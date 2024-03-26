Vodafone wil mobiel bereik langs spoorwegen verbeteren

Vodafone wil het mobiele bereik langs een deel van de spoorwegen verbeteren. Daarvoor plaatst het bedrijf nieuwe zendmasten en antennes. Ook werkt het aan het netwerk om antennes sneller met elkaar te laten communiceren.

Het bedrijf zegt in een persbericht dat het project drie jaar in beslag zal nemen. De werkzaamheden zullen tijdens die periode in etappes worden uitgevoerd op 69 verschillende trajecten. Daarbij horen onder meer routes met veel verkeer zoals Groningen-Zwolle, Amsterdam-Utrecht en Utrecht-Maastricht. Vodafone zegt ook dat het gaat werken aan het bereik in spoortunnels, onder andere in de Schipholspoortunnel.

Het is niet bekend hoeveel nieuwe zendmasten en antennes het bedrijf wil plaatsen. Vodafone zegt niet aan welke routes eerst gewerkt wordt. Ook zegt het dat de planning van het project kan variëren vanwege externe factoren, zoals de verlening van vergunningen en de beschikbaarheid van grond en gebouwen.

De 69 routes waar Vodafone de mobiele dekking wil verbeteren.
De 69 routes waar Vodafone de mobiele dekking wil verbeteren. Bron: Vodafone

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 26-03-2024 12:32 144

26-03-2024 • 12:32

144

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Reacties (144)

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jk-5
26 maart 2024 12:47
Een paar jaar geleden heeft ProRail een aanbesteding gedaan (gewonnen door Cellnex) voor het beheer van masten langs het spoor van ProRail. ProRail is namelijk zijn GSM-R netwerk flink aan het ombouwen/upgraden waarbij veel nieuwe mastlocaties nodig zijn. (GSM-R wordt gebruikt voor de telefoon in de trein, en signallering voor het nieuwe uit te rollen ERTMS systeem). De nieuw gebouwde masten worden ook beschikbaar gesteld aan mobiele providers. Daarnaast heeft Cellnex ook de beschikking gekregen aan tientallen stukken grond langs het spoor waar ProRail zelf geen mast nodig heeft, maar Cellnex masten mogen bouwen om de dekking voor publieke operators te verbeteren.

Het bovenstaande artikel is dus in elk geval een mooi teken dat Vodafone hier wat mee wil gaan doen. In de laatste paar updates op Antennekaart.nl zagen we al dat Vodafone bovengemiddeld veel nieuwe locaties langs het spoor activeerde. En ook in de verleende omgevingsvergunningen voor de bouw van een nieuwe mast ben ik al een aantal masten tegengekomen die gebouwd gaan worden. Dus een erg mooie ontwikkeling. Maar dit betekent niet dat de andere providers (KPN, Odido) niks doen. De masten die ProRail/Cellnex bouwen zijn voor deze providers net zo goed beschikbaar als voor Vodafone. De masten die Vodafone op eigen initiatief bouwt moeten ze wettelijk gezien beschikbaar stellen aan de andere providers wanneer deze interesse hebben.

Al met al wel een mooie ontwikkeling dat Vodafone hier nu meer op focust, aangezien er genoeg stukken spoor zijn waar de dekking echt slecht is.
Karter @jk-526 maart 2024 16:08
GSM-R is al tijdje end of life, wordt toekomst vervangen door FRMCS. Nokia doet hun best om het levend te houden voor de komende 7 jaar. Voorheen deed mobirail dat. Erg benieuwd wanneer dit word geadopteerd in Nederland.

ERMTS is er al op verschillende baanvakken waarbij GSM-R word gebruikt. De ERTMS uitrol is met nieuwe Level 2 Baseline 3..wat is gewonnen door Thales en dat is overgenomen door Hitachi (die als laatste in de tender was geëindigd).
Aantal huidige ERTMS baanvakken zijn geupdate om Baseline 3 interface voor de toekomstige machinisten mogelijk te maken om ze nu al ervaring er mee te laten doen (project, ervarings rijden).

