Screenshots tonen mogelijke eerste beelden van AI-chatbot in Instagram

Meta werkt mogelijk aan een AI-chatbot voor Instagram. Dat blijkt uit een tweetal screenshots die ontwikkelaar Alessando Paluzzi deelt. Op basis van de screenshots lijken gebruikers te kunnen kiezen uit 'dertig AI-persoonlijkheden' om mee te chatten.

'Praat met dertig AI-persoonlijkheden en kom erachter welke je het leukst vindt', valt te lezen in een van de screenshots die Alessando Paluzzi deelt op Twitter. Als voorbeelden van wat de bot kan doen, worden het beantwoorden van vragen, het geven van advies en het helpen met het schrijven van berichten genoemd. Verder lijkt het erop alsof gebruikers de bot in een privégesprek met een andere gebruiker kunnen toevoegen door '@ai' te typen.

In februari maakte Meta-ceo Mark Zuckerberg al bekend dat het team werkt aan ChatGPT-achtige functies voor Instagram en Facebook. Later diezelfde maand voegde de techgigant diverse AI-teams samen om onder andere chatbots te implementeren in zijn apps. Meer details zijn officieel echter nog niet bekendgemaakt.

Paluzzi heeft in het verleden al meerdere onaangekondigde socialmediafuncties gedeeld door testversies van apps af te struinen. Zo bracht hij als eerst dat Instagram een BeReal-achtige functie zou krijgen. Ook ontdekte hij dat de laatstgenoemde app aan een functie werkt waarmee automatisch een afgespeeld muzieknummer getoond wordt bij een foto.