleen maar duurder maakt. Dat we het normaal vinden dat we gpu houders nodig hebben is al triest genoeg.
WhiteSnake76 @Madrox11 juni 2023 12:28
Heb jij al eens zo een nieuwe videokaart in je handen gehad? Al zou de videokaart niet scheuren, dan trekt hij het PCIe slot (ook al is die goed verstevigt) van het bord, of trekt hij zelfs het bord zelf misschien wel stuk.

Als je de boel zo sterk wil maken dat het niet stuk gaat zul je de PCB flink dikker moeten maken, en dan past het ook niet meer in een PCIe slot, die dan dus breder moet, goed verstevigt met een bracket achter het moederbord zodat de boel niet kapot word getrokken.

Bracket zit mij niet in de weg, en heb hem ook mooi gebruikt om wat kabeltjes te geleiden.
Madrox @WhiteSnake7611 juni 2023 12:47
Complete onzin. Hier zie je precies wat ik bedoel:

https://www.youtube.com/watch?v=liChy76nQJ4

let op 2:40. De pcb hoeft niet dikker, alles draait om wat Jay'z daar laat zien, de bracket aansluiting, waar de fabrikanten gewoon laks mee zijn geweest.

Er moet nergens aan getrokken worden, het enige wat echt nodig is is een degelijke verbinding daar waar het nodig is. Jay'z laat het zien, duidelijker kan ik het niet maken. De makkelijkste, goedkoopste en elegante oplossing en gelukkig gebeurt dit al bij andere merken.

Ondersteunin g zoals houders e.d. zijn knip en plak fixes wat je ook nog eens op kosten jaagt, terwijl dat absoluut niet nodig is. Maarja, als jij het normaal vind en het ook nog leuk zo'n staand stuk metaal met lampjes; niemand die je tegenhoud. Verticaal monteren met een gpu houder, doe je ding!

Maar ik wil gewoon een videokaart die ik solide in een daarvoor ontworpen slot kan schroeven. Liefst zonder hulpstukken om dat ding overeind te houden. Is dat teveel gevraagd?
WhiteSnake76 @Madrox11 juni 2023 15:56
Als jij het moederbord er uit haalt en de kaart aan de Slots vast schroeft zul je zien dat hoe sterk die bracket ook is de kaart doorzakt aan de achterkant, met die zware kaarten (boven de 1,5kg) zou ik altijd een anti sag bracket gebruiken.
En hoe goed de Bracket ook is, het ligt ook aan hoe sterk en stijf de PCIe slots van je behuizing is, en er zijn er zat die eigenlijk te slap zijn en dan hangt als nog het hele gewicht van de kaart op de PCIe slot zonder dat de kaart veel doorzakt.
Ik heb liever niet dat de kaart op de PCIe slot hangt hoe stevig die ook is, dus zou er altijd een anti sag bracket of steuntje gebruiken met zo een zware kaart.
Madrox @WhiteSnake7611 juni 2023 18:24
Wederom, dat ligt niet aan ons. Het is toch van sen gekke dat wij genoodzaakt zijn om hulpstukken te kopen omdat het anders biet stevig genoeg is? Snap dat we het nu doen maar het zou gewoonweg niet nodig moeten zijn .

[Reactie gewijzigd door Madrox op 23 juli 2024 01:46]

hiostu @Ludewig10 juni 2023 12:33
In Nederland is er volgens mij omgekeerde bewijslast. De fabrikant moet aantonen dat de gebruiker het product verkeerd heeft gebruikt.
Artikel 7:18a lid 2 BW bepaalt dat: “Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van één jaar na aflevering openbaart, tenzij de verkoper anders aantoont of de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.”. Met deze bepaling wordt dus een deel van de bewijslast bij de verkoper gelegd. Hij moet bewijzen dat het gebrek na aflevering is ontstaan (Het product is kapot, omdat u het heeft laten vallen).
Ludewig
@hiostu10 juni 2023 12:47
Ja, en dan beweert de fabrikant dus dat deze schade alleen kan komen doordat je het product op een abnormale manier hebt behandeld. En bij een rechtszaak laten ze een techneut dat ook verklaren.

