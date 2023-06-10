Twitter wil geverifieerde gebruikers gaan betalen voor advertenties in reacties

Elon Musk zegt dat Twitter makers over enkele weken gaat betalen voor advertenties in reacties. Alleen 'geverifieerde gebruikers' komen in aanmerking voor betaling en enkel advertenties die aan geverifieerde gebruikers worden getoond tellen mee.

Onder geverifieerde gebruikers behoren Twitter-accounts met een blauw vinkje naast hun naam. Enkele maanden geleden is het oude verificatiesysteem aangepast, waardoor in de regel enkel gebruikers met een abonnement op Twitter Blue nog een blauw verificatievinkje naast hun naam krijgen. Daarvoor moeten zij wel aan Twitters voorwaarden voldoen. Het is niet bekend hoe hoog het bedrag is dat content creators zullen ontvangen voor het laten plaatsen van advertenties in reacties.

Twitter heeft sinds de overname van de Tesla-topman in oktober 2022 moeite om adverteerders vast te houden. Volgens The New York Times zijn de advertentie-inkomsten van Twitter in Amerika zelfs met bijna 60 procent gedaald. Het nieuws dat Twitter geverifieerde gebruikers wil gaan betalen voor advertenties in reacties komt enkele dagen nadat Linda Yaccarino in de rol van ceo van Twitter is getreden.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 10-06-2023 10:50 139

10-06-2023 • 10:50

139

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Reacties (139)

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wildhagen
10 juni 2023 10:59
Twitter heeft sinds de overname van de Tesla-topman in oktober 2022 moeite om adverteerders vast te houden.
Ja, vind je het gek, als de topman op de ene dag A zegt en de volgende dag 180 graden draait, en opeens B roept? Dat levert onrust en instabiliteit op. En daar wil je als adverteerder niet mee geassocieerd worden.

Daarnaast zijn veel mensen vertrokken van Twitter, waardoor ook de exposure van de advertenties minder wordt, en dat maakt adverteren dus ook minder aantrekkelijk.

Als Musk écht meer adverteerders wil moet hij zich simpelweg niet met de leiding van het bedrijf bemoeien, maar dit overlaten aan capabele mensen, zodat de rust in de tent terugkeert en de boel weer stabiliseert. Dan komen de adverteerders vanzelf weer terug.
Blorgg @wildhagen10 juni 2023 11:33
Het helpt denk ik ook niet mee dat Musk dingen doet als de show van Tucker Carlson retweeten die bekend staat om zijn complottheorieen en extreem rechtse uitingen. Carlson is onlangs een show begonnen op Twitter. Dat is dezelfde Carlson die Fox News in een rechtzaak $787.5 miljoen heeft gekost vanwege zijn constante stroom aan leugens en nep nieuws. Twitter wil graag de mainstream media voorbij streven als het gaat om het brengen van nieuws, dan helpt Tucker je natuurlijk niet echt vooruit.

En om een of andere reden vind Musk het nodig om mensen die voorheen om hun extreme uitingen een ban hebben gekregen weer op het platform toe te laten. Adverteerders houden er nou niet echt van om met dat soort publiek geassocieerd te worden.

Musk zegt dan dat iedereen de uitingen van anderen op Twitter mag weerleggen. Maar zodra mensen Musk of zijn bedrijven bekritiseren dan krijgen ze een ban. Hij zegt een free speech absolutionist te zijn, maar dat is overduidelijk niet waar.

En laten we ook niet vergeten dat onzin en leugens verspreiden super simpel is maar het weerleggen daarvan veel meer moeite kost, achteraf gebeurd, tijd kost en daardoor vaak niet meer gelezen wordt door de doelgroep van de onzin en leugens. Toch schijnt Musk zijn platform graag gevuld te zien met die troep, terwijl dat aantoonbaar slecht is voor de financiele resultaten van Twitter. Om het nog maar niet te hebben op de invloed op de maatschappij.

Wat leesvoer:
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65536392
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-65318654
https://www.bbc.com/news/technology-64554381
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-63996061

[Reactie gewijzigd door Blorgg op 26 juli 2024 14:01]

