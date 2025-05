'Meta brengt volgende maand AI-chatbot uit en werkt aan AI-afbeeldingtool'

Meta is volgens meerdere betrokkenen van plan om volgende maand AI-chatbots uit te brengen voor Facebook en Instagram. Ook zijn er mogelijk aanwijzingen gevonden voor een AI-tool om afbeeldingen te genereren via Instagram.

Drie bronnen hebben volgens de Financial Times gezegd dat Meta vanaf volgende maand een generatieve chatbot in zijn services wil gaan integreren. Die chatbots krijgen volgens de bronnen verschillende persoonlijkheden, waaronder een chatbot die reisadvies geeft alsof hij een surfer is en een chatbot die praat zoals de voormalige Amerikaanse president Abraham Lincoln. In juni doken er ook al screenshots op van wat een AI-chatbot in Instagram zou zijn.

Bron: Alessandro Paluzzi

Daarnaast publiceerde dezelfde bron onlangs een afbeelding van tekst die Meta zou kunnen gebruiken als een label van een door een Meta-AI gegenereerde afbeelding. Zo staat er: "De maker of Meta zegt dat deze content gemaakt of bewerkt is met AI." Daaronder staat: "Deze afbeelding is gegenereerd door Meta-AI".

Meta-ceo Mark Zuckerberg kondigde al eerder aan dat het bedrijf sterk gaat inzetten op de integratie van generatieve AI, al was nog niet duidelijk in welke vormen en voor welke services dat precies zou zijn. Volgens 9to5Mac zei Zuckerberg tijdens een earnings call van vorige week nog: "Je kunt je voorstellen dat AI mensen kan verbinden en hen kan helpen om zich te uiten in onze apps. Creatieve tools zouden het makkelijker en leuker moeten maken om content te delen, zoals toepassingen die zich als assistenten of coaches gedragen, of die kunnen helpen bij de interactie met bedrijven en creators."