GSM-R is ook nog steeds erg belangrijk voor de communicatie tussen verkeersleiding en machinisten, maar ook tussen conducteurs en machinisten.
jk-5
@Karter26 maart 2024 19:23
De upgrade die we nu op GSM-R zien is zoals je zegt de laatste upgrade om de levensduur nog te verlengen tot wanneer FRMCS klaar is. Vooral dus capaciteit verhogen door de cellen veel kleiner te maken. En ze nemen nu afscheid van alle 'lastige' sites zoals op bedrijfspanden of in hoogspanningsmasten. Alles waar ze niet 24 uur per dag toegang tot kunnen hebben. Mastlocaties, C2000 masten of woonzorgcentra waar 24 uur per dag toegang tot de apparatuur mogelijk is. Rijdend door het land kom ik de laatste tijd overal nieuwe GSM-R sites tegen, dus er wordt hard gewerkt.
Odie @jk-526 maart 2024 15:18
Misschien goed om te verduidelijken dat het sharen van masten echt alleen om de masten gaat, niét om de actieve apparatuur en antennes. En daar zit ook soms een klein nadeel: de eerste operator hangt op de ideale hoogte, de andere tweede of derde operator moet genoegen nemen met een plekje elders (meestal lager) in de mast, want soms net het verschil kan maken om over bepaalde objecten heen te kunnen 'kijken'. Ik zeg niet dat het altijd een mega verschil is, maar het heeft z'n voordelen om een site als eerste in gebruik te kunnen nemen.
Tapijtmepper 26 maart 2024 12:42
Heeft de NS geen wifi op de treinen?
warp @Tapijtmepper26 maart 2024 12:45
Dat hebben ze, althans in de Intercity's, maar wil je ook inloggen op een openbaar wifi-netwerk?
HooksForFeet @warp26 maart 2024 13:12
Is dat echt nog een probleem nu vrijwel alle verkeer via beveiligde protocollen als https loopt?
Call of Duty @HooksForFeet26 maart 2024 14:11
Zeker. Ook versleutelde verkeer kan nog iets mee geworden. Laatst nog een presentatie gehad van een bedrijf, die hadden met simpele apparatuur in de zaal 14 mensen hun mobiel automatisch verbindingatwn maken met 'WiFi in de trein'. Daarna is het verkeer tappen en kijken of er met allemaal trucage offloading gedaan kan worden van certificaten, scannen op Keys etc. Lukte meestal niet, toch ook een keer wel: en dat zal jij dan maar met zijn.

Verkeer over openbaar WiFi kan men ook opvangen en opslaan en daarna thuis op sterke PC gaan ontfutselen. Kost tijd, maar lukt dan wel.

Meta data is sowieso zichtbaar: waar ga je naartoe en voor hoe lang, hoeveel data gebruikt men.
d3burt @Call of Duty27 maart 2024 11:42
Bovendien hoef je maar één unencrypted HTTP verzoek te doen om de sjaak te zijn. De Predator spyware wordt op die manier via Telco's in onder andere Turkije en Egypte op de telefoon van het slachtoffer gezet. Zie bijvoorbeeld dit artikel van Citizenlab over de gebruikte methodes.
warp @HooksForFeet26 maart 2024 13:23
Het slotje in de browser betekent niet dat het netwerk veilig is. Afluisteraars kunnen namelijk nog steeds zien welke website(s) je bezoekt, al kunnen ze niet zien wat je precies aan het doen bent. Daarom is het belangrijk dat ook je wifi-verbinding veilig is.
latka @warp26 maart 2024 15:13
Er zit zoveel op vhosts en achter cloudflare dat dat vrij lastig te zien is tegenwoordig.
CyBeR @latka26 maart 2024 16:24
Dat is niet zo, helaas. Vrijwel al het TLS-webverkeer tegenwoordig gebruikt SNI om, inderdaad, virtualhosting te ondersteunen. (Vroeger moest elke SSL website z'n eigen IP-adres hebben, maar daar hebben we niet genoeg IP-adressen voor.) En SNI stuurt in plain text de hostnaam van de website die je bezoekt naar de server, en dat us dus af te luisteren. Natuurlijk is dat wel beperkt tot 'latka bezoekt www.tweakers.net', en de informatie over welk artikel je precies opvraagt staat daar niet bij.

