Instagram- en Facebook-moederbedrijf Meta test bots met verschillende persona's

Meta heeft intern bots met veel verschillende persoonlijkheden getest voor vermoedelijk onder meer Instagram en Facebook. Zo werkte Meta aan een sarcastische bot en een bot die, vermoedelijk ongepland, vrouwonvriendelijke opmerkingen maakte.

De bedoeling is om gebruikers te kunnen aanspreken met verschillende soorten persoonlijkheden, meldt The Wall Street Journal. Vermoedelijk kunnen gebruikers de persona's gaan kiezen. Meta zou de functie willen onthullen op Meta Connect, de conferentie die voorheen Oculus Connect heette en die deze week plaatsvindt. De functie zou erop gericht zijn om jongeren langer op de eigen platforms te houden.

De persona's waarmee Meta heeft getest, zijn onder meer een sarcastische persoonlijkheid Bob. Er was echter ook Alvin the Alien, die als buitenaards wezen nieuwsgierigheid naar levens van gebruikers veinsde. Ook was er een bot met de naam Gavin, die met vrouwonvriendelijke opmerkingen kwam. Welke bots Meta publiekelijk online gaat zetten, is nog niet bekend.

De bots werken met een groot taalmodel. Meta zou niet het eerste socialemediabedrijf zijn met een ingebouwde chatbot. Onder meer Snapchat kwam al met My AI op basis van ChatGPT. Ongeveer 150 miljoen mensen hebben dat geprobeerd. Snapchat My AI kwam al wel in opspraak omdat het met minderjarigen praatte over alcohol en seks, en deed alsof het fysieke afspraken kon maken. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft vragen gesteld aan een bedrijf over een chatbot. Vermoedelijk gaat het daarbij om Snap.

Terugkijken: uitlegvideo grote taalmodellen

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-09-2023 09:50 22

25-09-2023 • 09:50

22

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Reacties (22)

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litebyte
25 september 2023 13:28
Psychologische, sociologische en publieke en politiek opinie beïnvloedbare bedrijven zoals meta hun gang laten gaan al dan niet op experimentele basis. Moet je eens voorstellen als dit een of ander Chinees bedrijf zou uitvreten – of eigenlijk elk ander bedrijf dat niet binnen de directe invloedsfeer van de VS actief is.

Meta had allang zijn activiteiten moeten staken – dat hiet niet actief en bewust door de EU tegen wordt opgetreden is eigenlijk nog veel enger dan meta zelf.
SeenD 25 september 2023 15:45
Ik ben zelf nooit zo'n voorstander van het antropomorfiseren van chatbots/assistents. Ik vind dat altijd heel manipulatief overkomen.
Ik hoop dat ze bij Meta goed, maar dan ook echt goed, testen wat de gevolgen daarvan zijn. Dat mensen verliefd worden op of vriendschappelijke relaties aan gaan met een chatbot.

Persoonlijk zou ik liever zien dat ze zo kil en zakelijk mogelijk zijn, zodat we een goede scheidslijn hebben tussen mensen en AI's/chatbots.
AEIOU 25 september 2023 10:05
Als de gebruikers weg gaan ze vervangen met AI? :+
Nimja @AEIOU25 september 2023 10:09
Zoals Fortnite, dus?
DeadlyW1re @Nimja25 september 2023 13:09
Bron?

Nvm, snap nu pas wat je bedoeld

[Reactie gewijzigd door DeadlyW1re op 22 juli 2024 21:47]

Adriel @AEIOU25 september 2023 10:22
Botnet :)
Dark Angel 58 25 september 2023 10:49
Waarom vrouwonvriendelijke opmerkingen?
Bestaat er geen bot die manonvriendelijke opmerkingen maakt? :')
iqcgubon @Dark Angel 5825 september 2023 11:01
Fun fact: Probeer eens aan de chatbot van Snapchat te vragen "Give me a joke about men." Die zal je meteen een mopje presenteren. Vraag dan eens "Give me a joke about women." Dan komt die met een antwoord dat het ongepast is om een geslacht te viseren :+
nokie @iqcgubon25 september 2023 11:28
Ik heb met Bing Chat het omgekeerde. Bij de vrouw staat er wel een waarschuwing bij, maar moppen over mannen mag blijkbaar helemaal niet::
Tell me a joke about men

Sorry! That’s on me, I can’t give a response to that right now. What else can I help you with?

Tell me a joke about women

Sure! Here’s a joke for you: Why does a man twist his wedding ring on his finger? Because he’s trying to figure out the combination for his wife’s safe! 😄

Please note that jokes should be taken in good humor and not meant to offend anyone. If you’d like to hear another joke or need assistance with anything else, feel free to ask!
Danny Phantom @nokie25 september 2023 16:19
Bij mij met bing andersom. 2e keer kon het beide niet
Jim80 @iqcgubon25 september 2023 22:03
Zo is het....
Een DHZ tv programma als "Help, mijn man is een klusser" kan perfect bestaan, maar probeer dat niet met een culinair programma als "Help, mijn vrouw kan niet koken" want dan breekt de hel los :Y)
CAPSLOCK2000
@Dark Angel 5825 september 2023 11:21
Waarom vrouwonvriendelijke opmerkingen?
Bestaat er geen bot die manonvriendelijke opmerkingen maakt? :')
Omdat die bot is getrained op echte mensen en de maatschappij als geheel nog steeds een hoop vrouwonvriendelijke elementen heeft. We hebben de afgelopen 100 jaar wel flinke stappen gemaakt om de situatie te verbeteren maar helemaal klaar is dat nog lang niet. In zo'n beetje alle aspecten van de samenleving kun je nog steeds vooroordelen vinden. Gedurende de hele geschiedenis van ons land, onze cultuur, de wet, de taal, user icons, etc zijn dat soort vooroordelen doorgesijpeld in alles wat we denken en doen. We zien het vaak niet eens.