Dan hebben zij dus bewijs geleverd en de rechter heeft zelf echt geen verstand van zaken, dus die geeft Gigabyte gelijk tenzij je zelf beter bewijs hebt.
The Zep Man @Ludewig10 juni 2023 12:57
Ja, en dan beweert de fabrikant dus dat deze schade alleen kan komen doordat je het product op een abnormale manier hebt behandeld. En bij een rechtszaak laten ze een techneut dat ook verklaren.
Beweren en verklaren zijn geen bewijs.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:46]

Diavire @The Zep Man10 juni 2023 13:38
Er is dan ook geen bewijs te maken, linksom of rechtsom, enige waar je van uit kan gaan zijn statements en dat van een expert weegt dan waarschijnlijk zwaarder dan dat van Jan Alleman.
The Zep Man @Diavire10 juni 2023 14:55
Er is dan ook geen bewijs te maken, linksom of rechtsom,
Het gaat om bewijslast, en die ligt toch echt aan de kant van de leverancier. Verder mag je natuurlijk altijd zelf nog een expert naar voren schuiven.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 01:46]

cnieuweboer @Ludewig10 juni 2023 13:04
Heb je voorbeelden van die reactie bij garantie afhandeling in Nederland?
AORUS – GIGABYTE @cnieuweboer10 juni 2023 13:17
Op het moment van schrijven hebben wij nog niet gehoord van RMA problemen of gevallen in Nederland.
starfight @noway10 juni 2023 14:33
Genoeg mensen die wel eens onder/achter hun pc stofzuigen of de vloer dweilen en dan de pc opschuiven of verplaatsen, deze beweging kan al extra sag/wobble geven op de gpu als deze zoals gezegd niet met een extra bracket of voldoende schroeven vast zit, Ook mensen die hun PC wel eens meenemen naar een vriend of mensen die hun pc verplaatsen om de stoffilters leeg te maken verplaatsen hun PC, en komt er dus beweging, en komt er dus stress op de componenten.

Natuurlijk genoeg mensen die zowel hun vloer, pc of kamer niet poetsen en geen vrienden hebben, bij hun is de kans dan ook kleiner dat er extra onverwachte stress op de kaart komt.
Zyphlan @noway10 juni 2023 14:35
welke persoon gaat met dure pc spullen gooien of bewust laten vallen?
Ik denk dat je je hier nog erg over zal verbazen.

Voor de meeste mensen is 2000 euro veel geld maar er zijn ook genoeg kinderen die van pappie wel een pc mogen uitkiezen en pappie meer dan genoeg geld heeft of zelf een salaris hebben waar 2000 euro ook te overzien is.

En een ongeluk zit nou eenmaal in een klein hoekje en ja de meeste tweakers zullen aardig zuinig zijn op hun spullen.

Ik zou tegen @AORUS – GIGABYTE zeggen dat dit een voorbeeld is van degelijke communicatie naar je klanten. Nette uitleg in de comments en een oplossing / vervolgstappen daar kunnen eerlijk gezegd nog genoeg bedrijven een voorbeeld aan nemen.

[Reactie gewijzigd door Zyphlan op 23 juli 2024 01:46]

_Dune_ Moderator OeB @hiostu10 juni 2023 12:13
Klopt, als het aantoonbaar een design fout blijkt te zijn, dan valt het onder Non-conformitieit. Reparatie of vervanging dient dan kosten loos en met weinig overlast voor de consument te gebeuren. Je mag bijvoorbeeld niet weken zonder zitten. Is dit niet mogelijk, dan wordt de koop ontbonden met retour van het aankoopbedrag.

[Reactie gewijzigd door _Dune_ op 23 juli 2024 01:46]

R4gnax @_Dune_10 juni 2023 12:30
Klopt, als het aantoonbaar een design fout blijkt te zijn, dan valt het onder nonconformaliteit. Reparatie of vervanging dient dan kosten loos en met weinig overlast voor de consument te gebeuren. Je mag bijvoorbeeld niet weken zonder zitten. Is dit niet mogelijk, dan wordt de koop ontbonden met retour van het aankoopbedrag.
Non-conformitieit.