Daar zijn nu ook manieren voor om dat op te lossen (ECH) maar ondersteuning daarvoor is nog niet wijdverspreid.
latka @CyBeR26 maart 2024 16:34
Ah, ik zie dat het pas in 2023 ingeschakeld is op de firefox en chrome. Ik dacht dat dit al de norm was. En je moet DNS over https gebruiken voordat het aangaat? Wat is dat nu weer voor een eis.
CyBeR @latka26 maart 2024 16:57
Dat is omdat anders het hele idee verloren gaat: je browser lekt dan weliswaar niet meer via SNI de site waar je heen gaat, maar in plaats daarvan lekt 't via DNS. DoH geeft je een privékanaal om de DNS-gegevens van de site op te vragen.
The Zep Man
@warp26 maart 2024 13:44
Afluisteraars kunnen namelijk nog steeds zien welke website(s) je bezoekt, al kunnen ze niet zien wat je precies aan het doen bent.
En daarom worden versleutelde DNS en Encrypted Client Hello steeds relevanter.

Jezelf beschermen kan overigens prima door van een goed geconfigureerde self-hosted VPN gebruik te maken. Dan ziet een man-in-the-middle slechts een enkele verbinding.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:07]

Paulusbrand @The Zep Man26 maart 2024 14:58
Helaas, wireguard (udp) werkt niet via de wifi in de trein.
The Zep Man
@Paulusbrand26 maart 2024 15:52
Dan maar terugvallen op OpenVPN (TCP). Aan de andere kant is Wi-Fi in de trein wellicht niet zo interessant, gekeken naar hoe men schrijft over de stabiliteit en dat de prijs van een "ongelimiteerd" 5G-abonnement niet heel hoog hoeft te zijn.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 18:07]

Nox @warp26 maart 2024 13:48
Tegenwoordig kan je met wifi6 enabled devices wpa3 gebruiken (en nog wat andere apparaten, maar daar zit vaak nog wat compatibility issues bij). Wpa3 ondersteund Opportunistic Wireless Encryption en zelfs de managementframes zijn versleuteld in dat geval.

Het hoeft dus niet per definitie slecht te zijn, een openbaar netwerk. Al zal het nog even duren voordat de accesspoints vervangen zijn en OWE ingeschakeld is.
Call of Duty @Nox28 maart 2024 03:50
Ik zou thuis graag ook WPA3 gebruiken maar dan werken er teveel devices ineens niet meer :/
evanraalte @HooksForFeet26 maart 2024 13:26
Het gevaar zit 'm ook in het gemak waarmee mensen met een open netwerk verbinden. Als ik een netwerk "Wifi in de treim" op zet, zou het heel makkelijk zijn om Man in the middle aanvallen te doen.
mr_evil08 @evanraalte26 maart 2024 13:44
Niet als je een VPN tunnel opzet, in praktijk kan een snuffelaar weinig met data van anderen zolang ze niet inloggen op site,s en site,s zoals banken hebben een eigen encryptie laag dus veel plezier met snuffelen.

Ik gebruik geen publiek Wi-Fi omdat het altijd een gedoe is en super traag, gezien de databundel van mijn mobiel ruim genoeg is blijf ik daar op.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 18:07]

n0mn0m @evanraalte26 maart 2024 14:49
Wifi in de tram in de trein
FrankHe @evanraalte28 maart 2024 11:57
Voor het mitigeren van de man in the middle attack tijdens het browsen hebben we HTTPS en HSTS uitgevonden.
evanraalte @FrankHe28 maart 2024 14:47
Jep, het is te mitigeren, maar niet voorkomen. Ook met HSTS kan het misgaan als de user nog niet eerder op de site is geweest (tenzij de user de HSTS uit een ander veilig domein vist).

Je bent ook de sjaak als de mitm een domein kan krijgen voor de betreffende site, middels een Certificate Authority die de browser van de client trusts. Kan is klein natuurlijk, maar kan nog steeds.
FrankHe @evanraalte30 maart 2024 21:09
Dat is een kwestie van de juiste root certificaten hebben, als daar een schimmige tussen zit dan ben je vast niet de enige en kun je haast stellen dat iedereen in de wereld hetzelfde probleem heet en dat geen enkele website meer te vertrouwen is.

