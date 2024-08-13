Fairphone benoemt Raymond van Eck tot ceo

Smartphonemaker Fairphone heeft Raymond van Eck aangesteld als nieuwe ceo. Hij wordt de derde ceo van Fairphone binnen iets meer dan een jaar. Van Eck was tot vorig jaar ceo van Youvia.

Van Eck treedt op 31 augustus aan als ceo. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Hij volgt Reinier Hendriks op, die in februari 2024 aantrad als ceo na het vertrek van Eva Gouwens in september 2023. Hendriks kondigt op LinkedIn aan dat hij stopt als ceo om ‘andere mogelijkheden na te streven’. Gouwens stapte vorig jaar op om ‘persoonlijke redenen’. De nieuwe ceo was tot vorig jaar ceo van Youvia, het bedrijf achter de Telefoongids en de Gouden Gids. Daarvoor werkte hij bij de nutsbedrijven Powerpeers en Nuon/Vattenfall.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 13-08-2024 12:01 48

13-08-2024 • 12:01

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10 apr 2025

Fairphone kiest voor nieuw verhaal: 'Niet alleen groen, maar óók goed'

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Reacties (48)

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wiseger
13 augustus 2024 12:10
Zo dat is verrassend. Drie CEO's in goed een jaar tijd. Ben benieuwd wat de echte redenen hiervan zijn.

In januari 2023 werden er nog 49 miljoen euro aan investeringen opgehaald. Het verlies in 2023 was 20 miljoen euro maar in 2024 zou dit goedgemaakt moeten worden door een grote groei in de verkopen, de investeringen en marketing investeringen zouden dan resultaat moeten opleveren.

Ben benieuw of Fairphone inderdaad dit jaar een grote miljoenen winst gaat maken. Maar gezien dit bericht, heb ik zo mijn twijfels.
Kaaj @wiseger13 augustus 2024 12:15
Drie CEO's in 1 jaar tijd is feitelijk correct maar het geeft wel een vertekend beeld. Eva Gouwens is 5 jaar CEO geweest. De opvolger van Eva is inderdaad snel vertrokken, maar de echte reden is natuurlijk gissen. Er is nu een derde CEO, maar 'slechts' 1 CEO is snel vertrokken.


edit: was nog niet klaar met typen voordat ik hem verstuurde :)

[Reactie gewijzigd door Kaaj op 13 augustus 2024 12:17]

Llopigat
@Kaaj13 augustus 2024 12:21
Er was ook nog een interim CEO die eerst CFO was en die is ook plotseling vertrokken: nieuws: Fairphone neemt nieuwe ceo Reinier Hendriks aan
kodak
@Llopigat13 augustus 2024 12:44
Van een iterim ceo kan je moeilijk stellen dat die plotseling vertrekt. Dat is een tijdelijke ceo. En als dat ook nog iemand is die tijdelijk twee functies heeft die gewoonlijk door twee personen gedaan worden dan kun je ook niet verrast zijn dat de persoon na een tijdje stopt.
MazDaMan1970 @wiseger13 augustus 2024 14:39
Is niet zo verrassend; in de huidige tijd wisselen mensen vaak van baan & ja als het een CEO betreft valt dat eerder op. En interim CEO's blijven uiteraard nooit lang zitten, al vind ik het nooit verstandig om interim CEO's aan te stellen, aangezien die in een korte tijd veel kapot kunnen maken, aangezien die totaal geen binding met een bedrijf hebben.
NoTechSupport @MazDaMan197013 augustus 2024 16:01
Interim CEO's hebben meestal de agenda niet om grote wijzigingen te doen. Een CEO heeft veel macht, maar wordt gecontroleerd door en krijgt instructies van de raad van bestuur.
marsian @wiseger13 augustus 2024 12:20
Het klinkt erger dan het is. CEO vertrekt na 5 jaar, met OF voor de opvolger werkt het niet en er wordt een nieuwe aangesteld.
WillySis @wiseger13 augustus 2024 15:01
Hendriks heeft de taak die hij moest vervullen er gewoon opzetten.
Er is op meerdere fronten een reorganisatie doorgevoerd, waarmee FairPhone een bedrijf is geworden waar toekomst inzit. De doelstelling om goede producten met de kleinst mogelijke ecologische footprint op de markt te zetten is daarbij zeker geen geweld aangedaan. Die is eigenlijk nog meer versterkt.
Ook in de onderhandelingen met leveranciers heeft hij behoorlijk succes geboekt, waardoor de laatste telefoons ook echt minimaal zeven jaar ondersteund kunnen worden.

