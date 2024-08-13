Fairphone benoemt Raymond van Eck tot ceo

Smartphonemaker Fairphone heeft Raymond van Eck aangesteld als nieuwe ceo. Hij wordt de derde ceo van Fairphone binnen iets meer dan een jaar. Van Eck was tot vorig jaar ceo van Youvia.

Van Eck treedt op 31 augustus aan als ceo. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Hij volgt Reinier Hendriks op, die in februari 2024 aantrad als ceo na het vertrek van Eva Gouwens in september 2023. Hendriks kondigt op LinkedIn aan dat hij stopt als ceo om ‘andere mogelijkheden na te streven’. Gouwens stapte vorig jaar op om ‘persoonlijke redenen’. De nieuwe ceo was tot vorig jaar ceo van Youvia, het bedrijf achter de Telefoongids en de Gouden Gids. Daarvoor werkte hij bij de nutsbedrijven Powerpeers en Nuon/Vattenfall.