HSTS kan niet misgaan, het enige wat mis kan gaan is dat iemand bijvoorbeeld naar http://ing.nl navigeert en vervolgens door kwaadwillenden wordt doorgezet naar https://ing.nI (n plus hoofdletter i voor Nicaragua) en daarna inlogt, dan ben je inderdaad de sjaak. De anti-virus software op de client zal in veel gevallen aangeven dat de ing website in Nicaragua geen veilige bankwebsite betreft en de verbinding blokkeren maar niet iedereen zal een goede anti-virus hebben.
Khalid. @HooksForFeet26 maart 2024 16:30
Ik gebruik het altijd
Carlos0_0 @warp26 maart 2024 13:17
Sprinters ook allemaal op 1 generatie na de oudere SLT
FrankHe @warp26 maart 2024 13:27
De veiligheid vind ik geen issue, al het verkeer is tegenwoordig immer versleuteld middels TLS/SSL. Wat ik echter wel een probleem vind ik de doorgaans belabberde performance van 'openbare' WiFi met een hoge round-trip time en hoge packet loss.

Aanvulling, gaat er nu werkelijk niemand in op mijn betoog dat publieke WiFi doorgaans een belabberde performance heeft? Dat was namelijk het punt dat ik wilde maken. Een VPN op publieke WiFi is leuk maar dan moet het wel werken. Bij een te hoge round-trip en te hoge packet loss is een VPN namelijk niet vooruit te branden.

[Reactie gewijzigd door FrankHe op 22 juli 2024 18:07]

84hannes @FrankHe26 maart 2024 13:33
het verkeer is tegenwoordig immer versleuteld middels TLS/SSL
De data zelf is niet te achterhalen, de adressen waar mee je verbinding maakt wel. Veel apps maken op de achtergrond verbinding met een specifieke adres, en ik denk niet dat iedereen hoeft te weten welke apps ik geïnstalleerd heb.
vrilly @84hannes26 maart 2024 14:47
Is het inmiddels op macos/win11/android/ios niet al het geval dat DNS over TLS al standaard is? Al meerdere malen ervaren dat apparaten de DNS instellingen die via DHCP binnenkomen alleen gebruiken voor de lookup van een beveiligde DoT server en de rest van de lookups daarover doen. Soms onhandig als ik juist wil dat hij de normale DNS servers gebruikt(pihole ed)
84hannes @vrilly26 maart 2024 14:54
het inmiddels op macos/win11/android/ios niet al het geval dat DNS over TLS al standaard is?
Dat kan best, maar dat verbergt naar mijn weten niet het ip-adres. Dat kan middels reverse DNS herleidbaar zijn.
FrankHe @84hannes26 maart 2024 16:58
Het is niet heel erg interessante informatie. Er zijn 224 mensen in deze trein die verbinding maken met Facebook en 116 met Reddit (fictieve getallen). Geen idee wat ik met die info moet?
84hannes @FrankHe26 maart 2024 19:33
Ik ben zelf niet geïnteresseerd in die data. Maar de suggestie dat dit alle data is die je kunt krijgen wil ik wel even ontkrachten:

1. Er zijn apps die specifiek op bepaalde bevolkingsgroepen zijn gericht, bijvoorbeeld vrijgezellen of juist mensen die een tweede relatie zoeken. Mensen met een gokverslaving of mensen die er aan herinnerd willen worden wanneer ze moeten bidden.
2. Als je een hotspot met dezelfde naam opzet wordt het aantal mensen binnen bereik van die hotspot veel kleiner.
3. Je kunt niet alleen het te bereiken adres, maar ook de herkomst zien, dus activiteit groeperen.
4. Door het gedrag van mensen (bellen, filmpjes kijken, telefoon even weg leggen etc) kun je vermoedelijk redelijk snel een relatie leggen tussen welke ip-adressen/mac-adressen bij welke gebruikers horen.

