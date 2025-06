Deeplearningpionier Geoffrey Hinton verlaat Google, wil waarschuwen voor AI

Een van Googles belangrijkste AI-onderzoekers, Geoffrey Hinton, verlaat het bedrijf, deels vanwege zijn leeftijd van 75 jaar. Nu wil hij waarschuwen voor de mogelijke gevaren van de AI die hij heeft helpen ontwikkelen; iets waar hij nu zegt spijt van te hebben.

Geoffrey Hinton

Hinton stopte in april bij Google en maakte dit nieuws maandag wereldwijd bekend, onder meer in een interview met The New York Times en de BBC. Hij wil zich kunnen uitspreken over kunstmatige intelligentie en waarschuwen over de mogelijke gevolgen, wat hij naar eigen zeggen niet kon doen als Google-werknemer. Hinton benadrukt dat zijn vertrek niet betekent dat hij zich kritisch wil uiten over Google, een bedrijf dat volgens de wetenschapper juist 'uiterst zorgvuldig' omgaat met AI.

Tegelijk vreest de onderzoeker dat de huidige machtsstrijd tussen bedrijven als Google en Microsoft om de beste generatieve AI te kunnen maken, negatieve gevolgen kan hebben. Hinton vreest op dit moment vooral dat er in de nabije toekomst veel neppe afbeeldingen, video's en teksten verspreid gaan worden die aan de hand van generatieve-AI-tools gemaakt zijn. De gemiddelde persoon zou daardoor niet langer weten wat waarheid is en niet, vreest Hinton. De geboren Brit is ook bang voor de mogelijk grote veranderingen in de banenmarkt.

Behalve voor de nabije toekomst is Hinton bang voor de gevolgen op de lange termijn, zoals autonome wapens. "Sommigen geloofden in het idee dat kunstmatige intelligentie daadwerkelijk slimmer kan worden dan mensen", zegt Hinton. "Maar de meeste mensen dachten dat dit ver weg was. Dat dacht ik ook. Ik dacht dat het dertig tot vijftig jaar was, of misschien wel nog verder weg. Dat denk ik duidelijk nu niet langer." Wetgeving kan hierbij mogelijk niet helpen, omdat dergelijk onderzoek in het geheim door bedrijven kan plaatsvinden. Hinton denkt dat het beter is als wetenschappers samenwerken om kunstmatige intelligentie onder controle te kunnen houden.

Geoffrey Hinton is een pionier op de gebieden van deep learning en neurale netwerken. Begin vorig decennium trainde hij samen met studenten van de Universiteit van Toronto neurale netwerken om objecten in afbeeldingen te kunnen herkennen en letters in zinnen te kunnen voorspellen, schrijft MIT Technology Review. Dit zijn technieken die aan de basis liggen van generatieve AI, zoals de chatbots die sinds eind vorig jaar worden uitgebracht. Hinton werkte sinds 2013 bij Google en was Google Fellow, een titel voor de belangrijkste ontwikkelaars of onderzoekers binnen het bedrijf. De wetenschapper staat ook bekend als de 'Godfather of AI'.