ACM: extra terugleverkosten berekenen bij zonnepaneelhouders is niet verboden

Energieleveranciers mogen terugleverkosten rekenen bij klanten met zonnepanelen 'zolang die niet onredelijk zijn'. Dat oordeelt de Autoriteit Consument en Markt. De markttoezichthouder deed onderzoek naar vier energieleveranciers en concludeert dat zij voldoen aan de wet.

De Autoriteit Consument en Markt concludeert na een onderzoek dat zonnepaneeleigenaren meer kosten veroorzaken voor energieleveranciers dan klanten zonder panelen. "Daarom mogen leveranciers een onderscheid maken tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen." De ACM deed onderzoek naar de terugleverkosten bij verschillende leveranciers en concludeert dat deze 'in overeenstemming zijn met de wet'.

De ACM heeft bij verschillende energiemaatschappijen onderzoek gedaan naar de manier waarop zij terugleverkosten doorberekenen aan klanten met zonnepanelen. Ze keken naar de hoogte van deze kosten bij Budget Energie, Eneco, Engie en Vattenfall, die volgens de ACM gezamenlijk meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens van energie voorzien. Ze hanteren ook alle vier een eigen werkwijze bij het doorberekenen van terugleverheffingen.

Volgens de markttoezichthouder hebben de vier onderzochte energieleveranciers hun terugleverheffingen gebaseerd op de extra kosten die ze maken door klanten met zonnepanelen. Die kosten worden bijvoorbeeld veroorzaakt door hogere inkoopkosten, hogere onbalanskosten en kosten door de salderingsregeling, zo schrijft de ACM. De toezichthouder zegt ook dat de bedrijven hierdoor geen extra marge maken, omdat de hogere tarieven voor zonnepaneeleigenaren gepaard gaan met lagere tarieven voor huishoudens zonder panelen.

De ACM constateert wel dat het lastiger is voor consumenten om energiecontracten met elkaar te vergelijken, aangezien energiebedrijven hun terugleverkosten op verschillende manieren in rekening brengen. De toezichthouder roept leveranciers op 'zich in te spannen voor een betere vergelijkbaarheid van contracten'. De ACM zegt ook dat het de ontwikkeling van terugleverkosten nauw zal blijven volgen en zo nodig opnieuw onderzoek zal doen.

De Autoriteit Consument en Markt deed al langer onderzoek naar terugleverheffingen, aangezien steeds meer energieleveranciers die rekenen. Klanten met zonnepanelen krijgen dan met extra kosten te maken. Energieleveranciers zeggen dat klanten met zonnepanelen extra kosten met zich meebrengen en dat ze die niet langer willen doorberekenen aan al hun klanten, inclusief die zonder panelen. De ACM concludeerde in haar eerste verkenning al dat een klant met zonnepanelen gemiddeld 'honderden euro's per jaar' extra kost voor energieleveranciers. Huishoudens met zonnepanelen mogen hun teruggeleverde stroom gewoon blijven salderen, ook bij leveranciers die terugleverkosten rekenen.