De discussie "ik heb niets te verbergen" wil ik nu even niet aan gaan, maar ik denk dat je met een beetje goede wil heel snel veel van de je medereizigers te weten kan komen zonder een woord met ze te wisselen.
FrankHe @84hannes26 maart 2024 20:47
Veel mobile apparaten wisselen tegenwoordig met enige regelmaat, enkele malen per uur, van MAC-adres wat het volgen alvast iets gecompliceerder maakt.

Bij het gebruik van een (betaalde) VPN breng je alle informatie naar de organisatie die de VPN in beheer heeft. Zo kom je van de regen in de drup. Ik begrijp niet waarom mensen geld uitgeven aan dergelijke dingen. Zelf heb ik enkele VPN's in eigen beheer naar huis en wat servers her en der en die VPN gebruik ik heel soms wanneer ik in het buitenland ben en een website moeilijk doet over het feit dat ik geen Nederlands IP-adres heb. #geoblocking

Zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.
84hannes @FrankHe26 maart 2024 21:26
Bij het gebruik van een (betaalde) VPN breng je alle informatie naar de organisatie die de VPN in beheer heeft.
Ik vermoed dat dat vooral iets voor Amerikanen is. Ik heb jaren geleden gehoord van Amerikaanse providers die advertenties in (toen nog in versleutelde) http-streams injecteerden. In Europa is dat veel beter gereguleerd en kun je je provider beter vertrouwen dan een willekeurige vpn-provider.
DvanRaai89 @84hannes26 maart 2024 15:31
De data zelf is niet te achterhalen, de adressen domeinen waar mee je verbinding maakt wel. Veel apps maken op de achtergrond verbinding met een specifieke adres domein van de uitgever (MijnKPN met kpn.com, OneDrive of Word met microsoft.com, Netflix met netflix.com, ING met ing.com, je snapt 'm), en ik denk niet dat iedereen hoeft te weten welke apps ik geïnstalleerd heb.
Alhoewel nu niet alle apps de lijst met geïnstalleerde apps op mogen vragen, konden vroeger álle apps zonder opgaaf reden je geïnstalleerde apps zien. Nu moeten Android apps met SDK niveau 30 (dus bestemd voor Android 11) of hoger, toestemming hebben om de QUERY_ALL_PACKAGES permission te kunnen declaren.

Die data is/was een enorme handel. Dus er bestaan een grote kans dat jan en alleman al weet welke apps je geïnstalleerd hebt.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 18:07]

FrankHe @DvanRaai8926 maart 2024 17:00
En een VPN of secure DNS help daar niet tegen omdat dit niet op netwerkniveau maar op applicatieniveau gebeurt.
DvanRaai89 @FrankHe26 maart 2024 19:00
Uiteraard correct, het ging er meer om dat de lijst met applicaties niet iets super geheims is, of eigenlijk was.
84hannes @FrankHe26 maart 2024 19:36
Aanvulling, gaat er nu werkelijk niemand in op mijn betoog dat publieke WiFi doorgaans een belabberde performance heeft?
In mijn ervaring gaan mensen er alleen op in als ze het er niet mee eens zou zijn. 2000 berichten die jouw betoog bevestigen zouden een bijzonder saaie discussie opleveren.
Dus reageren we op hetgeen wellicht niet helemaal klopt.
FrankHe @84hannes26 maart 2024 20:51
Niemand rept er over en dat verbaasde mij nogal. Het eventuele veiligheidsprobleem is voor mij persoonlijk niet de voornaamste reden om WiFi in de trein niet te gebruiken. Ik gebruik WiFi in de trein nooit omdat die zaak niet vooruit te fikken is. M'n eigen verbinding via 4G / LTE / 5G is doorgaans veel rapper dan wat de vervoerder aanbiedt. Goed te lezen dat Vodafone aan de slag gaat want er zijn nog te veel plekken met een slechte dekking.
84hannes @FrankHe26 maart 2024 21:28
Mizgala28 in 'Vodafone wil mobiel bereik langs spoorwegen verbeteren'
FrankHe @84hannes27 maart 2024 07:10
Daarom verbaas ik mij erover dat mijn post naar "0" is gemod. Dat had toch prima een 1 kunnen zijn?
84hannes @FrankHe27 maart 2024 07:56
Ik kan natuurlijk niet in de hoofden van anderen kijken, maar wat mij mis lijkt met die post is de suggestie dat door TLS publieke netwerken geen beveiligingsprobleem zijn.