separhim @Blorgg10 juni 2023 11:54
Je kan daar aan toevoegen dat Musk persoonlijk zich bemoeit met het verspreiden van een transfobische "documentaire" van een zelfverklaarde theocratische fascist. Musk is actief bezig om twitter in een rechtste echokamer te veranderen.
deregtx @separhim10 juni 2023 12:17
Niks transfobische aan om gewoon de vraag te stellen wat een vrouw is.
Ik vindt dat juist goed omdat het doorgeslagen is. Zo doorgeslagen zelfs dat Vrouwen worden verslagen door Trans Vrouwen in topsport. En niemand durft er wat van te zeggen. Bang om Transfoob genoemd te worden. Vrouwen kunnen niet op tegen omgebouwde mannen en dat is een feit. Goed om pro trans te zijn maar moet het ook Anti Vrouw zijn? Van mij niet. Dus goed dat die Documentaire bestaat.
Shamalamadindon @deregtx10 juni 2023 17:01
Zo doorgeslagen zelfs dat Vrouwen worden verslagen door Trans Vrouwen in topsport.
Noem eens wat voorbeelden zou ik zeggen.
Tijanus @Shamalamadindon11 juni 2023 10:20
Nou ja, in de Olympische altetiek zijn er wat gevallen van intersex atleten (Caster Semenya, Dutee Chand, Christine Mboma, geen transatleten dus, maar wel 'randgevallen' van de categorie 'vrouw') die het middelpunt zijn van controverses, rechtzaken en wisselende regelgeving. De IAAF reageert traag, en misschien zou je het ook wel 'inconsequent' of 'angstig' (voor commerciële consequenties), maar 'niemand durft er wat van te zeggen' is natuurlijk klinkklare onzin. Zie de serie rechtzaken rondom, met name, Caster Semenya.

De IAAF zal iets moeten verzinnen om atleten als Caster Semenya te beschermen tegen de mediastorm van de topsport. Dat na haar eerste WK openlijk werd getwijfeld aan haar vrouw-zijn lijkt me substantieel pijnlijker dan whatever die droeftoeters van de republikeinen te mekkeren hebben. Dat dat al 15 jaar moet duren is m.i. wel teleurstellend.

Maar die teleurstelling is natuurlijk geen begin van een excuus voor die haatzaaiende rommel die de Carlsons en Walshes van deze wereld op het ontstellend argeloze publiek loslaten.
fire-breath @Shamalamadindon12 juni 2023 12:27
Austin Killips
https://www.rtlnieuws.nl/...ten-regels-wielerbond-uci

Lesley Mumford
https://www.hln.be/wielre...3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Rachel McKinnon
https://www.wielerflits.n...ansgender-wereldkampioen/

Moet ik doorgaan?
ik denk dat de focus op transvrouwen niet helemaal correct is. Beter zou zijn om te kijken wat hen sneller maakt dan andere vrouwen.
Net zoals je bij boxwedstrijden een gewichtsklasse kent is, zou je wellicht ook zoiets moeten doen in andere sporten. Een man-vrouw splitsing is niet echt meer van deze tijd. De onderliggende vraag is belangrijker.
Shamalamadindon @fire-breath12 juni 2023 15:53
Valt me voorral op dat je komt met 3 2 voorbeelden waar alle deelnemers al niet meer van optimale leeftijd zijn. De trans deelnemers hebben dus een flink deel van hun leven inderdaad als man geleefd.
Dat is een issue wat zichzelf oplost met de tijd (als het anti-trans blok transitie niet weet te verbieden in ieder geval).
Bij je eerste voorbeeld gaat het om iemand die gewoon binnen de testosteronwaarde regels valt.
ik denk dat de focus op transvrouwen niet helemaal correct is. Beter zou zijn om te kijken wat hen sneller maakt dan andere vrouwen.
Net zoals je bij boxwedstrijden een gewichtsklasse kent is, zou je wellicht ook zoiets moeten doen in andere sporten
Zo zijn er inderdaad al wat voorbeelden waar "echte" vrouwen beschuldigd zijn van stiekem trans zijn omdat de hormonenwinkel te ver afwiijkt van de norm voor "echte" vrouwen.

Ik sluit af met een voorbeeldje van de hysterie rond dit onderwerp, https://twitter.com/LaurakBuzz/status/1651623311812575233
copi @deregtx10 juni 2023 23:52
Ik heb een stukje gezien maar vond het zeker wel bevooroordeeld. Leuk bedachte vraag die je eigenlijk niet kan beantwoorden. Kan je daardoor niet meer je een vrouw voelen? Ik voel mij man, maar kan net zo min definiëren wat dat nou precies is....
phrank @copi12 juni 2023 10:47
Als jij je man voelt, dan kan het ook definiëren anders kan je dat niet zo zeggen? Ik voel me niet perse man, maar ik ben het wel en kan ook wel zeggen wat dat is
copi @phrank13 juni 2023 08:02
Het hele punt van die documentaire is dat ze vrouw willen zijn en ze niet kunnen definieren wat het is. Dat staat haaks op jouw reactie :)
Jij bent het idd gegeven de biologische definitie dat je een plasser hebt, maar wat als je die niet meer hebt, ben je dan vrouw? of mag je dan ineens niet meer zeggen wat een man is?
Bovendien kan je enkel en alleen maar zeggen hoe het is om dit ene specifieke geval man te zijn, die zich niet eens per se man voelt. Lastig om die te generaliseren tot alle mannen, dus waarom denk jij wel te kunnnen zeggen wat een man is?

