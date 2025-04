Meta stopt op 29 april tijdelijk met de Turkse versie van Threads

Meta trekt op 29 april tijdelijk de stekker uit Threads in Turkije. Het Amerikaanse bedrijf doet dit omdat de Turkse toezichthouder eind maart een maatregel had opgelegd om data-uitwisseling tussen Instagram en Threads te stoppen. Meta claimt echter dat het de lokale wetgeving volgt.

Het Amerikaanse moederbedrijf van onder andere Facebook, Instagram, Threads en WhatsApp zegt in een persmededeling dat het in beroep gaat tegen de beslissing van de Turkse mededingingsautoriteit en zich genoodzaakt ziet om tijdelijk te stoppen met het socialemediaplatform in het land. Meta zegt in gesprek te zullen gaan met de toezichthouder en hoopt dat Threads zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar zal zijn in Turkije.

Turkse Threads-gebruikers zullen worden ingelicht over de tijdelijke stopzetting. Zij krijgen de optie om hun account te deactiveren en niet te wissen, maar ook een optie waarmee ze hun account definitief kunnen verwijderen. Het is niet duidelijk wanneer Threads opnieuw beschikbaar zal zijn in het land. Alle overige diensten van Facebook blijven voorlopig wel beschikbaar in Turkije.

De Turkse mededingingsautoriteit is in december 2023 een onderzoek gestart naar de dominante marktpositie van Meta in het land en heeft in maart zijn zorgen geuit over het delen van gegevens tussen Instagram en Threads. Het samenvoegen van de gegevens van deze apps zou volgens de waakhond mogelijk de concurrentiewetgeving schenden en 'onherstelbare schade' toebrengen aan de markt.

Meta bracht Threads vorig jaar op de markt als concurrent van X, het voormalige Twitter. Gebruikers kunnen zich voor de app aanmelden via hun Instagram-account. Afgelopen december verscheen de app ook in Europa. In Nederland had de app in januari 829.000 gebruikers.