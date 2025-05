Eneco gaat 11,5 cent per kWh berekenen voor terugleveren met zonnepanelen

De Nederlandse tak van Eneco heeft zijn teruglevertarieven voor zonnepaneeleigenaren bekendgemaakt. De energieleverancier gaat PV-eigenaren 11,5 cent laten betalen voor iedere kWh die ze terugleveren. Daarmee kan de energieprijs voor energie van het net met 6 cent omlaag.

Eneco gaat de vaste terugleverkosten van 11,5 cent per kWh vanaf juni toepassen bij klanten met een variabel contract, schrijft de energieleverancier op maandag. Daarmee worden de kosten van terugleveren volgens Eneco losgekoppeld van de energieprijs. Momenteel worden terugleverkosten verrekend met de energieprijs voor alle huishoudens, maar straks is dat niet meer het geval. Onder het nieuwe systeem gaan klanten zonder zonnepanelen dan minder betalen doordat het stroomtarief omlaag kan, meldt Eneco.

De energieleverancier meldt dat klanten die meer stroom terugleveren dan ze op jaarbasis gebruiken, daarvoor nog wel een vergoeding van 14,5 cent per kWh krijgen. Netto bedraagt die vergoeding dan 3 cent per kWh, gezien de terugleverkosten van 11,5 cent. Zonnestroom die klanten direct na het opwekken zelf gebruiken, is niet onderhevig aan de kosten.

Eneco maakte in maart al bekend dat het terugleverkosten gaat doorberekenen aan klanten met zonnepanelen. Dat trof toen alleen klanten die een nieuw vast contract afsloten. Die betaalden toen een verhoogd vastrecht van 6 euro extra per maand. Vanaf juni gaan nieuwe vaste klanten het kWh-tarief betalen. Klanten met een variabel contract krijgen gefaseerd te maken met de nieuwe teruglevertarieven. Dat gebeurt vanaf juni en tot en met augustus. Klanten worden daarover minimaal 30 dagen van tevoren geïnformeerd.

Momenteel doet de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt onderzoek naar terugleverheffingen. Steeds meer energieleveranciers doen dat, naar eigen zeggen vanwege de hoge kosten die dat met zich meebrengt en de salderingsregeling. De markttoezichthouder onderzoekt of die niet te hoog zijn. De ACM concludeerde in haar eerste verkenning dat een klant met zonnepanelen energieleveranciers gemiddeld 'honderden euro's per jaar' kost. Het doet nu een vervolgonderzoek bij Budget Energie, Eneco, Engie en Vattenfall.