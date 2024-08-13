Onderzoek waarschuwt voor cyberkwetsbaarheid zonnestroominstallaties

Een onderzoek dat in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is uitgevoerd door Secura en Topsector Energie, schetst verschillende scenario's waarin cyberaanvallen op zonnestroominstallaties gevolgen kunnen hebben voor de stroomvoorziening.

Het onderzoek identificeert drie mogelijke scenario's voor aanvallen: een ransomwareaanval via cloudportalen van installateurs, misbruik van ongewijzigde standaardwachtwoorden bij omvormers en een gerichte aanval op de toeleveringsketen door statelijke actoren. Volgens het onderzoek zijn zowel kleine als grote installaties kwetsbaar. Vooral omvormers die aan internet gekoppeld zijn, vormen volgens het onderzoek een zwakke schakel.

De onderzoekers adviseren concrete maatregelen om de cyberweerbaarheid te verhogen. Ze adviseren fabrikanten om bij cloudportalen gebruik te maken van meerstapsverificatie. Daarnaast wordt aanbevolen om een maximale schakelfrequentie in te stellen voor omvormers en om over-the-air firmware-updates te implementeren. Installateurs moeten eveneens meerstapsverificatie toepassen en gebruikers tijdens de installatie van zonnepanelen informeren over cyberveiligheid. Verder wordt gebruikers aangeraden om ook bij de aankoop van zonnepanelen rekening te houden met cyberveiligheid. Tot slot adviseren de onderzoekers de overheid om de nieuwe Europese beveiligingsstandaarden te accepteren.