Verder keer je je bij non-conformiteit niet tot de fabrikant, maar tot de verkoper. Afhankelijk van de lidstaat waar je woont, zit er een termijn op de aansprakelijkheid van de verkoper voor zulke problemen. Hier in Nederland hebben we die termijn niet. Verkopers zijn hier simpelweg bljivend aansprakelijk vanaf koop tot in de eeuwigheid. (Let op: we kennen wel een verjaring tussen moment van constateren en melden van de klacht; en tussen melden van de klacht en de mogelijkheid een rechtszaak te starten mocht een verkoper niet volgens de wet mee willen werken.)

Uitgangspunt in het conformiteitsbeginsel is: zou je als consument redelijkerwijs hebben mogen verwachten dat de klacht in kwestie zou ontstaan als gevolg van normaal gebruik cq. dagelijkse slijtage?
Zo niet: dan is het product niet conform verwachting en contract.

Of het nou een design-fout is; een batch waar slecht materiaal in gebruikt is; of wat dan ook - een PCB hoort bij normaal gebruik en normale ophanging gewoon niet te scheuren. Dus dat is altijd non-conformiteit.
SG @hiostu10 juni 2023 15:39
Een riser kaart die problemen geeft is geen garantie dat is pas als de kaart direct in slot niet werkt. Fijn dat bepaalde mobo ruime marge hebben.
miknic 10 juni 2023 12:10
Daarom ook altijd een GPU houder onder je kaart plaatsen.. kost maar een paar euro. Denk dat het risico hierop ook wel zal verminderen. https://www.amazon.nl/XTV...kaarthouder/dp/B09XV2KMR7

[Reactie gewijzigd door Dirk op 23 juli 2024 01:46]

ManIkWeet @miknic10 juni 2023 12:16
Ja en nee, als dit probleem een houder nodig heeft om te voorkomen, dan had de fabrikant dat mee moeten leveren. Zal wel een staartje gaan krijgen mbt garantie...
Techno Overlord @ManIkWeet10 juni 2023 12:21
Bij mijn vorige kaart, een Gigabyte Aorus RTX 3080 Xtreme, kreeg ik een houder meegeleverd. Datzelfde geldt voor mijn huidige Gigabyte Aorus RTX 4090 Master. Die houder zit ook bij de goedkopere Gaming OC versie van de 4090. Ook de minder snelle kaarten zoals de 4070ti hebben zo'n houder in de doos.

Mensen moeten het natuurlijk wel gebruiken.
micla @Techno Overlord10 juni 2023 13:31
Bij mijn Gigabyte 3080 RTX Aorus zat niets daarvan. Zojuist nog even in de doos gekeken. Enkel de kaart en een Aorus sticker.
GiggySmalls @micla11 juni 2023 00:43
Bij mij ook niet, ook net nagekeken
peke @Techno Overlord10 juni 2023 12:33
Eigenlijk zou men beter het pci express slot boven het moederbord plaatsen op de zijkant en de gpu ook gewoon vastschroeven zoals een moederbord. De markt is nu toch groot genoeg dat eindeloze backwardscompatibility niet meer nodig is.
SuperDre @peke10 juni 2023 22:33
Maar de GPU schroef je toch ook vast aan de kast?
Madrox @SuperDre11 juni 2023 10:08
Juist. En die is solide, wat ontbreekt is een solide bevestiging van de gpu bracket aan de rest van de videokaart. En dat is de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Er zijn al genoeg videokaarten waar de fabrikant wel de bracket robuust gemonteerd hebben. Alleen aan de pcb is niet genoeg meer, de bracket moet ook aan de bovenzijde stevig vastzitten aan de gpu-constructie. zo voorkom je doorzakken, zonder stomme beugel houders aan de andere kant. Ze kunnen het dus wel en daarom is het kwalijk dat het toch misgaat, bij de fabrikant!
WhiteSnake76 @Techno Overlord10 juni 2023 12:43
Precies, en dan ook nog op de juiste manier die ondersteuning monteren, er zijn zat mensen voor wie dat nog een hele opgave is omdat ze de handleiding niet (goed) bekijken, of omdat ze het gewoon niet snappen.
.oisyn Moderator Devschuur® @Techno Overlord10 juni 2023 12:36
Hoe/waar monteer je zo'n houder? Aan de hand van het plaatje kan ik me er maar moeilijk een voorstelling van maken :).

