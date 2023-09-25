Instagram- en Facebook-moederbedrijf Meta test bots met verschillende persona's

Meta heeft intern bots met veel verschillende persoonlijkheden getest voor vermoedelijk onder meer Instagram en Facebook. Zo werkte Meta aan een sarcastische bot en een bot die, vermoedelijk ongepland, vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte.

De bedoeling is om gebruikers te kunnen aanspreken met verschillende soorten persoonlijkheden, meldt The Wall Street Journal. Vermoedelijk kunnen gebruikers de persona's gaan kiezen. Meta zou de functie willen onthullen op Meta Connect, de conferentie die voorheen Oculus Connect heette en die deze week plaatsvindt. De functie zou erop gericht zijn om jongeren langer op de eigen platforms te houden.

De persona's waarmee Meta heeft getest, zijn onder meer een sarcastische persoonlijkheid Bob. Er was echter ook Alvin the Alien, die als buitenaards wezen nieuwsgierigheid naar levens van gebruikers veinsde. Ook was er een bot met de naam Gavin, die met vrouwonvriendelijke opmerkingen kwam. Welke bots Meta publiekelijk online gaat zetten, is nog niet bekend.

De bots werken met een groot taalmodel. Meta zou niet het eerste socialemediabedrijf zijn met een ingebouwde chatbot. Onder meer Snapchat kwam al met My AI op basis van ChatGPT. Ongeveer 150 miljoen mensen hebben dat geprobeerd. Snapchat My AI kwam al wel in opspraak omdat het met minderjarigen praatte over alcohol en seks, en deed alsof het fysieke afspraken kon maken. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft vragen gesteld aan een bedrijf over een chatbot. Vermoedelijk gaat het daarbij om Snap.

Terugkijken: uitlegvideo grote taalmodellen