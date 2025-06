'Twitter trekt zich terug uit vrijwillig EU-akkoord dat desinformatie bestrijdt'

Eurocommissaris Thierry Breton zegt dat Twitter zich terugtrekt uit een vrijwillige overeenkomst van de Europese Unie voor desinformatiebestrijding. Twitter heeft dit nog niet bevestigd. Vanaf 25 augustus wordt het bestrijden van desinformatie echter wettelijk verplicht voor internetplatforms.

Onder meer Twitter, Meta, Microsoft en Google hebben deze vrijwillige gedragscode van de EU ondertekend. Het akkoord vereist dat techbedrijven desinformatie bestrijden en hier regelmatig over rapporteren. De bedrijven moeten bijvoorbeeld doorgeven hoeveel advertentie-inkomsten zijn verkregen van actoren die desinformatie verspreiden. Ook moet er informatie worden verstrekt over het aantal geaccepteerde of afgewezen advertenties van politieke aard en in hoeverre er manipulatief gedrag gedetecteerd is.

Breton stelt dat Twitter ondanks de terugtrekking uit het vrijwillige EU-akkoord niet onder zijn verplichting uit kan komen. "Je kunt rennen, maar je kunt je niet verstoppen", meldt de Eurocommissaris op Twitter. "Afgezien van vrijwillige toezeggingen, wordt het bestrijden van desinformatie vanaf 25 augustus wettelijk verplicht onder de DSA. Onze teams staan klaar voor handhaving".

De Digital Services Act waarover Breton spreekt, is in het leven geroepen om internetgebruikers beter te beschermen tegen desinformatie en andere schadelijke content en privacyschendingen. Autoriteiten moeten dankzij de DSA makkelijker en sneller kunnen optreden tegen platforms die desinformatie niet of onvoldoende bestrijden. Techbedrijven die in overtreding zijn kunnen een boete verwachten van 6 procent van de omzet. Ook kan er sprake zijn van een verbod om in Europa te opereren.

Dat Twitter zich terug zou trekken uit het vrijwillige EU-akkoord komt niet geheel uit de lucht vallen. Nadat Elon Musk Twitter in oktober 2022 overnam werden er onder meer verschillende anti-desinformatieregels door het bedrijf teruggedraaid en is er sprake van een lossere moderatie.