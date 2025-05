Google en Meta gaan generatieve AI gebruiken voor advertenties

Google en Meta zouden dit jaar beginnen met het integreren van generatieve AI in hun advertentietools. Gebruikers zouden daardoor advertenties kunnen gaan zien die voor hen gemaakt en geoptimaliseerd zijn.

Google wil generatieve AI inzetten in zijn tool Performance Max, meldt Financial Times. Bij Meta gaat het om Advantage+. Financial Times kreeg inzage in een interne presentatie van Google die details noemde van de integratie. Daarna bevestigde het bedrijf de komst van generatieve AI in zijn advertentietool.

Marketeers leveren materialen aan, waarna de generatieve AI die kan gaan 'remixen' voor gebruik in advertenties. Een zorg is wel dat generatieve AI kan gaan 'hallucineren' en elementen erbij verzint die niet in het bronmateriaal staan. Volgens Google zijn er daarom regels voor de generatieve AI die dat moeten gaan voorkomen. Hoe dat precies werkt, is onbekend.

Google heeft verder nog geen details bekendgemaakt. Het is de eerste keer dat de zoekgigant spreekt over generatieve AI in advertenties. Het kondigde al wel eerder aan de technologie te integreren in andere diensten zoals Gmail en Docs.