Na het voltooien van zijn taak is het tijd voor een vakantie, gevolgd door een nieuwe uitdaging.
De vorige CEO (Eva Gouwens) heeft overigens bijna zes jaar aan het hoofd gestaan en is om persoonlijke redenen teruggetreden.
De nieuwe CEO treft nu een mooi bedrijf met een mooie doelstelling aan. Het bedrijf overeind houden en verder versterken is gezien de markt waarin het opereert een stevige klus, maar nu FairPhone een redelijke plek in de (zakelijke) markt heeft veroverd liggen er genoeg kansen.
ocf81 13 augustus 2024 12:08
Ik vraag me af waarom de CEO's maar zo kort blijven zitten. Dit lijkt me toch geen heel sterk signaal richting de buitenwacht als het om de gezondheid van het bedrijf gaat.
Llopigat
@ocf8113 augustus 2024 12:13
Ja en ook niet voor de werknemers.

Bij ons op het werk ook, elke nieuwe manager moet altijd alles overhoop gooien, ook wat gewoon goed werkt omdat ze anders het succes niet kunnen claimen als hun eigen inbreng.

Zo zijn we bij ons op het werk twee keer van gecentraliseerde naar decentraliseerde teams gegaan en weer terug. Elke flapdrol manager doet maar wat alsof het het beste idee ooit is, als het maar anders is dan de status quo. En elke nieuwe topman/vrouw gaat de baantjes onder zich onder hun old boys vrienden verdelen. Die allemaal ook weer hun stempel moeten drukken met nutteloze veranderingen. Waardoor alles weer een tijd moeilijk loopt en net als het weer een beetje gaat dan wordt alles weer overhoop geschud.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 13 augustus 2024 12:15]

ironx @Llopigat13 augustus 2024 12:28
Dat dus. Elke keer het wiel opnieuw willen uitvinden. Dingen die al geprobeerd zijn en niet werkten en dan de opmerking krijgen: je moet niet van aannames uitgaan, dat was toen, en we leven nu, mischien werkt het nu wel. Kost bakken met geld.

Vaak jonge gastjes. Net of al een tijdje van school. En als je verder vraagt bekruipt mij altijd het gevoel dat ze meer bezig zijn om hun CV te "vullen", dan dat ze werkelijk "begaan" zijn met een bedrijf en er het beste voor willen doen. Begrijp me niet verkeerd, er zullen ook best managers zijn die dat wel hebben/doen, maar wat ik de laatste jaren zie zijn gewoon in mijn ogen "baantjeshoppers". Schijnbaar telt "ervaring door heel veel posities" te hebben gehad zwaarder dan "ervaring door x aantal jaar" ergens gewerkt te hebben.

En dan elke keer die "kennismakingsgesprekken" om "elkaar beter te leren kennen" terwijl je in je achterhoofd al zoiets hebt van, die is binnen een jaar weer weg. Nee, ik heb niks meer te vertellen.

Dat kan toch gewoon niet gezond zijn voor een bedrijf? En al helemaal niet voor de werknemers?
Maarja, wie ben ik. Als iemand het mij kan uitleggen graag...
Verwijderd @Llopigat13 augustus 2024 12:33
Helaas zeer herkenbaar wat je hier schrijft. Jobhoppende managers met "nieuwe frisse" ideeën. Als de boel eindelijk weer goed op de rails staat dan herhaalt deze cyclus zich om de paar jaar en beginnen we weer opnieuw. Terug naar vroeger zoals het eerder was.
bvdbos @ocf8113 augustus 2024 12:19
Dat was er één die maar zo kort bleef zitten....
ocf81 @bvdbos13 augustus 2024 12:57
Dan nog is het altijd vreemd als een CEO zo snel weg gaat.

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 13 augustus 2024 12:58]

Lucb1e @ocf8113 augustus 2024 16:04
Kan alsnog vanalles zijn: een oom dagobert kan door een ander bedrijf weggekocht zijn, misschien heeft de persoon mot gekregen cq. er blijkt geen culture fit te zijn, misschien gaat het slecht met het bedrijf en heeft de ceo daar geen zin in... wie zal het zeggen.