[Reactie gewijzigd door copi op 26 juli 2024 14:01]

Zoop @deregtx10 juni 2023 12:21
Jij brengt daar echter een subtiel argument op dat zijn eigen aandacht nodig heeft. Dit is zeker een ding, eens. MAAR! Dit wordt gewoon neergezet als transfobie. Trans zijn slecht, want: documentaire.
Het sporters argument wordt dan gewoon gebruikt om de haat aan te sterken, de gedachtes van transfoben valideren, dat is al waar zoiets voor is.

Denk maar niet dat hierdoor een goed politiek debat uitvloeit hoe we trans in sport zouden met behandelen of iets dergelijks, hier vloeit enkel en alleen meer haat uit.

Feit dat jij al doorslaat naar dit antivrouw te noemen, proves my point exactly.

[Reactie gewijzigd door Zoop op 26 juli 2024 14:01]

Zoop @deregtx10 juni 2023 18:22
Heb je ook daadwerkelijk voorbeelden van wat je daar allemaal noemt, of zijn dat allemaal dingen die je loopt na te praten van anderen? Kinderen in drag? Waar gebeurd dat dan? Je bedoelt van die child beauty peagant shows waar de conservatievelingen zo dol op zijn? Als je groomers en pedo's zoekt, hoeft je niet verder te zoeken dan de transfoben en homofoben die juist de LHBTQIA+ loopt te beschuldigen. Praktijk heeft toch wel uitgewezen dat iedere beschuldiging een bekentenis is. De smeerlappen zitten juist in de groepen die groomers en pedos loopt te roepen. Vooral in de kerk. Kinderen zijn absoluut veiliger in een dragshow dan in een kerk (of zelfs in school waar ze neergeknald worden). Noem maar eens voorbeelden om daar het tegendeel van te bewijzen.

Jij denkt dat er druk van vanuit LHBTQIA+ is? Lol, dat is net zoiets als blanken die lopen te roepen dat ze door zwarten gediscrimineerd worden. Great replacement theory onzin enzo. Je gaat mij toch niet vertellen dat jij ook zo'n wappie bent?

Radicaal gedrag? Waar heb je in godsnaam over?

Je moet serieus ff wat minder FOX kijken. Daar roepen ze ook dit soort dingen zonder dat er daadwerkelijk bewijs of onderbouwing voor is.
Shamalamadindon @deregtx10 juni 2023 20:33
Er zijn ook wijze Trans Vrouwen mensen zoals Blair White. Als ze nou naar haar geluisterd hadden was er niks aan de hand geweest.
Toen je de film Django Unchained keek destijds had je zeker ook het idee dat Stephen de held was?
Shamalamadindon @deregtx10 juni 2023 20:40
De LHBTI haat zou niet zo erg zijn als ze niet zo gepushed hadden.
"Look what you made me do", zegt elke pleger van huiselijk geweld.
copi @Shamalamadindon13 juni 2023 08:11
Of je het er nou mee eens bent of niet, ik denk wel dat dit een wat breder gedragen sentiment verwoord.
Ook ik heb helemaal niets tegen trans, gay of weet ik het wat, je moet doen waar je je goed bij voelt.
Maar het gaat voor mij ook te ver met het niet meer mogen noemen van dames en heren, gescheiden wc's en weet ik het allemaal. Dat is voor mij ook omgekeerde wereld. Wij moeten hun gevoelens respecteren, dan is het ook te accepteren dat 99% van de bevolking zich wel man of vrouw voelt.
Hoezo moet je daar aanstoot aan nemen? Als jij je hond voelt kan je toch ook niet verwachten dat de omroeper gaat blaffen? Die overgevoeligheid, wat ik even 'woke' noem, is gewoon niet gezond. Het beperkt iedere discussie over het onderwerp.
Ik heb het idee dat je voor jezelf moet bepalen hoe jij je voelt. De wereld heeft dat te accepteren en jou in je waarde te laten, maar andersom ook.
Shamalamadindon @copi13 juni 2023 08:33
gescheiden wc's
Doe me een plezier en vertel mij welke WC je denkt dat deze persoon zou moeten gebruiken?
https://www.advocate.com/...8602&width=400&height=300
copi @Shamalamadindon15 juni 2023 15:07
Dit soort reactie's is deel van het probleem. Neem 1 voorbeeld, wat inderdaad voor de persoon in kwestie vervelend kan zijn, en generaliseer dat zonder enige nuance. Er wordt puur uitgegaan van het gevoel van de uitzondering en niet nagedacht dat dat juist weer voor anderen een naar gevoel kan geven. Dan ben je transfoob of wat dan ook.
Wat dan van de andere kant, ik vind het vervelend om vrouwen in de wc's met urinoirs te hebben en met mij zullen veel mannen dat delen. WC hokjes waar zowel mannen als vrouwen in kunnen, prima.
Shamalamadindon @copi15 juni 2023 15:41
De persoon in de foto is trans man. Met andere woorden, geboren als vrouw. Volgens het anti trans kamp zou hij dus met volle baard de dames WC in moeten.
Dit soort reactie's is deel van het probleem. Neem 1 voorbeeld, wat inderdaad voor de persoon in kwestie vervelend kan zijn, en generaliseer dat zonder enige nuance.
Vrij ironisch gezien trans mannen (en intersekse personen) in deze discussie door het anti kamp geheel vergeten worden.
Er wordt puur uitgegaan van het gevoel van de uitzondering en niet nagedacht dat dat juist weer voor anderen een naar gevoel kan geven. Dan ben je transfoob of wat dan ook.
Wat voor een naar gevoel denk je dat het trans personen geeft dat de maatschappij hen veelal niet accepteerd. (zij het uit politieke/religieuze overtuiging, "gatver een tranny" of gewoon "computer/regeltje zegt nee").