Ik vroeg ooit aan mijn bank of betalen zonder pincode wel veilig is. Ze antwoorden mij dat dat veilig was omdat er een beveiligde verbinding werd gebruikt. Daarmee gaven ze aan de 'dreiging' (threat model) niet te begrijpen. Dat is naar mijn mening gevaarlijker dan erkennen waar de zwaktes zitten, en zie ik ook terug in jouw post. 0, offtopic, is dus niet de juiste moderatie. Eigenlijk is slecht veiligheidsadvies -1, ongewenst. Ik denk juist dat het tweede deel (erkenning dat WiFi in de trein onwerkbaar traag is) het gemiddelde omhoog heeft gekrikt.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 18:07]

FrankHe @84hannes27 maart 2024 08:44
Het is volkomen veilig om bankzaken te doen op een onbeveiligd publiek WiFi netwerk. De TLS/SSL-versleuteling maakt dat niemand de transacties kan inzien en niemand kan de transacties aanpassen. Het enige wat men eventueel kan zien is dat je een HTTPS-verbinding hebt met ABN-AMRO, ING of Rabobank. Dat is geen slecht advies, dat is gewoon de waarheid. Ik hoor graag met degelijke onderbouwing op welk punt ik de plank missla en daarbij zie ik graag wat de banken hier vervolgens tegen doen?
84hannes @FrankHe27 maart 2024 12:48
Als ik in de kroeg jouw pinpas uit je portemonnee pak, 10 bier bestel en afreken en dan je pinpas netjes terug stop (voordat je terug komt van het toilet) dan duurt het vermoedelijk dagen voordat je er achter komt wat er gebeurd is, als je er al achter komt. Dat risico was verwaarloosbaar toen we nog pincodes gebruikten voor elke betaling.

Dat een verbinding beveiligd is is een beveiliging tegen enkele dreigingen, niet tegen alle.
FrankHe @84hannes27 maart 2024 13:29
Die analogie gaat voor mijn gevoel niet op. Inloggen op internetbankieren is absoluut niet hetzelfde als een bankpas gebruiken zonder pincode, dat is echt een hele scheve vergelijking.
84hannes @FrankHe27 maart 2024 13:44
, dat is echt een hele scheve vergelijking.
Elke vergelijking is scheef als je je op de verkeerde onderdelen focust :) . Bijvoorbeeld: als je de relatie met internetbankieren niet ziet, dan moet je daar ook niet over beginnen.

Ik zal het abstracter uitleggen: beveiliging wordt aangepast op de dreiging. Als je de dreiging niet begrijpt dan volstaat de beveiliging hoogstwaarschijnlijk niet. Concreter: Als je denkt dat de enige dreiging is dat de inhoud van je netwerkverkeer wordt ingezien (of aangepast), dan beschermen je maatregelen waarschijnlijk alleen maar daartegen.

[Reactie gewijzigd door 84hannes op 22 juli 2024 18:07]

FrankHe @84hannes27 maart 2024 15:02
Dit vind ik allemaal redelijk cryptisch klinken zoals je het beschrijft. HTTPS TLS/SSL is gewoon veilig anders kunnen we met z'n allen wel inpakken. Een (bank)website die je eerder hebt bezocht zorgt er met de HSTS-header voor dat de webbrowser uitsluitend op HTTPS communiceert en onder geen beding terugvalt naar HTTP. Daar kom je als derde persoon in het midden gewoonweg niet tussen. Als dat wel zo is dan zie ik dat graag onderbouwd met bronnen.

