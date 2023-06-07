Screenshots tonen mogelijke eerste beelden van AI-chatbot in Instagram

Meta werkt mogelijk aan een AI-chatbot voor Instagram. Dat blijkt uit een tweetal screenshots die ontwikkelaar Alessando Paluzzi deelt. Op basis van de screenshots lijken gebruikers te kunnen kiezen uit 'dertig AI-persoonlijkheden' om mee te chatten.

'Praat met dertig AI-persoonlijkheden en kom erachter welke je het leukst vindt', valt te lezen in een van de screenshots die Alessando Paluzzi deelt op Twitter. Als voorbeelden van wat de bot kan doen, worden het beantwoorden van vragen, het geven van advies en het helpen met het schrijven van berichten genoemd. Verder lijkt het erop alsof gebruikers de bot in een privégesprek met een andere gebruiker kunnen toevoegen door '@ai' te typen.

In februari maakte Meta-ceo Mark Zuckerberg al bekend dat het team werkt aan ChatGPT-achtige functies voor Instagram en Facebook. Later diezelfde maand voegde de techgigant diverse AI-teams samen om onder andere chatbots te implementeren in zijn apps. Meer details zijn officieel echter nog niet bekendgemaakt.

Paluzzi heeft in het verleden al meerdere onaangekondigde socialmediafuncties gedeeld door testversies van apps af te struinen. Zo bracht hij als eerst dat Instagram een BeReal-achtige functie zou krijgen. Ook ontdekte hij dat de laatstgenoemde app aan een functie werkt waarmee automatisch een afgespeeld muzieknummer getoond wordt bij een foto.

AI-chatbot van InstagramAI-chatbot van Instagram

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 07-06-2023 16:13 26

07-06-2023 • 16:13

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Reacties (26)

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Fugitive2008 7 juni 2023 16:16
Nog meer eenzaamheid en nu door de verdere opkomst van AI in social media, pfoe dat gaat niet de goede kant op.
Parrotmaster @Fugitive20087 juni 2023 19:30
Hoezo meer eenzaamheid? Lijkt mij juist minder, tenzij je gelooft dat je automatisch vrienden krijgt als je geen AI gebruikt.

Iemand die AI gebruikt voor sociale interactie gaat niet opeens meer om met mensen als er geen AI was.
punishedbrains 7 juni 2023 16:19
Heb net Instagram eraf gehaald, net als Twitter wat langer geleden. Ik vind reels helemaal niks, maar bleef er doorheen scrollen. Echt een verslavend effect, gelukkig zonder afkick verschijnselen en met meer tijd voor nuttige zaken.
GekkePrutser
@punishedbrains7 juni 2023 16:35
Ik vind ze ook vreselijk. Ik scroll er niet doorheen en ze boeien me niet maar ze zitten me zo enorm in de weg. Ik wil gewoon zien wie ik volg (met name aankondigingen van feesten en evenementen), niet dit soort random troep.

Jammer dat de TikTok generatie de bestaande platformen voor ons verpest.

Als het gewoon permanent uit zou kunnen, dan zou dat geweldig zijn. Ik hoorde dat er een optie was in de app maar die gebruik ik helemaal niet. Alleen desktop (ik heb niks met apps). Je hebt wel deze link: https://www.instagram.com/?variant=following maar hij springt steeds terug.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 24 juli 2024 02:19]

Mathijs Drent @punishedbrains7 juni 2023 16:30
Lekker bezig! Ik ook een aantal weken geleden. Nadat ik het verwijderd had had ik soms momenten dat ik op de bank ging zitten, mijn telefoon pakte en niet meer wist wat ik wilde doen. Echt een soort muscle memory dat ik dan naar Instagram wilde gaan om te doom-scrollen :o
SeenD @Mathijs Drent7 juni 2023 20:12
Hahaha, ja, ik ook, maand of 2 geleden verwijderd. In t begin trok ik nog wel eens de app drawer naar beneden om ins... te typen. Zo'n force of habit. Gelukkig ging dat vrij snel over.