[Reactie gewijzigd door Shamalamadindon op 26 juli 2024 14:01]

copi @Shamalamadindon16 juni 2023 08:17
Het wordt meteen weer zwart wit gemaakt, 'het ant-trans kamp'.
Bovenal moet je iedereen in hun waarde laten en met respect behandelen. Dus die 'gatver' en irritante lui die opmerkingen moeten gooien naar transmensen, dat is het probleem. Daar moet wat aan gedaan worden. Er wordt teveel gefocust op randzaken die bovendien teveel in het extreme worden getrokken waardoor dat deel vergeten wordt en zelfs tegengewerkt wordt.
Shamalamadindon @copi16 juni 2023 08:33
Het wordt meteen weer zwart wit gemaakt, 'het ant-trans kamp'.
Ja het anti trans kamp. Het "oh ik snap het niet helemaal hoe of wat maar you do you" kamp drijft deze discussie niet.
Mathijs Kok @Blorgg10 juni 2023 12:14
Het helpt denk ik ook niet mee dat Musk dingen doet als de show van Tucker Carlson retweeten die bekend staat om zijn complottheorieen en extreem rechtse uitingen.
Persoonlijk ben ik het geheel met je eens maar die verwerpelijke show van Carlson was een gigantisch succes vanuit het oogpunt van Twitter/Musk. Meer dan 50.000.000 views (de cijfers verschillen een beetje per bron, tussen 40m en 90m) en nog steeds viral.

Niet verbazingwekkend, dat is Twitter tegenwoordig. Maar als Musk iets gaat doen is het meer van dit soort dingen online zetten omdat het gewoon meer hits krijgt. En als er maar genoeg kijkers zijn dan vind hij ook wel adverteerders. Wellicht niet Pepsi maar Glock, vanuit het oogpunt van Musk maakt dat niet veel uit.
Geekomatic @Mathijs Kok10 juni 2023 15:22
Ja, de maatschappelijke schade wordt voor lief genomen vanwege korte termijn gewin.
.
Toch denk ik dat voor de lange termijn het platform niet weer (terug) gaat groeien,
wanneer het het nu mede "gebouwd" wordt op nepnieuws verspreidende dwazen.
Voor de lange termijn commerciele gezondheid zal dit nadelig zijn, denk ik.
.
Maar ja, Musk moet *nu* rente gaan betalen op een aantal zeer forse leningen,
waarmee hij de overname gefinancieerd heeft... (voor een veel te hoge overnameprijs)

[Reactie gewijzigd door Geekomatic op 26 juli 2024 14:01]

BadRespawn @Mathijs Kok10 juni 2023 16:45
En als er maar genoeg kijkers zijn dan vind hij ook wel adverteerders. Wellicht niet Pepsi maar Glock, vanuit het oogpunt van Musk maakt dat niet veel uit.
Het merendeel van grote multinationals - waar het merendeel van advertentie inkomsten te halen valt, is dusdanig gematigd (omdat het merendeel van hun doelgroep gematigd is), dat die ver willen blijven van extremisme. Ook voor Twitter is Pepsi commercieel gezien een heel stuk interessanter dan Glock. Maar blijkbaar heeft Musk andere prioriteiten.
NielsFL @BadRespawn10 juni 2023 22:56
Pepsi is eigenlijk niet zo'n goed voorbeeld. Die adverteren inmiddels weer op Twitter.
Shamalamadindon @Mathijs Kok10 juni 2023 17:00
maar die verwerpelijke show van Carlson was een gigantisch succes vanuit het oogpunt van Twitter/Musk. Meer dan 50.000.000 views (de cijfers verschillen een beetje per bron, tussen 40m en 90m) en nog steeds viral.
Zou zeggen zoek eens op wat een "view" inhoud.

https://help.twitter.com/...20and%20live%20broadcasts.
zath @Mathijs Kok10 juni 2023 19:58
Ben je mooi bij de neus genomen door Elon Musk. Ze hebben de metric "views" zo gedefinieerd dat iedere impressie (ie, 1-2 seconden van de video kijken) al telt. Dus, ze gooien die video te pas en onpas bij iedereen ongevraagd in hun feed, en tellen het als een "view". Great success!