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 23 juli 2024 01:46]

Gerardsjollema @.oisyn10 juni 2023 12:55
Er zijn een paar verschillende opties, het kan een schuifbaar steuntje zijn wat verticaal tussen de psu cover en videokaart geplaatst word, bij mijn gigabyte 4090 werd een beugeltje geleverd wat aan de ene kant gebruik maakt van moederbord schroeven en aan de andere kant aan achterkant van de videokaart geschroefd word.
Verwijderd @Gerardsjollema11 juni 2023 00:39
Bij mijn Windforce zit een standàrd en die werkt als een trein. Ik ben een beetje ocd, ik heb met een waterpas en de standaard mijn GPU helemaal waterpas gemonteerd, nul sag.
Madrox @.oisyn11 juni 2023 08:34
Het probleem zit bij de bracket van de gpu, waar de fabrikanten steken laten vallen en er niet een solide verbinding is tussen de bracket en de rest van de kaart. Sommige kaarten hebben tegenwoordig wel een robuuste connectie tussen bracket en de kaart en dat voorkomt sagging al in voldoende mate. Eigenlijk hebben zij het probleem bij ons neergelegd ipv zelf de verantwoordelijkheid te nemen.
The_Greater @miknic10 juni 2023 12:29
Ik heb zelf een GPU houder gemaakt van Lego.
Daarvoor heb ik een Star Wars Y-Wing engine gebruikt.
The Reeferman @The_Greater10 juni 2023 19:00
Ik heb een rol King pepermunt gebruikt.
Cowamundo @The_Greater10 juni 2023 13:03
Zou leuk zijn als je daar een foto van wil delen? :D
The_Greater @Cowamundo11 juni 2023 12:12
https://tweakers.net/i/r2...ORqUpnEp.jpg?f=user_large
2broodjeshoarma @The_Greater10 juni 2023 17:03
pics?
Techno Overlord @miknic10 juni 2023 12:13
Of vertical mounten natuurlijk. ;)
marco-ruijter @Techno Overlord10 juni 2023 13:22
Dat heb ik sowieso al gedaan, vind dat mooier en het idee dat de kaart veel minder qua draaglast heeft.
PdeBie @marco-ruijter10 juni 2023 13:25
Hoe heb je dit gedaan dan? Heb je foto’s?
marco-ruijter @PdeBie10 juni 2023 13:31
Uhm ik kan wel een foto maken hoor, ik gebruik overigens de Cooler Master Vertical Mount Gen3. Ik heb de NZXT H7 Flow overigens.

Foto:
https://ibb.co/JyvYcfj

Vertical mount:
uitvoering: Cooler Master Vertical GPU Holder Kit V3 Zwart

[Reactie gewijzigd door marco-ruijter op 23 juli 2024 01:46]

PdeBie @marco-ruijter10 juni 2023 13:52
Dat ziet er heel fancy uit! Mooi :)

Gaat bij mij niet passen helaas zo te zien, omdat ik nog een CPU fan blok heb.

https://tweakers.net/i/uu...bsVP3UYb.jpg?f=user_large
Techno Overlord @PdeBie10 juni 2023 16:35
https://tweakers.net/i/0c...pdb3vb99.jpg?f=user_large

