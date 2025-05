Instagram en Threads gaan standaard geen 'politieke content' meer aanbevelen

Meta gaat standaard geen 'politieke content' meer aanbevelen op Instagram en Threads, tenzij gebruikers de accounts die dergelijke content plaatsen volgen. Gebruikers kunnen er wel expliciet voor kiezen om politieke posts van niet-gevolgde accounts alsnog aanbevolen te krijgen.

Content die als 'politiek' wordt gezien, wordt niet meer standaard getoond op plekken waar posts van openbare accounts worden aangeraden, aldus Meta. Het gaat daarbij om de secties Ontdekken, Reels, aanbevelingen in de feed en voorgestelde gebruikers. Volgens Instagram-topman Adam Mosseri wordt de verandering in het aanbevelingsalgoritme 'de komende weken' doorgevoerd.

Onder politieke content verstaat Meta onder andere posts 'die te maken hebben met wetten, verkiezingen of sociale onderwerpen'. In een verklaring aan Engadget laat een Meta-woordvoerder weten dat 'deze wereldwijde onderwerpen complex en dynamisch zijn, waardoor deze definitie zich verder zal ontwikkelen terwijl we blijven praten met onze gebruikers en externe experts om onze aanpak te verfijnen'.

Voor content van accounts die de gebruiker al volgt, verandert er niets. Die posts blijven in de feed en Stories van de gebruiker verschijnen, ook als ze van politieke aard zijn. Er komt verder een opt-inoptie beschikbaar waarmee gebruikers wel weer politieke content aangeraden kunnen krijgen van accounts die ze niet volgen.

Op Facebook heeft Meta de hoeveelheid aanbevolen politieke content eerder al teruggeschroefd. 'Op een latere datum' moet er ook op dat socialmediaplatform een optie komen waarmee gebruikers zelf kunnen bepalen of ze aangeraden politieke posts willen zien, laat Meta nu weten.