Het is puur kunstmatig en heeft geen enkele waarde.
Wolfos @Blorgg10 juni 2023 12:20
Daarnaast heeft Elon zich onlosmakelijk met z'n merken verbonden. Denk je Tesla, dan denk je Elon Musk. Als hij zich onpopulair maakt, dan maakt ie z'n bedrijven onpopulair.
Een vijand van de pers maken is wel het laatste wat je als CEO wilt.
vivoergocogito @Blorgg11 juni 2023 20:05
Ik kan je aanraden om eens naar John Campbell op youtube te kijken, hij heeft vandaag nog een video gemaakt over de BBC en de counter disinformation unit.
Hij weerlegt in veel van zijn filmpjes de objectiviteit die jij de BBC toedicht.
https://www.youtube.com/watch?v=DelVH2zybso
Blorgg @MartinPRO10 juni 2023 12:13
Carlson is niet "extreem" rechts. Heb zijn eerste show gekeken dat onlangs werd uitgebracht en daar is niks extreems aan. Juist een verademing. Niks wat hij daar zegt is raar of schokkend.
Ja sorry hoor. Maar hier ga je helaas toch een beetje scheef. Hier een paar voorbeelden van waarom Carlson Tucker wel degelijk extreem rechts is.

https://www.yahoo.com/ent...acist-show-195151090.html
https://www.rollingstone....sm-immigrants-1234722751/

Er zijn meer dan genoeg voorbeelden zoals die hierboven te vinden van uitlatingen van Carlson die aantonen dat hij wel degelijk extreem rechts is. Hij is racistisch en houdt zich bezig met politiek en "replacement theory". Daarmee alleen al voldoet hij aan de term extreem rechts.
wagmomma @MartinPRO11 juni 2023 10:36
Yahoo en Rolling Stones. Hoe extreem links je het wilt hebben.
Rolling Stone magazine ≠ Rolling Stones de band.

En jammer dat iemand zich zo laat inpakken door een kwakzalver als Tucker Carlson.

[Reactie gewijzigd door wagmomma op 26 juli 2024 14:01]

oef! @bouwfraude10 juni 2023 20:44
Gelukkig heb jij wel de mentale capaciteit om genuanceerde opmerkingen als "extreem linkse communistische woke deugbubbel" te formuleren :+
oef! @bouwfraude10 juni 2023 22:48
Edit: O de humaniteit

[Reactie gewijzigd door oef! op 26 juli 2024 14:01]

Cergorach @wildhagen10 juni 2023 12:11
Ja, vind je het gek, als de topman op de ene dag A zegt en de volgende dag 180 graden draait, en opeens B roept? Dat levert onrust en instabiliteit op. En daar wil je als adverteerder niet mee geassocieerd worden.
Ja en nee. Ja, dat speelt absoluut mee, maar nee, over de hele linie lopen de advertentie inkomsten terug, echt niet alleen bij Twitter. Dus alleen wijzen naar het clown beleid van Musk is wel heel eenzijdig de situatie beoordelen...
Zoop @Cergorach10 juni 2023 12:16
Maar dat maakt het juist alleen maar dubbel.
De tijden zijn aan het veranderen en in plaats van meelopen, rent Musk de andere kant op.

Dus als je als adverteerder zijnde al aan het twijfelen bent door het veranderende advertentielandschap, zou je in zo'n tijd dan voor Musk zijn platform kiezen?
Shamalamadindon @Zoop10 juni 2023 20:37
Die keus is denk ik snel gemaakt als je Twitter mailt en een 💩 terugkrijgt.
Frame164 @wildhagen10 juni 2023 13:42
En een beetje fatsoenlijke moderatie toepassen. Adverteerders willen niet geassocieerd worden met extremisme (links of rechts).
Jdewit @wildhagen11 juni 2023 04:27
Volgens mij de reden dat twitter is overgenomen door Musk, om het te laten doodbloeden.
T-men @wildhagen10 juni 2023 11:31
Als Musk écht meer adverteerders wil moet hij zich simpelweg niet met de leiding van het bedrijf bemoeien, maar dit overlaten aan capabele mensen, zodat de rust in de tent terugkeert en de boel weer stabiliseert.
Klopt.
Maar dat is niet de reden dat Musk Twitter gekocht heeft. Hij wilde bewijzen dat zijn idealen tot een betere wereld zouden leiden.
Met dat ego van hem heeft hij grote successen gehaald. Tegelijk is hij ook bereid diep te falen. Ik denk niet dat hij Twitter snel met rust gaat laten.
brobro @T-men10 juni 2023 12:36
Maar dat is niet de reden dat Musk Twitter gekocht heeft. Hij wilde bewijzen dat zijn idealen tot een betere wereld zouden leiden.
Welke idealen? Welke betere wereld? Van Google tot Facebook hebben techbedrijven zichzelf altijd verkocht met 'betere wereld'-argumenten. Vrije meningsuiting, verbinding, informatie delen, democratie promoten, het volk een stem geven, creativiteit stimuleren, enzovoorts.