Ik gebruik een vertical mount van CableMod met PCI-E 4.0

[Reactie gewijzigd door Techno Overlord op 23 juli 2024 01:46]

miknic @Techno Overlord10 juni 2023 14:52
Dat inderdaad, alleen in combinatie met mijn Noctua NH D15 CPU koeler is dat niet echt een optie.
mark.waarden @miknic10 juni 2023 14:42
Ik heb bij aankoop van me Aorus 7900 XTX een anti-sag bracket mee gekregen.
Beetje klooien totdat ik door had wat precies de bedoeling was, maar als hij zit ! echt stevig ding.
Als ik jou was zou ik naar zoiets op zoek gaan ipv de steunpilaar op Amazone.
b.v. uitvoering: Lian Li GB-001X Anti-Sag Graphics Cards Bracket
miknic @mark.waarden10 juni 2023 17:55
Dat dingetje van Amazon heb ik er al sinds de release van de Gigabyte RTX3080 instaan. En de kaart hangt of leunt er nog mooi op, nog niks scheef of gebroken. Die houd het wel uit tot de volgende generatie.
2broodjeshoarma @miknic10 juni 2023 17:02
Laat de consument het maar oplossen.

De volgende stap is dat mensen zelf maar de updates van windows moeten gaan maken.
Madrox @2broodjeshoarma11 juni 2023 08:39
Plus 3 van mij. Ze schuiven het in onze schoenen terwijl ze zelf met inferieure producten komen. Dat sagging niet hoeft te gebeuren bewijzen ze nml. Zelf; er zijn al kaarten waar de bracket wel robuust is gemonteerd, niet alleen aan de pcb maar ook aan het koellichaam/behuizing van de gpu. Relatief gezien de mooiste en goedkoopste oplossing. Maar nee, koop maar extra onderdelen om hun inferieure product fatsoenlijk te mogen gebruiken
miknic @2broodjeshoarma10 juni 2023 17:55
Of zelf Windows.
2broodjeshoarma @miknic10 juni 2023 18:16
Je bedoeld Linux?
HollowGamer @miknic10 juni 2023 20:57
Wow, wat lelijk! Sorry, maar mijn smaak is het niet. En wat als je case een tik krijgt of even de case stofzuigt?

Ik heb inderdaad genoeg zakkende GPU's gezien, maar nog nooit dat er iets afbrak of scheuren erin kwamen.
miknic @HollowGamer10 juni 2023 21:10
Even de case stofzuigt? Ik ga toch echt niet met een elektrisch apparaat mijn pc stofzuigen, lekker over het moederbord heen en zo. Maar dat ding zie ik niet eens staan in mijn case, dus boeie.
Girell 10 juni 2023 13:43
Paar jaar terug heb ik, als medewerker bij een grote webshop, vele Gigabyte kaarten RMA zien gaan en weer "gerepareerd" terug zien komen. Je raad het al, nog steeds defect. Leuke gesprekken met klanten zijn dat, kan ik je wel vertellen. Gaat overigens om GTX 10xx en RTX 20xx kaarten. Dat heeft mij destijds al overtuigd nooit een Gigabyte grafische kaart te kopen. Dit artikel bevestigd maar weer dat Gigabyte niet zo nauw omspringt met de kwaliteit van hun grafische kaarten. De grote reden waarom het zo veel verkocht wordt heeft alles te maken met de (vaak) laagste prijs in de klasse.

Moederborden heb ik overigens geen probleem mee, moet ik wel even toevoegen. Zelf jaren een Gigabyte moederbord in mijn systeem gehad, zonder problemen. Moederborden zijn dan ook wel het enige wat ik van Gigabyte in overweging zou nemen. Kijk ook maar eens naar dat voedingsfiasco van niet al te lang geleden...

En voordat iemand begint over "mijn Gigabyte videokaart heeft in x jaren nog nooit problemen gehad", je kunt ook geluk hebben natuurlijk, maar ik zou die gok liever niet nemen ;)
CriticalHit_NL
@Girell10 juni 2023 14:25
Gigabyte heb ik zelf sowieso niet erg hoog in het vaandel staan, prima voor wat budget onderdelen maar als je dit soort duur spul koopt dan nee. Hun RMA service is echt belachelijk slecht dus weinig consumentenvertrouwen daarin.

