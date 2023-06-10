Twitter wil geverifieerde gebruikers gaan betalen voor advertenties in reacties

Elon Musk zegt dat Twitter makers over enkele weken gaat betalen voor advertenties in reacties. Alleen 'geverifieerde gebruikers' komen in aanmerking voor betaling en enkel advertenties die aan geverifieerde gebruikers worden getoond tellen mee.

Onder geverifieerde gebruikers behoren Twitter-accounts met een blauw vinkje naast hun naam. Enkele maanden geleden is het oude verificatiesysteem aangepast, waardoor in de regel enkel gebruikers met een abonnement op Twitter Blue nog een blauw verificatievinkje naast hun naam krijgen. Daarvoor moeten zij wel aan Twitters voorwaarden voldoen. Het is niet bekend hoe hoog het bedrag is dat content creators zullen ontvangen voor het laten plaatsen van advertenties in reacties.

Twitter heeft sinds de overname van de Tesla-topman in oktober 2022 moeite om adverteerders vast te houden. Volgens The New York Times zijn de advertentie-inkomsten van Twitter in Amerika zelfs met bijna 60 procent gedaald. Het nieuws dat Twitter geverifieerde gebruikers wil gaan betalen voor advertenties in reacties komt enkele dagen nadat Linda Yaccarino in de rol van ceo van Twitter is getreden.