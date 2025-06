ACM: klant met zonnepanelen kost energieleveranciers honderden euro's per jaar

Een huishouden met zonnepanelen kost energieleveranciers gemiddeld 'enkele honderden euro's' per jaar. Dat meldt de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt na een vooronderzoek. De ACM gaat een vervolgonderzoek doen bij leveranciers Budget Energie, Eneco, Engie en Vattenfall.

Volgens de ACM maken leveranciers, afhankelijk van de situatie, gemiddeld 'tot enkele honderden euro's' aan extra kosten door een klant met zonnepanelen. Volgens de ACM wordt dat veroorzaakt door hogere inkoop- en onbalanskosten en kosten door het salderingsbeleid. De ACM meldt in zijn eerste verkenning dat de kostenraming een 'globale momentopname' is, die niet is gebaseerd op specifieke contracten van individuele leveranciers.

De ACM baseerde die conclusie onder andere op informatie die het op heeft gevraagd bij leveranciers. De toezichthouder deed ook eigen onderzoek en hield gesprekken met TenneT, Energie-Nederland, Vereniging Eigen Huis, het KNMI, het Planbureau voor de leefomgeving en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

De toezichthouder deed het onderzoek naar deze kwestie omdat steeds meer energieleveranciers onderscheid maken tussen klanten met en klanten zonder zonnepanelen. Klanten met panelen krijgen dan met extra kosten te maken. Energieleveranciers zeggen dat klanten met zonnepanelen extra kosten met zich meebrengen en dat ze die niet langer willen doorberekenen aan al hun klanten, inclusief die zonder panelen. Het is niet verboden om onderscheid te maken tussen klanten met en zonder zonnepanelen, meldt de ACM.

De toezichthouder begint een vervolgonderzoek bij leveranciers Budget Energie, Eneco, Engie en Vattenfall, omdat die de extra kosten allemaal op hun eigen manier verhalen op hun klanten. De ACM gaat tijdens dat vervolgonderzoek de precieze meerkosten in kaart brengen en toetsen hoe redelijk de manieren zijn waarop die worden doorberekend aan klanten. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek in de eerste helft van april bekend.