Een deel van mijn hersenspinsels hierover kun je hier terug lezen waarom:
CriticalHit_NL in 'ASUS: garantie AM5-moederborden dekt ook bèta-biosversies en gebruik AMD EXPO'

Vooral het feit dat een vriend zijn 3080 niet onder garantie werd vervangen omdat bij normaal gebruik en volledige fabrieksinstellingen ergens iets op het PCB is afgefikt en dan afgekeurd wordt wegens 'physical damage' is echt te belachelijk voor woorden.

En zo zie je maar weer, dit artikel bewijst wederom dat Gigabyte geen reet geeft om hun klanten.
Net zo goed met hun voedingen overigens waar recent terecht commotie over ontstond...

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 23 juli 2024 01:46]

Andromedakimchi @Girell10 juni 2023 15:36
Op zich ben ik met je eens en zou ik de volgende keer weer voor Asus of MSI GPU gaan. Maar gevoelig als groepsmens voor opinies van DerBauer over de coilwhine issues met de Asus strix Rtx4090 en 4080 koos ik voor de Gigabyte Aorus Master Rtx 4080.

Ik heb de kaart nu een halfjaar en ben op zich best tevreden. Bij Games als World of tanks of Cyberpunk 2033 (helaas geen DLSS 3 ondersteuning voor 5120x1440 resolutie) op de hoogste instellingen op mijn 49 inch Samsung 5k curved monitor op 240 hz (WOT) - 100hz (Cyberpunk op DLSS) , loopt ie tegen de 67-70 graden GPU/ hotspot 88-89 graden aan, met de GPU vertical mount v3 van Coolermaster 10 cm van de zijwand. Dus horizontaal zou hij koeler zijn. Plus ik zit op mijn hobby zolder die vrij warm wordt in de zomerdagen.

Enige minpunt die ik kan bedenken is de software die na tig keer installeren nog steeds niet doet. Maar sinds de bios update heeft hij wel default de juiste rgb lichteffecten.
Girell @Andromedakimchi10 juni 2023 15:52
Ik had zelf nog niet echt gehoord van de coilwhine problemen bij MSI en ASUS, daar moet ik zelf nog even naar kijken dan. Ik was zelf van plan om een Strix 4070 Ti te kopen, hopelijk is het probleem daar niet aanwezig.

Fijn om te horen dat de performance goed is met je kaart, ik hoop voor je dat deze het goed blijft doen. Advies: mocht ie ooit stuk gaan en RMA moeten, vraag de winkel dan om de kaart te testen als deze TERUG komt van Gigabyte. Kan je een paar dagen schelen in de post mocht deze defect terug komen. Dat gebeurde een paar jaar geleden HEEL vaak, dus kan zeker de moeite waard zijn.

Begrijp wel dat je software issues hebt? Is dat iets dat vaker voorkomt bij die kaarten, of ligt dat aan jou install? Mocht dat vaker voorkomen dan is dat wel erg slordig, gezien die kaarten ondertussen al wel een tijdje op de markt zijn.
Andromedakimchi @Girell10 juni 2023 16:07
Thx voor je tips inzake de RMA. Zal het onthouden. Ja die software kant is niet de 'strong suit' van Gigabyte om het zo te zeggen. Moet je de review van de Gigabyte rtx 4090/ 4080 van derbauer bekijken. Dan ga je lachen, die was zeer kritisch over de RGB software van Gigabyte.

Ja wat betreft de Asus Strix 4070 Ti heb ik nog weinig gehoord van coilwhine issues. Ik heb even gegoogled https://www.guru3d.com/ar...i-strix-oc-review,32.html

The Guru 3D meldt dat elke 4070 Ti coil squeal heeft bij hoge framerates. Maar dat het mee kan vallen in een gesloten kast i.c.m. andere geluiden uit de pc.

Dat was voor mij de reden de Gigabyte kaart te kopen i.p.v. de Asus Strix 4080. Coil whine/ squeal is zeer persoonlijk. Ik heb gevoelige oren dus dat gaat niet werken voor mij.

Maar voor hetzelfde geld heb jij daar geen last van. In ieder geval veel plezier met je a.s. ASUS Rtx 4070Ti!
2broodjeshoarma @Andromedakimchi10 juni 2023 16:59
Ik heb een PNY 3090, geen coil whine niets. Het is idd gewoon een referentiekaart, maar dat maakt niet uit.