Wanneer het een hele rits is, is het natuurlijk een trend die waarschijnlijk níet aan de persoon ligt, maar dat is nou net wat bvdbos zei: dat is hier niet het geval
sdziscool 13 augustus 2024 12:46
Fairphone is in mijn compleet persoonlijke opinie een bedrijf zonder identiteit of ideaal, en dat laat zich zien in de producten die ze verkopen en het aantal CEOs waar ze doorheen gaan. Ze zijn at this point gewoon een bedrijf dat een saaie 300 euro telefoon verkoopt voor 700 euro in ruil voor een goed gevoel in je maag en een vervangbare battterij. De prijs hier is niet het probleem, software updates en speciale hardware kosten gewoon meer, maar waarom zou je dan de meest saaie telefoon afleveren ooit? (zodat investeerders etc blij zijn vanwege "wide appeal", maar dat terzijde)

Ikzelf en waarschijnlijk vele tweakers hier zijn waarschijnlijk de main target audience van het basisidee van fairphone. Maar wat ik wil in een "fair" smartphone is gewoon een apparaat dat normal appeal achter zich laat om te focussen op wat eigenlijk belangrijk is: teveel batterij en opslag, open bootloader, vele (hardware) security features, meerdere aansluitingspoorten, wat mij betreft usb-c, om apperatuur eraan te binden zoals monitor en keyboard, GPIO, schroefgaten (of iets gebruikersvriendelijks) om de telefoon op alles en niets aan te sluiten, of dingen op de telefoon aan te sluiten.
mij maakt het echt niet uit dat zo'n apparaat er niet uitziet als een iphone, eigenlijk zou ik LIEVER een telefoon hebben die er anders uitziet, een baksteen van 3cm dik ofzo, waar andere mensen naar vragen als ik hem tevoorschijn tover.

Als ik extra betaal voor een speciale telefoon, wil ik iets meer dan een goed gevoel in mijn buik omdat ik mijn telefoon pas na 6 jaar weggooi in plaats van na 4.
Ik wil dat dat ding na 4 jaar zonder batterij en scherm door kan als een raspberry pi-like voor mijn projecten, of als NAS met opslag eraan.
FeareX @sdziscool13 augustus 2024 13:21
Wat jij omschrijft is een kleine laptop die kan bellen. Ik snap niet hoe dat ze wel identiteit zou geven, ik denk alleen maar minder kopers.

Wat mij betreft zijn Apple en Samsung al behoorlijk goed qua duurzaamheid met 7 jaar updates. Fairphone gooit daar bovenop de repareerbaarheid, daardoor moet je concessies doen qua design. Maar als er één telefoonmerk is met een duidelijk ideaal dan is het naar mijn mening wel Fairphone.

Daar nog bovenop gooien ze ook nog dat ze grondstoffen inkopen die onder menselijke werkomstandigheden zijn gewonnen. Daar ga je als eindgebruiker natuurlijk niets van merken. Je moet ze erop geloven dat het waar is. Dat heeft dan direct invloed op de prijs als je je best moet doen om aan "eerlijke" grondstoffen te komen.

Maar dat is niet zo tastbaar waardoor jij het wegzet als "Goed gevoel in je maag". Dat vind ik persoonlijk wel kort door de bocht.
sdziscool @FeareX13 augustus 2024 13:28
Ik ben het met je eens dat wat fairphone doet meer waarde heeft dan een "goed gevoel in je maag", maar de gemiddelde consument geeft er niet om, dus verkoopt het niet, dus is de duurzaamheid ook weinig tot niets waard. Als Apple de iphone 0.5% duurzamer maakt heeft dat 100x meer impact dan wanneer fairphone in water oplosbare telefoons gaat verkopen, als niemand die telefoons koopt. Dus uiteindelijk doet het niet meer dan een goed gevoel in je maag krijgen.

[Reactie gewijzigd door sdziscool op 13 augustus 2024 13:29]

FeareX @sdziscool13 augustus 2024 14:41
Ah dan snap ik beter wat je bedoelt. Je zegt het vrij zwart/wit. Maar het klopt, als ze hun mankracht zouden inzetten als duurzaamheid adviesbureau voor de grote merken dan is er misschien meer daadwerkelijke verbetering wereldwijd. Een beetje zoals Porsche vroeger een adviesbureau was voor andere autofabrikanten.

