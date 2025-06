Aantal nieuwe zonnepanelen in NL zou in tien maanden met 95 procent zijn gedaald

Het aantal verleende opdrachten voor installaties van zonnepanelen is in tien maanden tijd met 95 procent gedaald. Dat stelt branchevereniging Techniek Nederland in een brandbrief. Volgens de vereniging komt dat door het voornemen om de salderingsregering per 2027 af te schaffen.

Door het 'jojobeleid' van de overheid is het consumentenvertrouwen in zonnepanelen enorm afgenomen, waardoor installatiebedrijven op korte termijn dreigen om te vallen. Dat schrijft Techniek Nederland in een brandbrief aan demissionair klimaatminister Rob Jetten, meldt Trouw.

Doordat het komende kabinet van plan is om de salderingsregeling vanaf 2027 volledig af te schaffen, zonder overgangstermijn, zou de markt 'volledig zijn ingestort'. Al vanaf augustus 2023 zou er een daling in de interesse van zonnepanelen te zien zijn, maar na de presentatie van het coalitieakkoord vorige maand zijn de aanvragen 'volledig teruggezakt naar nul', zegt Doekle Terpstra, voorzitter van de branchevereniging, tegen Trouw.

Techniek Nederland roept Jetten in de brandbrief op om te blijven uitdragen dat investeren in zonnepanelen ook zonder salderingsregeling rendabel is. "We kunnen niet vanuit installateurs alleen de consument ervan overtuigen. Dat verhaal moeten we met elkaar – marktpartijen, energiebedrijven en overheid – willen vertellen." Vooral erkende installateurs zouden anders op korte termijn de deuren moeten sluiten, vreest de branchevereniging.