Hiervoor nog nooit van PNY gehoord, maar dat zijn de enige die ook quadro's mogen maken naast nvidia. Lijkt me dus een goede partij.
ruftman @Girell10 juni 2023 20:27
Dat verhaal dat er veel Gigabyte kaarten defect gingen had ik destijds iets over gelezen. Daarna inderdaad nooit meer een Gigabyte videokaart gekocht.
Later ook nog gelezen dat de fans van Gigabyte kaarten na verloop van tijd gaan ratelen, maar of dat nog steeds een bestaand probleem is?
Hardfreak 10 juni 2023 12:44
Ondertussen is de video weer offline gehaald, maar Buildzoid had een hele rant over hoe dit hoogstwaarschijnlijk shipping damage was en gaf als voorbeeld een SI die een hoop gebroken kaarten van verschillende merken (Asus, MSI, Gigabyte, ...) online verkocht (voor parts uiteraard).

Ik kan die logica best wel volgen, een tijd geleden was er ook ineens een surge van kapotte videokaarten die binnenkwamen bij repair shops en toen bleek het gewoon een retailer te zijn die kapotte kaarten in batch verstuurde... Hoewel zoiets vrij hard zou moeten opvallen, toch was dat ook toen niet het geval. Dus voor we op Gigabyte bashen zou ik het hele verhaal met een serieuze korrel zout nemen en afwachten op komend nieuws.

//edit: buildzoids tweet over het verwijderen van de video: https://twitter.com/Build...?cxt=HHwWhoC-2erh8qMuAAAA
Voorbeeld van een MSI kaart met hetzelfde probleem: https://twitter.com/Build...?cxt=HHwWhsC92ffRvqMuAAAA

//edit2: de SCAN shop op ebay: https://www.ebay.co.uk/st...rtemis&media=COPY&_fcid=3
Als die niets laat zien, pas dan de shipping location aan naar UK.

[Reactie gewijzigd door Hardfreak op 23 juli 2024 01:46]

Connr @Hardfreak10 juni 2023 12:51
Ik vermoed dat de rant van Buildzoid eigenlijk niet aan zijn standaard voldeed. Hij was namelijk veel te kort. Niet zoals hijzelf zei dat het hem eigenlijk toch niet boeide. Hij had waarschijnlijk wel gelijk.

Iemand als Jay moet sowieso met een zak vol zout genomen worden.
Hardfreak @Connr10 juni 2023 12:55
Ik volg Buildzoid nog niet zo lang, maar van de paar video's die ik heb gezien kan ik zeggen dat hij vol passie zit. Uitgaande van deze tweet kan ik alleen maar afleiden dat er genoeg negatieve comments waren op zijn video waardoor hij deze weer offline heeft gehaald.
Connr @Hardfreak10 juni 2023 13:11
Nah, hij wil gewoon geen moeite doen. Niet meer in die tweet lezen dan er staat.

Ik heb de video gezien en de comments gelezen was standaard Buildzoid video comments.
Hans1990 10 juni 2023 12:39
Ik vraag mij dan wel af hoe Gigabyte hierin verschilt met andere kaarten. We zien tegenwoordig nog veel grotere en lompere kaarten, die veel mensen ook horizontaal plaatsen, waarbij ongelukjes ook mee gebeuren. PCBs worden gewoon besteld bij een fabriek, en 'armoured PCBs' (in tegen stelling tot slots) hebben we nog niet. Wat is dan precies de ontwerpfout? Of is dit een gevolg van grote koeler als vrijhangend gewicht (conform standaard installatie) + vermoeidheid van standaard en broos PCB materiaal + een kleine stoot?

Ik bedoel; het is ook bekend dat een moederbord of SSD scheef installeren niet bevordelijk is voor de levensduur. Het kan een tijd werken, maar na honderden heat cycles kan een reseat (met een keer terug en heen buigen) ervoor zorgen dat er toch het e.e.a scheurt. Daarmee is de foute installatie, ofwel de horizontale installatie(?), eigenlijk het probleem. Maar ik zie niet hoe dit specifiek een fout is van Gigabyte, buiten dat bijna alle moderne GPUs zeer grote koelers bevatten en velen horizontaal bevestigd zijn.

