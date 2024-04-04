Meta begint met betalingen voor succesvolle gebruikers op Threads

Meta is begonnen met een bonusprogramma, waarmee het succesvolle accounthouders betaalt voor het plaatsen van posts op Threads. Een dergelijk programma is er al langer op Instagram. Threads bestaat sinds vorig jaar.

Thread-posts moeten minimaal 2500 views hebben om in aanmerking te komen voor een bonus, maar andere aantallen over hoeveel volgers een account moet hebben zijn er niet. Wel zijn er enkele aanvullende voorwaarden, zoals dat posts in een ondersteunde taal moeten zijn, zo blijkt uit de faq-pagina.

Concurrent X werkt al langer voor betalingen voor succesvolle accounthouders op het platform en ook Meta's eigen platform Instagram doet dat. Het is onbekend hoeveel geld accounthouders verdienen met de bonussen op het platform. Het systeem is momenteel alleen op uitnodiging. Threads bestaat sinds vorig jaar en heeft ongeveer 130 miljoen actieve gebruikers, zo meldde Meta onlangs.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-04-2024 19:29 21

04-04-2024 • 19:29

21

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Reacties (21)

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Roel1966 4 april 2024 22:26
Ik ken de hele Threads app verder niet maar ik mij wel zit af te vragen of Meta dan alleen puur naar het aantal views kijkt en niet naar de inhoud. Als het alleen puur op aantal views is dan word dan een groot zooitje met allerlei porno rommel etc...
Bekers @Roel19665 april 2024 08:01
Ik denk dat de "porno rommel" wel mee zal vallen, want het is een amerikaans bedrijf en die zijn altijd heel preuts. Maar een goeie samenzwering of desinformatie (nepnieuws, in het nieuwe tweakers format :) ) zal volop aanwezig zijn. Dat zijn dingen die vaak veel mensen trekken/kliks genereren.
H.Boss @Bekers5 april 2024 10:45
Preuts? Kijk even rond op Instagram. Niks preuts aan. Bij veel zit er net een minimaal lapje stof voor hun poes(en vaak zat zie de hele contour en vorm) en boobs. Verder worden er allerlei sexuele poses voor foto's en video's gebruikt.

Dus ja het is veelal porno rommel. Zelfs veel fitgirls die vooral zoveel mogelijk op een sexuele manier hun rondingen willen laten zien en dat scharen onder "ik ben zo fit en kijk wat je kan bereiken".

Maar goed dat is de wereld van social media en blijkbaar trekt het genoeg mensen, vooral als ik de reacties van de tegenwoordig simpele zielen zie die op alles geilen wat een poes heeft.

[Reactie gewijzigd door H.Boss op 22 juli 2024 17:16]

Roel1966 @Bekers5 april 2024 22:28
Nou, als het gaat om geld verdienen dan zetten ook Amerikanen wel vrij snel hun preutsheid even aan de kant :), maar je snapt in elk geval wel wat ik bedoel, nietszeggende en nutteloze threads.
snellehenkie @Bekers5 april 2024 12:12
De hardste porno komt altijd uit de USA, schijnheilig land.
Cobb 4 april 2024 23:03
Ik zit op insta met mijn eigen (traditioneel) tekenwerk en heb ook threads geprobeerd, maar het lijkt eigenlijk al heel veel op de ellende die Twitter/X heet met voor en tegenstanders van AI creaties.
TV_NERD 4 april 2024 19:37
Ik ben een zeer milde (paar keer per week) Instagram gebruiker, man, tussen de 35-45 en heb ongeveer 45 vrienden op "insta". Mijn kenniskring is op FB blijven hangen, tjah.

Ik nam dus threads en het énige wat ik zie zijn "meisjes" van 18-22 die een "real man/bf/daddy/etc" zoeken. In "lekkere" outfits.

Ik kijk uitsluitend porno via Torrents, o.a. vanwege de reden dit soort content niet te wensen in mijn dagelijks leven. Ik ben getrouwd, ook op Facebook :+. En toch is dat het enige wat Threads me geboden heeft via hun irritante integratie in Instagram.

De Threads app zelf is wel wat breder qua suggesties, maar op Instagram snap ik het niet. Ik ben dus vrij snel afgehaakt.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 22 juli 2024 17:16]

AmbroosV @TV_NERD4 april 2024 19:45
Uiteindelijk blijft het voor Threads gebaseerd op je gedrag op Instagram en Threads (niet alleen je likes en wie je volgt maar ook naar wat je blijft kijken). Mensen die doen op IG wat jij doet op IG zijn blijkbaar een fan van dat soort content.

Een paar keer dat soort content verbergen op Threads en doorklikken op profielen met het soort content dat je wél wilt zien, en de suggesties zijn snel beter.
TV_NERD @AmbroosV4 april 2024 20:04
Goede tip, zal ik eens proberen en kijken of het wat verbetert.

@Rest:
Kort genoeg? :+
JeroenNietDoen @AmbroosV5 april 2024 06:36
Een paar keer dat soort content verbergen op Threads en doorklikken op profielen met het soort content dat je wél wilt zien, en de suggesties zijn snel beter.
Werkte het maar zo op Instagram. Ik markeer als een malle Palestina/Israel/Rusland/Ukraine/Wappiecontent als "Niet geïnteresseerd", maar die meuk blijft erdoor komen. Bepaalde woorden muten werkt ook niet wanneer ze tekst in een plaatje gebruiken, en zeker met het onderwerp Israel en Palestina doet men creatief met de spelling. Ik zit ook met smart te wachten op de nieuwe politiek filter.
BeefHazard @TV_NERD4 april 2024 19:50
Bedankt dat je ons hebt geïnformeerd over je geprefereerde manier van pornoconsumptie.
kiang @TV_NERD4 april 2024 20:21
En ik zit op threads en krijg enkel programmeer humor, need fandom dingen, en politieke content die in lijn is met mijn overtuiging. Ik moet nog de eerste schaars gekleed persoon op threads zien.

Dit zegt dus wat over hoe FB jou geprofileerd heeft :+
Rzarect0r @TV_NERD4 april 2024 20:27
Vriend van mij vertelde mij precies hetzelfde, en ik ervaar ook dezelfde resultaten, het is echt 1 thirst-trap.
RobinR @TV_NERD4 april 2024 21:20
Je punt was gemaakt na die eerste twee alinea's...

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