En een telefoon die oplost in water ... 😂
Hoe irritant zou dat zijn. Duwt iemand je in het zwembad en dan zit er enkel nog een simkaart in je broekzak :p
Lucb1e @FeareX13 augustus 2024 17:18
Duwt iemand je in het zwembad en dan zit er enkel nog een simkaart in je broekzak :P
Vergeert het vuil in de oplaadpoort niet, die zie je dan wel nog wegdrijven terwijl je e-sim ronddwaalt in de cloud :P
ralph t @sdziscool13 augustus 2024 16:49
Naast de directe impact, die inderdaad erg klein is, heeft Fairphone ook indirecte impact. Wanneer beleidsmakers zien dat producten ook daadwerkelijk anders gemaakt kunnen worden dan dat lobbyisten laten voorkomen, kunnen er nieuwe wetten komen. Bijvoorbeeld mbt right to repair / vervangen van een accu met gangbaar gereedschap. Zodra dit soort wetten in Brussel worden aangenomen, past de hele wereldmarkt zich er op aan, je gaat namelijk niet voor de EU een ander toestel maken dan voor de rest van de wereld. Je kunt natuurlijk nooit achteraf dit soort successen aan 1 partij zoals Fairphone toeschrijven, maar ze maken er zeker onderdeel van uit.

edit: rare zin.

[Reactie gewijzigd door ralph t op 13 augustus 2024 16:50]

- peter - @sdziscool13 augustus 2024 12:49
T is geen tweaker telefoon, t is een duurzame telefoon. Vind jouw wensen daar niet perse bij passen.

Is een pinephone of een van die projecten dan niet meer iets voor je?

[Reactie gewijzigd door - peter - op 13 augustus 2024 12:50]

sdziscool @- peter -13 augustus 2024 12:59
mij lijkt het concept van een duurzame telefoon die niet een tweaker phone is een onmogelijkheid, na 3 jaar is je hardware en design verourderd, als je telefoon nou een tweede leven zou kunnen hebben als bijvoorbeeld een NAS, microprocessor of remote server is hij duurzaam, maar als alleen smartphone met zoveel GB langzame opslag gaat geen enkel apparaat het langer dan 5 jaar volhouden.

als je kijkt naar de Framework laptop zie je dat al veel mensen hem zijn gaan gebruiken als headless server, zijn allemaal cases voor ontworpen die je kan 3d printen, dan kan je nog eens wat met je hardware, een processor+beetje RAM kan wel 15 jaar nuttig zijn, maar niet als je hem vastzet in een telefoon body met alleen een usb 2.0 usb-c poort, ik vind het absoluut verspilling dat al deze heel zuinige moderne hardware vast zit in een telefoon zonder JTAG etc.
Sylph-DS @sdziscool13 augustus 2024 13:30
na 3 jaar is je hardware en design verourderd
Dit is denk ik een tweakers-houding (of misschien een modepopjes houding, dat zou ook nog kunnen).

Telefoons van 3 jaar oud kunnen doorgaans nog prima alles doen wat de gemiddelde gebruiker nodig heeft. Mijn vorige telefoon was ruim 4 jaar oud, en ging uiteindelijk alleen weg omdat het aan security updates ontbrak.

Ik denk dat de gemiddelde Fairphone klant graag inzet op 5+ jaar per telefoon. Overigens niet alleen Fairphone klanten, zie ook Samsung die 7 jaar updates levert.
JEightyFive @Sylph-DS13 augustus 2024 13:51
Ik denk dat de gemiddelde Fairphone klant graag inzet op 5+ jaar per telefoon
Jep, dat is wel mijn insteek met de Fairphone 5 en ik wilde eens iets anders dan Huawei, Samsung en alle standaard (Chinese) meuk op de markt. Dat het toestel makkelijk te repareren is en ook nog eens met een vrijwel kale Android kwam hebben voor mij de doorslag gegeven.
Die (in sommige gevallen niet te verwijderen) bloatware van die andere merken kwam mij echt m'n strot uit.
venomcs @sdziscool13 augustus 2024 15:21
En de Fairphone 5 was al verouderd toen hij uitkwam, en niet zo'n beetje ook:
https://nanoreview.net/en...galaxy-s20-vs-fairphone-5 (4 jaar ouder)
https://nanoreview.net/en...axy-s20-fe-vs-fairphone-5 (3 jaar ouder)

zelfs de bijna 5 jaar oudere S10 heeft betere performance op CPU gebied:
https://nanoreview.net/en...galaxy-s10-vs-fairphone-5