AI in instagram is helemaal nutteloos.
Misschien een AI image generator, als ik dan vergeet om een foto te maken dat ie er eentje voor me kan generen. :P
Milanobrotchen @punishedbrains8 juni 2023 13:47
Precies, ik betrap mijzelf er ook op dat ik maar blijf scrollen, ik klik op 1 video van een persoon die ik volg en vervolgens begin ik te scrollen.
Jeroenzer 7 juni 2023 16:26
Ik wordt een beetje moe van al dat AI
Mud.Starrr @Jeroenzer7 juni 2023 17:52
Ja ik ook. En het is pas net begonnen.
Social media is van kwaad tot erger gegaan, veel tweakers gaan er bewust mee om, maar zoveel mensen hebben geen idee waar ze mee bezig zijn.

Vooral kinderen, als ik dat zie op de school van mn dochtertje, zij heeft gelukkig nog geen telefoon en vraagt er nog niet naar (gelukkig een klas die er wat later mee is dan de gemiddelde, misschien omdat het een plus klas in en de gemiddelde ouder wat verstandiger?). Maar zoveel ouders die enorm jong kinderen een telefoon geven blijkbaar.

Je ziet ze dan ineens, van ‘hey wat heb jij gisteren gedaan, of wil je vanmiddag komen spelen’ naar ‘groepje staat bij elkaar en staart naar scherm’ overgaan.

AI gaat die vereenzaming en verharding van de maatschappij nog veel groter maken dan ‘socials’ al gedaan hebben.

Ik houd mn hart vast voor mn dochtertje, want die moet hierin opgroeien. En is al een kind dat zich snel terugtrekt, ik hoop dat we haar zo lang mogelijk zo ver mogelijk hiervan af kunnen houden. En dan geleidelijk introduceren en leren dat ze het moet doseren. Want helemaal weghouden werkt op de lange duur ook niet natuurlijk.

Mer AI is het nog koffiedik kijken wat verstandig is en wat niet. Maar ik vind het een spannende ontwikkeling. Niet dat ik bang ben dat er een AI komt die de wereld wil vernietigen wat je hier en daar leest, maar gewoon dat wij onszelf verder ‘vernietigen’ als maatschappij door steeds minder fysieke interactie met mensen onderling.
Milanobrotchen @Mud.Starrr8 juni 2023 13:50
Ik ben nu 20, maar terug in de tijd kreeg ik pas een smartphone toen het echt Moest op de middlebare school. eigenlijk best raar dat er van je verwacht werd dat je een smartphone had in de 1ste klas. Ik vind dat best meer ouders dat mogen doen.

Natuurlijk Gamede ik wel en had ik een Nintendo DS. Maar dat vind ik toch wel anders als een Smartphone.

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 24 juli 2024 02:19]

Mud.Starrr @Milanobrotchen8 juni 2023 22:25
Ja en moet je nagaan dat de meeste die nu al hebben in groep 5/6 van de lagere school!!!!

Edit:
Zelf ben ik 38, en kreeg een mobiele telefoon in de 2e van de middelbare school. Een oude siemens van mn vader, nog zo’n lompe, omdat ik 17km naar school moest fietsen. Met een prepaid kaart waarmee ik enkele keren kon bellen tot hij leeg was, voor noodgevallen.
Dat was toen uitzonderlijk, en alleen omdat mn pa toevallig zn oude afgeschreven telefoon van zn werk aan mij mocht geven.

Ik vond dat toen wel een fijn idee.
Maar ja met een smartphone ligt de hele online wereld ineens continu voor het oprapen. En dat bij kinderen in groep 5/6 tegenwoordig al. Tja ik vind daar wel wat van.

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 24 juli 2024 02:19]

Parrotmaster @Jeroenzer7 juni 2023 19:30
Dan heb je geluk. Het is (momenteel) optioneel.
Redondo77 7 juni 2023 16:34
Hier al jaren geen facebook en instagram meer. In het begin ervaarde ik ook zoveel meer tijd dat ik had.
Alleen whatsapp heb ik na een tijdje terug (moeten?!) installeren.

[Reactie gewijzigd door Redondo77 op 24 juli 2024 02:19]

EthiC @Redondo777 juni 2023 16:48
whatsapp(en gelijkaardige chatapps) is dan ook de enige die doet wat we écht nodig hebben:
- chatfunctie
- groepsgesprekken (en de nodige functionaliteit om die te muten)
- makkelijk om foto's te delen met mensen

en dus geen:
- ongewenste reclame
- posts van mensen die je niet kent
- ...
Tintel
@EthiC7 juni 2023 17:04
Ja feitelijk is what's app geen social media omdat het dus gewoon gerichte communicatie is. Want het is een typisch kenmerk van social media (naar mijn idee); dat je niet weet wie de berichten leest en dat je berichten ontvangt/leest van mensen die je niet kent.

