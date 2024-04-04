Meta begint met betalingen voor succesvolle gebruikers op Threads

Meta is begonnen met een bonusprogramma, waarmee het succesvolle accounthouders betaalt voor het plaatsen van posts op Threads. Een dergelijk programma is er al langer op Instagram. Threads bestaat sinds vorig jaar.

Thread-posts moeten minimaal 2500 views hebben om in aanmerking te komen voor een bonus, maar andere aantallen over hoeveel volgers een account moet hebben zijn er niet. Wel zijn er enkele aanvullende voorwaarden, zoals dat posts in een ondersteunde taal moeten zijn, zo blijkt uit de faq-pagina.

Concurrent X werkt al langer voor betalingen voor succesvolle accounthouders op het platform en ook Meta's eigen platform Instagram doet dat. Het is onbekend hoeveel geld accounthouders verdienen met de bonussen op het platform. Het systeem is momenteel alleen op uitnodiging. Threads bestaat sinds vorig jaar en heeft ongeveer 130 miljoen actieve gebruikers, zo meldde Meta onlangs.