Als je met recente modellen gaat vergelijken wordt het pas echt pijnlijk:
https://nanoreview.net/en...s24-exynos-vs-fairphone-5 (de Samsung heeft 290% meer performance en is in bijna alles veel beter voor ongeveer dezelfde prijs)

En het is echt niet alleen Samsung waar hij het tegen aflegt:
https://nanoreview.net/en...le-pixel-6-vs-fairphone-5 (2 jaar ouder)
https://nanoreview.net/en...mi-10t-pro-vs-fairphone-5 (3 jaar ouder)

Als het ding iets had zoals de Pixel security chip was het een ander verhaal geweest, maar er is niets aan de telefoon wat beter is dan de anderen, afgezien het verhaal erachter. En dan is een niet-duurzame telefoon kopen met een Qualcomm chip en unlockable bootloader een veel beter idee voor de lange termijn, en voor de e-wasteberg. Mijn Xiaomi 10T Pro draait met een custom rom Android 14 en voelt totaal niet langzaam aan, ook niet wanneer getest met zwaardere games. Dat kan je over 3 jaar niet zeggen van de Fairphone, wanneer de hardware 6-8 jaar achterloopt op Samsung en anderen. Dan kan je het alleen nog maar gebruiken als aansturing van IOT spul of als beveiligingscamera, of als SMS server.


Daarnaast krijgen de Fairphones zo traag updates dat makers van custom roms er vaak al een half jaar eerder bij zijn dan de officiële update, wat ook niet al te best overkomt.
Samsung heeft zijn Android 14 update in oktober van 2023 uitgebracht, Fairphone volgde 8 maanden later. De eerste A14 custom roms voor de Fairphone 5 kwamen in december van 2023 uit.

[Reactie gewijzigd door venomcs op 13 augustus 2024 15:49]

William_H @sdziscool13 augustus 2024 15:25
Juist Framework bewijst dat het apparaat er nog steeds uit moet zien als een gewone laptop. Dat je er verschillende aansluitingen in kan zetten is geweldig. Maar als ik de laptop aan bedrijven zou moeten verkopen zou dat niet mijn selling point zijn. Hij moet er vooral uitzien zoals elke andere laptop, maar dan inderdaad repareerbaar. Hij moet gewone mensen aanspreken én Tweakers. En dan ga je dus niet voor een specifiek design, maar voor een gemiddeld design.
Lucb1e @William_H13 augustus 2024 17:00
Juist Framework bewijst dat het apparaat er nog steeds uit moet zien als een gewone laptop
Het niet-bestaan van iets bewijst niet dat iets niet mogelijk is

Framework bewijst dat een normale laptop zich laat verkopen voor 50% meerprijs wanneer je onderdelen beschikbaar stelt en een paar USB-C aansluitingen in te zijkant hebt waar mensen wat dongles in hard-plastic hoesjes aan kunnen hangen (waar je normaal alles van hdmi tot cardreader ingebouwd krijgt, mag je daar nu voor bijbetalen). Andere aspecten zoals Linuxondersteuning zijn bij andere merken ook te vinden, al moet je soms zoeken.

Ik chargeer het natuurlijk sterk en zodra mijn huidige laptop niet meer voldoet ga ik waarschijnlijk een Framework kopen, nu ze een ~15"-model hebben en de rest van de mogelijkheden toch vergelijkbaar is met de concurrentie. Ik zou het dus níet overwegen omdat het zoveel beter is voor mij als tweaker of nerd, maar omdat ik de upgradebaarheid kan waarderen en het een eerste stap is in de richting van een aanpasbaar systeem. Ik draag het een warm hart toe en wil ze ondersteunen ("vote with my wallet"), ookal is hun visie nog niet volledig vervuld. Dat bewijst echter niet dat een échte nerdlaptop niet zou kunnen verkopen
William_H @Lucb1e13 augustus 2024 21:05
Ik heb het ook niet over een nerdlaptop willen creëren, ik heb het juist over het tegenovergestelde. Als tweakers zijn we vaak gericht op nerd-computers, telefoons, etc. Maar bij deze twee producten (Framework en Fairphone) gaat het juist om de mainstream te beïnvloeden. Dan wil je juist niet nerd zijn, en qua uiterlijk zo gemiddeld mogelijk overkomen. Dat er wat nerd-elementen inzitten, is dan mooi meegenomen, maar niet leidend.
Het doel is juist om repareerbaarheid en langer met je device kunnen doorgaan zonder ingewikkelde demontage te moeten doen, gemeengoed te maken.

