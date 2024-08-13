Fairphone benoemt Raymond van Eck tot ceo

En de Fairphone 5 was al verouderd toen hij uitkwam, en niet zo'n beetje ook:
https://nanoreview.net/en...galaxy-s20-vs-fairphone-5
(4 jaar ouder)
https://nanoreview.net/en...axy-s20-fe-vs-fairphone-5
(3 jaar ouder)
zelfs de bijna 5 jaar oudere S10 heeft betere performance op CPU gebied:
https://nanoreview.net/en...galaxy-s10-vs-fairphone-5
Als je met recente modellen gaat vergelijken wordt het pas echt pijnlijk:
https://nanoreview.net/en...s24-exynos-vs-fairphone-5
(de Samsung heeft 290% meer performance en is in bijna alles veel beter voor ongeveer dezelfde prijs)
En het is echt niet alleen Samsung waar hij het tegen aflegt:
https://nanoreview.net/en...le-pixel-6-vs-fairphone-5
(2 jaar ouder)
https://nanoreview.net/en...mi-10t-pro-vs-fairphone-5
(3 jaar ouder)
Als het ding iets had zoals de Pixel security chip was het een ander verhaal geweest, maar er is niets aan de telefoon wat beter is dan de anderen, afgezien het verhaal erachter. En dan is een niet-duurzame telefoon kopen met een Qualcomm chip en unlockable bootloader een veel beter idee voor de lange termijn, en voor de e-wasteberg. Mijn Xiaomi 10T Pro draait met een custom rom Android 14 en voelt totaal niet langzaam aan, ook niet wanneer getest met zwaardere games. Dat kan je over 3 jaar niet zeggen van de Fairphone, wanneer de hardware 6-8 jaar achterloopt op Samsung en anderen. Dan kan je het alleen nog maar gebruiken als aansturing van IOT spul of als beveiligingscamera, of als SMS server.
Daarnaast krijgen de Fairphones zo traag updates dat makers van custom roms er vaak al een half jaar eerder bij zijn dan de officiële update, wat ook niet al te best overkomt.
Samsung heeft zijn Android 14 update in oktober van 2023 uitgebracht, Fairphone volgde 8 maanden later. De eerste A14 custom roms voor de Fairphone 5 kwamen in december van 2023 uit.
[Reactie gewijzigd door venomcs op 13 augustus 2024 15:49]