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 23 juli 2024 01:46]

AORUS – GIGABYTE @Hans199010 juni 2023 16:38
Heel eerlijk gezegd, degene die de lijnen heeft bedacht vlak bij het haakje van de PCI-E connector moeten ze toch wel even aan z'n jas trekken.
Madrox @Hans199011 juni 2023 18:35
Er is niets fout. Videokaarten worden al 20 jaar horizontaal gemonteerd. Dat is de standaard. Verticaal monteren is niet normaal, dat is een trend. Als horizontaal niet meer kan in deze tijd, moet de industrie met een passende oplossing komen en dat is niet een verticale mount met dure passthroug kabels en ondersteuning houders.
Deem 10 juni 2023 16:31
Eerst Asus en nu weer Gigabyte die kwaliteit issues hebben. Het lijkt erop dat de A-merken een beetje teveel op hun lauweren hebben gerust en ze hun status niet waard zijn.
ruftman @Deem10 juni 2023 20:21
Vergeet ook niet MSI met hun AIO's.
tattooboy1985 10 juni 2023 12:17
Ligt denk ik ook aan eigen gebruik? de ene is secuur en ondersteund het netjes tegen sag.
Terwijl de andere er ruwer mee omgaat, of als een koeler in de weg zit er harder aan trekt.

Indien het echt aan het ontwerp ligt, zal het gewoon onder garantie moeten vallen.
Indien dit echt zo is komen er vanzelf massa claims.
SG @tattooboy198510 juni 2023 15:43
Of computer verplaats als botte boer.
Of assembled pc via post order binnen komt waar ruw mee omgegaan is.
En geen foamfill heeft om intern wat beschermen tegen schokken.
bzzzt 10 juni 2023 12:32
Op het online handelsplatform eBay zijn dan ook tal van gpu's van Gigabyte met een dergelijk defect te vinden.
Handjevol defecte GPU's van de honderdduizenden bewijst helemaal niks, dit zijn gewoon weer Youtubers die problemen hypen voor clicks.
Een klein beetje kritisch denken zou een hoop onderbuik gezeur hier voorkomen. En als fabrikanten echt zo slecht zijn: stop dan in godsnaam met die troep kopen. Dan maar geen RTX. Is niet het einde van de wereld ;)
2broodjeshoarma @bzzzt10 juni 2023 17:01
Als het echt niets was, zouden ze van Gigabyte niet hier in de comments reageren dat ze het aan het onderzoeken zijn.
bzzzt @2broodjeshoarma11 juni 2023 17:08
Waar zeg ik dat het niets is dan? Ik vind alleen dat het zolang de schaal waarop een probleem optreedt onbekend is een beetje voorbarig is een internet-rel op te starten...
stylezzz @bzzzt11 juni 2023 17:29
Alles voor de klikjes. Als jij nu een youtube filmpje lanceert hoe spontaan jouw 4090 een scheurtje heeft opgelopen heb je ziek veel views. :)
SuperDre @bzzzt10 juni 2023 22:37
Waarom geen RTX dan? Probleem ligt bij fabrikant, niet bij GPU. Grote kans dat dit zich dus net zo hard voor doet bij de AMD varianten van deze fabrikant.
Gerardsjollema 10 juni 2023 12:58
Wauw, ik heb de bingo gewonnen met mijn eerste upgrade sinds 2015:
7950X3D op een Asus crosshair hero met een Gigabyte 4090 gaming OC.
Weet dat er een grote kans is dat er niks gebeurd en aandacht besteden voorkomt een hoop (connector goed inpluggen, bios updates) maar het laatste tech nieuws lezen word wel steeds spannender :X

[Reactie gewijzigd door Gerardsjollema op 23 juli 2024 01:46]

klonic @Gerardsjollema10 juni 2023 15:38
Het advies is dus om je PC zo te plaatsen dat de de videokaart verticaal is toch zwaartekracht.

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