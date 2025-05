Fairphone neemt nieuwe ceo Reinier Hendriks aan

De smartphonemaker benoemt Reinier Hendriks tot ceo. Hendriks werkte eerder bij onder meer Vodafone, Telfort en KPN en is aangenomen om Fairphone verder op te schalen.

Hendriks vervangt Eva Gouwens, die in de zomer van 2023 om persoonlijke redenen het bedrijf verliet. In de tussentijd was Fairphone-cfo Noud Tillemans interim-ceo. Tillemans verlaat het bedrijf om onbekende redenen na de komst van Hendriks. Het is nog onbekend wie de nieuwe cfo van het bedrijf wordt. Fairphone is een Nederlandse smartphone- en gadgetmaker die streeft naar de ontwikkeling van duurzamere technologie. Dit doen ze door bijvoorbeeld smartphones langer van beveiligingsupdates te voorzien en modulaire toestellen te ontwikkelen.