Wat is de werkelijkheid? De dynamiek van sociale media is giftig. Voor dit soort idealen is het niet the right tool for the job. Daarnaast: De vage beloftes verwateren, de concrete beloftes worden gebroken en privacy gaat eraan. Twitter censureert vrolijk mee in diverse landen. En manipuleert er op los, regelmatig op specifieke egotripjes van Elon Musk die toch slecht tegen tegenspraak kan.

Op sommige punten of momenten lijken publieke platforms inderdaad een betere wereld te creeeren. Op veel momenten ondermijnen ze rechtsstaat, democratie, waarheid, sociale samenhang en gewoon goede gesprekken over publieke kwesties. Twitter is daarin niet uniek, maar onder Elon faalt het hierin mogelijk nog harder dan het deed.
T-men @brobro10 juni 2023 14:42
Ik denk oprecht dat Musk bepaalde idealen heeft (zijn idealen, niet de mijne).
Ik denk oprecht dat hij dacht dat dat 'free speech' van hem in zijn ogen een belangrijke tool is om onderdrukten een stem te geven.

Een ideaal hebben is één. Een ideaal verwezenlijken is echter een heel ander ding.

In de praktijk krijgen vooral de schreeuwers een stem en valt de stem van de onderdrukte juist weg.
Het ideaal van Musk is in mijn ogen dan ook jammerlijk mislukt. Maar toch denk ik dat Musk daar zelf nog steeds anders over denkt.
brobro @T-men10 juni 2023 14:56
Dacht hij aan die idealen toen hij Twitter censureerde in de Turkse verkiezingen vorige maand? Hij is een 🤡
T-men @brobro10 juni 2023 15:54
Ik denk dat hij er (inmiddels) wel achter is dat zijn ideaal in de praktijk niet werkt. Wat niet wil zeggen dat hij ze compleet vergeet.

[Reactie gewijzigd door T-men op 26 juli 2024 14:01]

tunnelforce1 @brobro11 juni 2023 20:51
Beetje raar argument.

Misschien weet je niet dat je als ceo verantwoordelijk bent voor de veiligheid van je personeel ?
iAR @brobro10 juni 2023 12:57
Precies. Al deze bedrijven beginnen met een roze bril maar eindigen allemaal in een gitzwart scenario. Maar dan zijn de ceo’s al zo gefocust op geld, dat elke ethische kwestie gebagatelliseerd wordt.

Het gaat allemaal om geld, en als je dat kunt verdienen door te zeggen dat je de wereld beter maakt dan doen ze dat. Yolo
jmxd 10 juni 2023 11:08
only ads served to verified users count.
Ik dacht dat je met dat abonnement juist geen ads te zien kreeg?
wildhagen
@jmxd10 juni 2023 11:10
Tot nu toe inderdaad niet/minder, maar Twitter wil nu dus blijkbaar naar een model waarin je juist moet betalen (voor dat vinkje) om wél advertenties te mogen zien.

Een hoogst ongebruikelijk model, meestal moet je juist betalen om géén advertenties te zien.

Ik heb mijn twijfels of dit een succes wordt, ik denk persoonlijk dat er weinig mensen bereid zijn om te gaan betalen om advertenties te mogen zien.
Alxndr @wildhagen10 juni 2023 12:19
Hoezo gebruik je het woord 'mogen'? Daarmee lijk je te suggereren dan mensen die niet betalen geen reclames zien.

Het is al maandenlang bekend dat je alleen wat minder reclames krijgt als betalende gebruiker. Dat is idd ongebruikelijk, al is het niet uniek. Op Prime video zie je ook 'reclames', voor hun eigen video's welliswaar, maar dat noem ik alsnog reclame.
CAPSLOCK2000
@wildhagen10 juni 2023 11:23
Tot nu toe inderdaad niet/minder, maar Twitter wil nu dus blijkbaar naar een model waarin je juist moet betalen (voor dat vinkje) om wél advertenties te mogen zien.
Ik zou er niet van uit gaan dat je geen reclame krijgt als niet betaalt.
Ik neem aan dat de rest nog meer te zien krijgt maar dat Twitter die inkomsten helemaal zelf houdt.
Zo ontstaat er druk bij mensen die geld willen verdienen op Twitter om hun volgers te pushen om te gaan betalen. Zo van "ik reageer alleen op mensen met een vinkje" of "vinkjes gaan voor".
therazo @wildhagen10 juni 2023 12:10
Tot nu toe inderdaad niet/minder, maar Twitter wil nu dus blijkbaar naar een model waarin je juist moet betalen (voor dat vinkje) om wél advertenties te mogen zien.
Dit is niet hoe het werkt, voor zover ik het begrijp. Van de advertenties getoond in de replies van een creator, krijgt de creator een hapje van de opbrengst. Dit hapje geldt enkel voor de ads getoond aan andere Twitter Blue abonnees. Met Twitter Blue krijg je de helft minder ads, niet nul. Ik neem aan dat de hoeveelheid ads voor Blue onveranderd blijft. Kortom, je betaalt niet om ads te zien.

