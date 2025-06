Google voert restricties op verkiezingsvragen door in AI-chatbot Gemini

Google beperkt de mogelijkheid voor zijn AI-chatbot Gemini om vragen over verkiezingen te beantwoorden. Dat bevestigt de techgigant op dinsdag. Het bedrijf doet dat in aanloop naar de verschillende verkiezingen die dit jaar plaatsvinden, onder meer in de EU, VS en India.

"Uit voorzorg bij zo'n belangrijk onderwerp, zijn we begonnen met het invoeren van beperkingen op de soorten verkiezingsvragen waarop Gemini antwoord kan geven", schrijft Google in een blogpost over de verkiezingen in India. "We nemen onze verantwoordelijkheid voor het leveren van informatie van hoge kwaliteit voor dit soort vragen serieus en werken voortdurend aan het verbeteren van onze veiligheidsmaatregelen."

Gemini geeft door de beperkingen een standaardantwoord wanneer gebruikers vragen stellen over verkiezingen: "Ik ben nog aan het leren hoe ik deze vraag moet beantwoorden. Probeer ondertussen Google Search." TechCrunch meldt dat er manieren zijn om de beperkingen te omzeilen; de chatbot liet bijvoorbeeld wel antwoorden zien wanneer gebruikers typfouten maakten.

De restricties zijn inmiddels doorgevoerd in de Verenigde Staten. Ook de uitrol in India is begonnen. De beperkingen worden in de komende maanden ook doorgevoerd in andere landen waar dit jaar verkiezingen plaatsvinden. In juni vinden bijvoorbeeld de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats.

Verschillende techbedrijven kondigden in de afgelopen maanden al maatregelen aan voor het tegengaan van door AI gegenereerde desinformatie rondom de wereldwijde verkiezingen dit jaar. OpenAI kondigde eerder al dergelijke restricties aan en Meta heeft een team opgezet om AI-desinformatie rondom de verkiezingen van het Europarlement tegen te gaan.

Twintig verschillende techbedrijven zeiden onlangs ook dat ze gaan samenwerken om misleidende AI-content tegen te gaan rondom de verkiezingen die dit jaar wereldwijd plaatsvinden. Daaronder vielen onder meer Adobe, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Snap, Stability AI, TikTok en X.