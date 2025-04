Snapchat gaat gedeelde AI-afbeeldingen van watermerk voorzien

Snapchat zal afbeeldingen die door eigen AI-tools zijn gemaakt met een watermerk uitrusten. Het watermerk bestaat uit een doorzichtig Snapchat-logo met daarnaast 'een twinkeling' en wordt enkel op geëxporteerde en gedeelde afbeeldingen toegepast.

Afbeelding met een AI-watermerk van Snapchat

Snap Inc. schrijft in een blogpost dat de ontvangers van dergelijke bestanden sneller op de hoogte zullen zijn over het feit dat het om AI-afbeeldingen gaat. Het Amerikaanse bedrijf schrijft dat het momenteel al maatregelen heeft genomen om gebruikers te informeren over content die met eigen AI-tools gegenereerd of bewerkt is en dat het ook extra tests zal implementeren om ervoor te zorgen dat de generatieve AI zo weinig mogelijk 'bevooroordeelde' resultaten genereert. Wanneer het AI-watermerk precies zal worden uitgerold, is niet duidelijk.

Snapchat heeft in februari van 2023 een AI-tool geïntroduceerd: My AI. Dat is een AI-chatbot die wordt aangedreven door ChatGPT van OpenAI en enkel te gebruiken is door Snapchat+-abonnees. In december van 2023 kwam Snapchat met enkele nieuwe AI-functies. Snapchat+-abonnees hebben toen onder andere de optie gekregen om te ver ingezoomde foto's van extra contextueel beeldmateriaal te voorzien waardoor ze minder ver ingezoomd lijken. Via een andere AI-functie, genaamd Dreams, kunnen Snapchat+-gebruikers ook AI-selfies laten genereren.