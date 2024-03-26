Vodafone wil mobiel bereik langs spoorwegen verbeteren

Vodafone wil het mobiele bereik langs een deel van de spoorwegen verbeteren. Daarvoor plaatst het bedrijf nieuwe zendmasten en antennes. Ook werkt het aan het netwerk om antennes sneller met elkaar te laten communiceren.

Het bedrijf zegt in een persbericht dat het project drie jaar in beslag zal nemen. De werkzaamheden zullen tijdens die periode in etappes worden uitgevoerd op 69 verschillende trajecten. Daarbij horen onder meer routes met veel verkeer zoals Groningen-Zwolle, Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Maastricht. Vodafone zegt ook dat het gaat werken aan het bereik in spoortunnels, onder andere in de Schipholspoortunnel.

Het is niet bekend hoeveel nieuwe zendmasten en antennes het bedrijf wil plaatsen. Vodafone zegt niet aan welke routes eerst gewerkt wordt. Ook zegt het dat de planning van het project kan variëren vanwege externe factoren, zoals de verlening van vergunningen en de beschikbaarheid van grond en gebouwen.