[Reactie gewijzigd door William_H op 13 augustus 2024 21:06]

Lucb1e @William_H13 augustus 2024 23:03
Ah, ja dat is inderdaad ook een goed doel :)
Jerie
@sdziscool13 augustus 2024 13:15
De telefoon behoort op sommige punten vooruitstrevend te zijn en op andere punten saai (= populair wat de meute wil). Differentiëren op teveel vlakken levert teveel een niche op. Daardoor heb je een te kleine afzetmarkt.
sdziscool @Jerie13 augustus 2024 13:23
Dat betekent dat ze gaan voor de red ocean market vs de blue ocean market (https://hbr.org/2004/10/blue-ocean-strategy), betekent dat ze nu dus hele hoge competentie hebben voor die grotere afzetmarkt waardoor ze dus alsnog niets verdienen. In mijn opinie is er meer dan genoeg ruimte in de DIY/tweaker Blue ocean markt om er meer dan genoeg te verdienen, zeker nu dergelijke dingen zoals right to repair en DIY dingen in trek zijn.
Lucb1e @sdziscool13 augustus 2024 17:11
Voor degenen die nog niet geklikt hebben en geen artikel van ~5600 woorden willen lezen om te snappen wat deze reactie wil zeggen: blue-ocean market strategy = een nieuwe markt aanboren en red is een bestaande markt betreden.

(Ik kan aanraden de gangbare termen "nieuwe markt aanboren" en "(bestaande) markt betreden" gebruiken in plaats van iets met rode oceaan te moeten verlinken.)
betekent dat ze nu dus hele hoge competentie hebben
(Ik neem aan dat dit competitie of concurrentie moest zijn, laat me weten als ik je reactie verkeerd lees.) Ja, maar natuurlijk wel met het unieke voordeel dat zij de enige zijn waarbij je kan zeggen dat jouw toestel zo duurzaam is als momenteel praktisch haalbaar. Concurreren met een uniek voordeel is wat anders dan de zoveelste zijn en op prijs moeten vechten. Ik denk dus niet dat "waardoor ze dus alsnog niets verdienen" een gegeven conclusie is. Wellicht over enkele jaren wanneer er right-to-repair-wetgeving van kracht is, maar dat is nu niet het geval

Ik ben het met je eens dat het wenselijk is om een telefoon te hebben die goede specs heeft en een open bootloader en zo. Die zou ik zelf ook graag kopen als het model voor de rest voor mij voldoet. Dat het niet aan deze definitie van nerdtelefoon voldoet, maakt het echter niet niet fair
webster @sdziscool13 augustus 2024 13:55
Dat jij iets heel anders wil dan dat zij maken, maakt nog niet dat ze geen identiteit of idealen hebben. Wat een rare redenering.
cariolive23 @sdziscool13 augustus 2024 19:00
en het aantal CEOs waar ze doorheen gaan.
Er is één CEO snel vertrokken, dat is toch niet veel? Dat je ook de CEO meetelt die er jaren heeft gewerkt en de nieuwe CEO die nog niet eens is begonnen, is aardig voor de telling maar vertekend het beeld totaal. Selectief meten.
Manyuken 13 augustus 2024 12:13
‘andere mogelijkheden na te streven’
Dit levert voor mijn gevoel meer verwarring op dan duidelijkheid... Je kan het op teveel manier als negatief ervaren richting Fairphone..
  • Waarom alweer zo snel een nieuwe CEO?
  • Waarom heeft de vorige het maar 6 maanden volgehouden??
  • Moeten we ons zorgen maken om negatieve bedrijfsprocessen waardoor er een kans bestaat dat Fairphone ten onder gaat??
  • etc...
wiseger
@Manyuken13 augustus 2024 12:21
We zullen het gauw genoeg weten, zodra in Q1 2025 de resultaten bekend worden over 2024 zal duidelijk worden of dit bedrijf levensvatbaar is of niet.