Als content creator betaal je om te verdienen aan de ads in je replies.
Als content consument draag je bij aan de content creator, als je ook betaalt voor Twitter Blue (en dus bijdraagt aan Musk 8)7).
Anders @jmxd10 juni 2023 11:15
"Half ads: See approximately 50% fewer ads in the For You and Following timelines."

https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-blue
CyBeR @jmxd10 juni 2023 12:38
[...]

Ik dacht dat je met dat abonnement juist geen ads te zien kreeg?
Nee, Elon had beloofd dat Twitter Blue gebruikers "ongeveer de helft" aan reclames te zien zouden krijgen tov niet-Blue-gebruikers. Da's mooi, want dat is natuurlijk quasi onmogelijk te meten dus in de praktijk is dat helemaal niks waard.
Jdewit @CyBeR11 juni 2023 04:28
Gelukkig bestaat ublock origin
cobaco @jmxd10 juni 2023 12:47
zoals ik het begrijp krijg je als geverifieerde user dus een deel van de reclameinkomsten van wat andere mensen kijken op jouw posts (ala youtube monitezation dus)
brobro @jmxd10 juni 2023 17:57
maar anderen die de conversatie zien en reageren op jouw content wel. Dus wanneer je veel interactie uitlokt rond jouw berichten toont Twitter meer reclame en krijg jij betaalt. Dat is op YouTube min of meer hetzelfde. Genereer views op je content en je profiteert mee. Geen raar idee.
Loller1
10 juni 2023 10:56
Alleen de ads die gebruikers die betalen voor Twitter zien worden uitbetaald? Haha. Wat een grap. Gaan gebruikers die geforceerd Twitter Blue zijn ook meetellen (aka iedereen met +1 miljoen volgers)? Benieuwd hoe lang dit stand gaat houden, zeker gezien Twitter Blue niet bepaald een succes blijkt te zijn.

[Reactie gewijzigd door Loller1 op 26 juli 2024 14:01]

Blinkin @Loller110 juni 2023 10:58
Dus in essentie betaal je om reclames te zien. Hoe meer mensen betalen hoe interessanter het platform voor reclames. Wat een grap.
SuperDre @Blinkin10 juni 2023 11:41
Het is niet alsof men nu niet al genoeg reclame te zien krijgt als geverifieerde gebruiker.
Frame164 @Loller110 juni 2023 13:47
Nee, dat staat er niet. Blauwevinkjeshouders publiceren iets, wat hun volgers lezen en waarop ze reageren. In de reacties worden advertenties geplaatst waar blauwvinkjeshouder voor betaald krijgt. Dus als je veel wilt verdienen moet je als "influencer" wat controversiele tweets plaatsen waar lekker veel op gereageerd wordt en waar dus veel reclames in kunnen worden gezet.
Groningerkoek @Frame16410 juni 2023 15:42
Elon Musk zegt dat Twitter makers over enkele weken gaat betalen voor advertenties in reacties. Alleen 'geverifieerde gebruikers' komen in aanmerking voor betaling en enkel advertenties die aan geverifieerde gebruikers worden getoond tellen mee.
;)
Jdewit @Loller111 juni 2023 04:33
Is de insteek ook niet. Musk wil juist dat twitter doodbloedt
ultimasnake 10 juni 2023 11:12
Ik volg niet iedere tweet van Elon maar voor mij is het de eerste keer dat hij X/Twitter zo schrijft. Hij had altijd al het doel om zijn platform X te lanceren met Twitter als springplank en lijkt zo een naamswijziging in te masseren…
separhim @ultimasnake10 juni 2023 11:19
Hij dacht dat x.com een goed idee was voor de naam van een online bank. Ik snap niet hoe iemand die naam voor een "normale" website serieus kan nemen.
ultimasnake @separhim10 juni 2023 11:43
Dachten ‘we’ dat ook niet bij Twitter, instagram, etc? Allemaal in het begin rare namen maar nu net zo normaal als ‘even googlen’…
separhim @ultimasnake10 juni 2023 11:51
bij "x" hebben de meeste mensen toch een associatie met een bepaald soort sites, dat kun je niet zeggen van Twitter of Instagram.
2broodjeshoarma @separhim11 juni 2023 07:13
Die associatie komt pas bij 3 x-en.

