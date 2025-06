'Samsung-telefoons kunnen Snapchat-camera gaan openen zonder ontgrendeling'

Gebruikers van Samsung-telefoons kunnen de Snapchat-camera gaan openen zonder eerst hun telefoon te hoeven ontgrendelen. Dat blijkt uit code in een testversie van de app van Snapchat. Nu is dat nog niet mogelijk.

Veel telefoons maken het mogelijk om de camera te gebruiken zonder de telefoon te ontgrendelen, maar het gebruik van apps is vaak alleen mogelijk na ontgrendeling. Snapchat-camera kan als snelkoppeling staan aan de linker- en de rechterkant van het lockscreen, zo blijkt uit de code die Android Authority heeft bekeken.

Eerder ging al het gerucht dat Samsung het mogelijk zou maken de camera van Instagram te gebruiken als snelkoppeling op het lockscreen. Telefoons van OPPO en OnePlus kunnen Snapchat-camera al gebruiken vanaf het lockscreen, maar bij Samsung is dat vooralsnog niet mogelijk. De code is te vinden in versie Snapchat v12.62.0.36 Beta.