2023 was met 20 miljoen euro een mega verlies. Maar dat zou komen door grote investeringen in nieuwe producten en marketing. Die zouden in 2024 geld op moeten gaan leveren. Dus 2024 moet echt behoorlijk winstgevend zijn, wederom verlies kan echt niet.
Manyuken @wiseger13 augustus 2024 12:28
Het zal een kwestie worden van afwachten denk ik... Maar dit soort signalen werken vaak negatief door in de uiteindelijke resultaten omdat het bij de eindgebruiker ook opgevat kan worden als "geen vertrouwen in het eigen product"....
Eastend 13 augustus 2024 12:37
Als grootheden als LG, HTC en Nokia het al niet kunnen volhouden, hoe kan een merk als Fairphone dan nog wel blijven bestaan?
Polderviking @Eastend13 augustus 2024 12:46
Niet helemaal zuivere vergelijking want Fairphone zit in een ander bak gebruikers te roeren dan die andere merken.
Lucb1e @Polderviking13 augustus 2024 16:12
Ze zijn de enige met zo'n relatief eerlijk productieproces, maar vrijwel iedereen met een Fairphone heeft ooit een ander smartphonemodel gekocht en dat kunnen ze zo weer doen. Ik heb bijvoorbeeld een Fairphone gekocht rond 2021 maar het bleek voor mij echt te groot te zijn, dus weer doorverkocht en een tweedehands Samsung mini-model gekocht met zowel betere specs als een betere prijs. Jammer dat deze niet zo fair geproduceerd is maar tweedehands is hopelijk beter dan niks. Daarvóór heb ik telefoons nieuw gekocht en dat is ook in de toekomst wel een optie voor me (zal tzt. moeten kijken wat Fairphone dan voor model heeft).

Misschien dat ik de grote uitzondering ben maar Fairphone zal hun kopers naar mijn idee toch echt moeten overtuigen en roeren niet enkel in een bak van mensen die volledig losstaat van de buitenwereld (iig niet tot ze met de Kim-familie in NK een contract afsluiten :D)
Polderviking @Lucb1e14 augustus 2024 11:00
Fairphone heeft meer dan alleen het productieproces, het is bijvoorbeeld ook tweaker vriendelijk met open support voor andere software en is tevens op hardware niveau uitstekend te servicen door de eindgebruiker.
Er is op dit vlak heel weinig concurrentie.

Fairphone gaat nooit voor de massa zijn maar volgens mij hoeft dat ook niet als je je ambities voor het grote geld een beetje in toom houd. Fairphone gaat het op dingen als prijsvlak gewoon nooit winnen. Voor het geld waarvoor sommige concurrentie te koop staat kan je gewoon niet eerlijk produceren op de manier dat FP dat belangrijk vindt.
Die markt is ook gewoon verzadigd dus dat moet je niet eens willen.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 14 augustus 2024 11:09]

wiseger
@Eastend13 augustus 2024 12:48
Ze zitten in een nice markt, ze positioneren zichzelf als groene, eerlijke telefoon die eenvoudig gerepareerd kan worden. De verwachting is dan dat de klant accepteert dat qua specificaties en prijs de telefoons achter blijven vergeleken met de telefoons van de grote fabrikanten.

De vraag zal uiteindelijk zijn, is de consument bereid meer te betalen voor een technisch mindere telefoon met het predicaat groen, eerlijk en eenvoudig te repareren?
Jerie
@wiseger13 augustus 2024 13:18
Mijn hoop is eerder dat dit bedrijf het goede voorbeeld geeft. Bedrijven als Google en Samsung leveren inmiddels langere support. Apple toestellen zijn inmiddels eenvoudiger te repareren. Ook HMD is al met een kopie gekomen, en je hebt het Duitse Shiftphone.
flaskk @wiseger13 augustus 2024 20:55
Is dat ook niet bij mensen die een ev kopen? Duurder dan de benzine equivalent, onhandige maar wel groen.
wiseger
@flaskk13 augustus 2024 21:42
Mensen kopen zelden een EV. Ze worden vooral geleased en dan is het meestal geen keuze maar verplicht.

Een Fairphone kiest iemand echt zelf voor.
Some12 @Eastend13 augustus 2024 14:26
Door het anders te doen?

Het is te simpel voor woorden, maar als je iets verkoopt wat mensen het liefste hebben, ben je binnen.

Kennelijk verkoopt duurzaamheid aan een aantal.
Polderviking 13 augustus 2024 12:21
Hij wordt de derde ceo van Fairphone binnen iets meer dan een jaar.
Vind deze forumulering een vertekend beeld schetsen.
Feitelijk is er maar één CEO die (tot dusver) binnen opvallend korte tijd weer vertrekt.
Eén is geen. Niet direct een indicator voor iets raars.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 13 augustus 2024 12:22]


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