Iedereen die middelbare school heeft genoten denkt waarschijnlijk bij een enkele x aan wiskunde. Of een schatlocatie op een piratenkaart.
Peter1986c @ultimasnake10 juni 2023 11:52
Separhim lijkt te suggereren dat "x.com" uitziet als piraten- of pornosite.
e-calc 10 juni 2023 15:33
Dus content van mensen met een blauwvinkje kunnen een winstoogmerk hebben.
Ik heb een NEE-NEE-sticker: u krijgt geen reclamedrukwerk en geen huis-aan-huisbladen in uw brievenbus.
Dus content met een blauwvinkje is ook NEE.
MrMarcie @e-calc10 juni 2023 21:46
Gaat helemaal de verkeerde kant op. Jammer. Maar misschien eigenlijk ook wel goed. Weg van al die logaritmes e.d. Lekker weer onder de mensen en in de natuur zijn. Veel beter voor me.
2broodjeshoarma @MrMarcie11 juni 2023 07:14
Niemand dwingt u dit niet gelijk te doen?
Roel1966 @MrMarcie10 juni 2023 22:50
en in de natuur zijn.
Om dan midden in het bos een scherm tegen te komen met een AI chat :)

Maar mee eens, beter gewoon weer onder de mensen zijn en vooral in de natuur.
wimdebok @MrMarcie11 juni 2023 00:35
Heel herkenbaar. Onder de mensen in natuur, beter voor iedereen. Zit zo nu en dan in een internetwak, geen internet op de telefoon, de appjes en de krant bij de albert heijn. Een zegen! Twitter, maar eigenlijk dat hele internet is een regelrecht ramp. Een bron van onrust.

Twitter is natuurljk extra erg, vervelend man die Musk narigheid troef, haat zaaien.
Jdewit @MrMarcie11 juni 2023 04:35
Hoe post je dit bericht? Via telex?
Roel1966 @e-calc10 juni 2023 22:51
Ja dat zou nog eens iets zijn, een digitale NEE NEE sticker, die zou ik direct gaan gebruiken.
tagersenim 10 juni 2023 11:04
Eerlijk gezegd vind ik €5 mln weinig. Ik weet dat dit een eerste blok is, maar in vergelijking met het TikTok creator fund dat begon met €200 mln, steekt het wat karig af.
separhim @tagersenim10 juni 2023 11:07
Je moet ook wel iets hebben om het te kunnen weggeven, en alles wijst erop dat Twitter sinds de overname van Musk toch diep in het rood zit. Inkomsten uit reclame keldert, checkmarks worden nauwelijk gekocht, andere inkomstenbronnen hebben ze (nog) niet, kosten zijn hoog door de lening die Twitter nu heeft van Musk.
tagersenim @separhim10 juni 2023 11:10
Goed punt, alleen denk ik dat - gezien dat alles wat gedaan wordt al leidt tot verlies - een goede business case te maken is voor een groter bedrag. You gotta spend money to make money.
separhim @tagersenim10 juni 2023 11:17
Dit soort systemen leveren niet geld op als het rendabel is voor de blue vinkjes. Daarom is het waarschijnlijk zo laag, Tiktok heeft natuurlijk genoeg geld om hiermee verlies te lijden, Twitter niet.
Jdewit @separhim11 juni 2023 04:34
Precies het doel van de overname
Philpend 10 juni 2023 11:05
Dus je moet betalen voor je blauwe vinkje en vervolgens kun je geld verdienen door anderen te vervelen met je reclames. Het aantal relevante en interessante post zal dus nog veel verder af gaan nemen, een reactie zal niet veel meer om het lijf hebben want het gaat uiteindelijk om de reclamelink die meegestuurd kan worden. Twitter zal (nog) meer verworden tot een reclamezuil voor ultraconservatief, altright en erger.

[Reactie gewijzigd door Philpend op 26 juli 2024 14:01]

.oisyn Moderator Devschuur® @Philpend10 juni 2023 11:13
Niet met "je" reclames. Het gaat volgens mij om de promoted tweets die je nu al tussen de reacties ziet staan. De originele tweeter krijgt dan een stukje van de advertentieopbrengsten.
separhim 10 juni 2023 11:01
Had hij dit niet al maanden geleden beloofd en het toen niet waar gemaakt? Aangezien ze 59% van hun inkomsten uit advertenties kwijt zijn geraakt, betwijfel ik Twitter zich dat kan veroorloven en of het überhaupt iets substantieels oplevert voor de blauwe vinkjes, het zal wel een poging zijn om meer mensen weer zo'n vinkje te laten kopen. Lijkt toch behoorlijk wanhopig daar met al deze pogingen om die vinkjes maar te verkopen.
Anders 10 juni 2023 11:22
Blijft toch een interessante spagaat waar hij in zit. Musk zal enerzijds Twitter nog verder moeten volstoppen met advertenties om quitte te draaien (net zoals YouTube en facebook almaar meer advertenties zijn gaan vertonen) en tegelijkertijd moet ie Twitter zo aantrekkelijk maken dat meer mensen ervoor willen gaan betalen. Dat zou voor online genieën als Page en Jobs al een uitdaging zijn, maar voor iemand als Musk die niet heel veel gevoel lijkt te hebben voor menselijke interactie lijkt het me bijkans onmogelijk.
MatthijsZ 10 juni 2023 12:36
Aangezien Musk zelf een blauw vinkje heeft, veel tweet en heel veel volgers heeft: misschien wil hij zo de onkosten die hij heeft gemaakt voor Twitter terug verdienen? :+

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