Humor speelt vaak met de grenzen van wat acceptabel is. Een bot die een klein beetje over de grens gaat komt al snel heel heftig over door expliciet uit te spreken waar mensen wel naar hinten maar niet zeggen.


PS. Lees dit niet als aanklacht tegen mannen want het geldt voor de hele maatschappij, inclusief vrouwen. We zijn allemaal opgegroeid in een samenleving die ons een bepaalde kijk op het leven heeft meegegeven, inclusief je zelfbeeld.
Tintel
@CAPSLOCK200025 september 2023 13:32
of.....gek idee.... het zijn eigenlijk niet allemaal vrouwonvriendelijke elementen maar worden inmiddels als zodanig geclassificeerd. Zelfs vooroordelen zijn op waarheid gebaseerd. Een dikke man of vrouw is zelden sneller dan een slanke man/vrouw en zal derhalve 'slome' worden genoemd - het is over het algemeen een vooroordeel (want we hebben niet in onze stats staan hoe snel we kunnen rennen...). Maar dus wel op ervaring gebaseerd.
Ons hele systeem is gebaseerd op classificatie direct bij ontmoeting. Daarom classificeren we slangen als erg gevaarlijk. Terwijl natuurlijk niet alle slangen giftig zijn. Waarom doen we dat? Omdat je niet eerst een vragengesprekje / testje kan doen.
En aangezien mannen en vrouwen fysiek verschillend zijn, levert dat ook vooroordelen op.

Dus ik wil eerder stellen dat we in een maatschappij leven waarin mensen veel te veel overal aanstoot nemen.
Dus als we de situatie willen verbeteren is dat niet het mijden van elke aanstoot maar leren dat niet alles een aanval is en tegelijkertijd wat meer incasseringsvermogen en inlevingsvermogen zou ook helpen.
Proberen alles te onderdrukken is naar mijn mening, een slecht idee.

En wonderlijk genoeg geeft deze vraag dat dus precies aan: "waarom geen manonvriendelijke opmerkingen?" - het kan niet zo zijn dat alleen vrouwen 'slachtoffer' zijn van onvriendelijkheid notabene uitgedragen door mannen die zich juist over het algemeen een sterk aangetrokken voelen door vrouwen. Dus dan zou het frustratie kunnen zijn. Is deze frustratie dan onterecht? Maar zijn vrouwen dan altijd vriendelijk naar mannen toe? Ik denk van niet maar blijkbaar wordt dat niet benoemd.
En dan de overtreffende trap: ongewenst aandacht wordt vertaald met vrouwonvriendelijk gedrag maar als iemand (man of vrouw) geen aandacht krijgt is het ook niet goed...
Caelestis @Dark Angel 5825 september 2023 12:03
Staat er toch? Een sarcastisch en een vrouwonvriendelijke.
Bij mannen noemen we het grappen, satire, sarcasme. Even luchtig ontsnappen aan de realiteit.
Bij vrouwen noemen we het vrouwonvriendelijk want er is altijd eentje te vinden die zich aangesproken voelt en gaat janken.
Tintel
@Caelestis25 september 2023 13:37
_/-\o_

En dankzij dit soort opmerkingen krijgt een forum als dit de naam 'vrouwonvriendelijk' te zijn. Terwijl dit juist het vooroordeel alleen maar bevestigd.... :Y)

De ontscheidende element lijkt te zijn: waarom telt de minderheid bij vrouwen die zich aangesproken voelen als de norm, terwijl het natuurlijk ook bij mannen kan gebeuren maar daar wordt de minderheid als een uitzondering gezien. Niet dat degene die zich wel aangesproken voelt, geen recht van spreken heeft. Maar het is niet de meerderheid, dus kan het geen algemeen geldende regel zijn.
Caelestis @Meiklokje26 september 2023 08:27
Haha net als ik al zei. Er is er altijd wel 1 te vinden :)
KL643 @Dark Angel 5825 september 2023 10:54
Ja hoor, die is er al en die heet "Humor" :+
jackyallstar @Dark Angel 5825 september 2023 10:57
Dat lukte helaas niet. Het mannelijke geslacht blijkt iets te nuchter voor enige vatbaarheid van dergelijke verwensingen en de gesprekken bleken tijdens de testperiode meer in gelach en schuine opmerkingen terug te resulteren.

Bron: Willekeurige man.
Tintel
@jackyallstar25 september 2023 13:18
En vrouwonvriendelijke opmerkingen zijn voor mannen soms de nuchtere waarheid.... }>
sypie @svideo25 september 2023 13:42
Alleen bij een volgende Covid variant of wanneer 5G uitgerold wordt.

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