Dat soms een telefoonnummer uitlekt en gebruikt kan worden door anderen om iemand lastig te vallen is jammer. Maar dat kon ook al met reguliere telefonie - dat noemden we ook geen social media.
AMES 7 juni 2023 16:27
Wil social media ook al lang de deur uit doen, maar hoe doe je dat als evenementen organisatie + artiest?

Ik wil gewoon mijn oude Nokia 3310 terug.

Misschien AI vragen :+ ?
Yalopa @AMES7 juni 2023 16:42
haal het van je telefoon en gebruik enkel de web versie op je PC waardoor je bewust naar je pc moet gaan om het op te starten.
Xaraz @AMES7 juni 2023 17:23
Als je op Windows zit, kan je eens kijken naar Windows subsystem for Android. Daarop kan je toch nog wat apps installeren voor promotiedoeleinden. Hou je je telefoon vrij hiervan.
Niet alle apps staan in de Amazon store (waar subsystem for Android gebruik van maakt), maar er zijn wel manieren om de APK files van apps te downloaden en te installeren.
Polderviking @AMES7 juni 2023 17:33
Wil social media ook al lang de deur uit doen, maar hoe doe je dat als evenementen organisatie + artiest?
Is social media daar zo'n belangrijk kanaal dan?
Misschien is dat een "duh! natuurlijk" voor sommige mensen maar ik kan me niet herinneren wanneer ik voor 't laatst ergens naartoe ben geweest aan de hand van een social media event of mention of wat dan ook.
Dat gaat meer via nieuwssites.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 24 juli 2024 02:19]

Expander @Polderviking8 juni 2023 00:32
Nu ja. Ik denk zelfs dat er hele hordes mensen zijn die een evenement zien op die kanalen, online wat mensen ontmoeten, een beetje vrienden worden en dan samen naar die evenementen gaan. Vervolgens een goede of slechte ervaring hadden...

Niets mis mee, op zich.

Alleen of je dat echt sociaal kunt noemen of dat je vooral meer meegezogen wordt in bubbels en communities waarin je eigenlijk niet wil zitten; ik weet het niet.
litebyte
7 juni 2023 16:15
Geweldige manier om nog meer data te verzamelen, chapeau!
Roel1966 7 juni 2023 23:05
'Praat met dertig AI-persoonlijkheden en kom erachter welke je het leukst vindt',
Tja, dit heeft in mijn ogen totaal niets meer met chatten te maken en ik dit soort ontwikkelingen zelfs gevaarlijk vind. Zo'n chat kan alle kanten uit gestuurd worden en mensen best wel op een verkeerd been zetten. En tja, waar blijft dan nog het sociale en menselijke deel door dit soort onzinnige ontwikkelingen van AI. Te hopen dat Whatsapp er niet aan begint want dan weet je dadelijk geeneens meer of er nu een mens of een pc achter zit.
Milanobrotchen @Roel19668 juni 2023 13:59
Waarom koppelen bedrijfen niet random mensen aan elkaar zonder dat ze het weten. Dan staat er bij de naam gewoon AI terwijl het een echt persoon is. "nu gleodnieuwe AI net echt met persoonlijkhijd en een schema wanner hij kan reageren!!!"

Dat lijkt me pas grappig. Je eigen virtuele buddy.
Roel1966 @Milanobrotchen8 juni 2023 22:40
"nu gleodnieuwe AI net echt met persoonlijkhijd en een schema wanner hij kan reageren!!!"
Nu ja, als je AI eens goed gaat bekijken dan haalt deze uiteindelijk informatie uit een database die door mensen ingetikt is. Dus in zekere zin is AI geeneens zo intelligent want AI kan in feite niets zelf zomaar verzinnen.

Maar ach wie weet, misschien dat bij bepaalde bedrijven ook echt iemand achter een scherm mee zit te kijken en af en toe ook tekst invoert.
Milanobrotchen @Roel19669 juni 2023 11:55
Je enige echte persoonlijke FBI buddy :)
Maar ach wie weet, misschien dat bij bepaalde bedrijven ook echt iemand achter een scherm mee zit te kijken en af en toe ook tekst invoert.
Roel1966 @Milanobrotchen9 juni 2023 17:42
:)

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