Wat betreft het beveiligen van devices, gelden de standaard regels, OS en applicaties up-to-date hebben, geen shares openzetten, geen gekraakte software draaien en je firewall aan hebben staan. Afgezien van zero-days is het verdomde moeilijk om in te breken. Een VPN gaat je echt niet beschermen tegen een zero-day in je (wireless) NIC. Als daar een (serieus) lek zit dan komt de inbreker gewoon via die weg je device binnen.
84hannes @FrankHe27 maart 2024 16:48
Ik snap niet waarom je steeds terugkomt op websites van banken en vpn's. Kan het zijn dat je op iemand anders reageert?
FrankHe @84hannes27 maart 2024 22:53
"Wat betreft het beveiligen van devices, gelden de standaard regels, OS en applicaties up-to-date hebben, geen shares openzetten, geen gekraakte software draaien en je firewall aan hebben staan. Afgezien van zero-days is het verdomde moeilijk om in te breken. Een VPN gaat je echt niet beschermen tegen een zero-day in je (wireless) NIC. Als daar een (serieus) lek zit dan komt de inbreker gewoon via die weg je device binnen."
84hannes @FrankHe28 maart 2024 06:28
Ik snap niet waarom je steeds terugkomt op vpn's. Kan het zijn dat je op iemand anders reageert?
FrankHe @84hannes28 maart 2024 09:06
Ga er eens inhoudelijk op in in plaats van de punten te ontwijken.
84hannes @FrankHe28 maart 2024 09:30
Het is niet mijn punt. Ik heb niet beweert dat vpn's iets oplossen (wat ze overigens weldegelijk doen). Dus ik zie niet in waarom je mij aanvalt op een uitspraak die ik nooit gedaan hebt en me dan van ontwijken beschuldigd als ik er niet op in ga.
FrankHe @84hannes28 maart 2024 09:46
Graag zie ik een onderbouwing waarom HTTPS niet veilig is. GO!

Met bronnen erbij.

[Reactie gewijzigd door FrankHe op 22 juli 2024 18:07]

84hannes @FrankHe28 maart 2024 13:10
Ik neem aan dat je al mijn post hebt doorgelezen toen ik beweerde nooit over VPN begonnen te zijn. Dat had je ongetwijfeld ook gedaan toen ik beweerde nooit over internetbankieren te zijn begonnen. Dat je was vergeten je excuses aan te bieden zullen we laten voor wat het is, maar je hebt daar ook kunnen lezen wat mijn bezwaren tegen public wifi zijn. Lees het gerust terug.
GO!
FrankHe @84hannes30 maart 2024 20:57
Wat betreft spyware, dat mensen zich laten verleiden tot het installeren van allerlei applicaties op hun smartphone die letterlijk iedere stap die iemand maakt traceert is voor mijn gevoel een veel groter probleem dan het feit dat forensische opsporing op de openbare WiFi in de trein weet uit te vogelen wie er eventueel naar Facebook zit te kijken, wie Tinder aan het swipen is wie er op Grinder zit. Mensen die een VPN gebruiken sturen al hun verkeer via de VPN-aanbieder die vervolgens alle verbindingen kan loggen en daarmee een veel grotere bedreiging is voor de privacy van de mensen, het verkeer wordt namelijk gekoppeld aan naam, adresgegevens en bankrekeningnummer waarmee men de kosten voor het VPN-abonnement heeft voldaan.
FrankHe @84hannes28 maart 2024 10:32
"Als je denkt dat de enige dreiging is dat de inhoud van je netwerkverkeer wordt ingezien (of aangepast), dan beschermen je maatregelen waarschijnlijk alleen maar daartegen."


Concreet, welke dreigingen zijn heel gangbaar in een standaard treinreis waarbij honderden duizenden mensen dagelijks gebruikmaken van WiFi in de trein? Oprecht geïnteresseerd hoe groot het risico is dat al die mensen dagelijks lopen.
Nox @FrankHe28 maart 2024 09:12
Een Duitse defensie-officier heeft wel een andere mening daarover. ;)

Russen hadden een teams-call oid afgetapt van zijn hotelwifi die hij schijnbaar zonder vpn gebruikte. :+
FrankHe @Nox28 maart 2024 09:45
Weten we of die Teams-call wellicht onversleutelde UDP pakketten over de lijn stuurde? Dan is het namelijk kinderspel om een gesprek af te luisteren.
Nox @FrankHe28 maart 2024 10:02
Dat kan bijna niet.
https://learn.microsoft.c...cted%20on%20the%20network.

Al zal het me niks verbazen als de laptop niet voorzien was van een firewall en client isolation niet aan stond op het netwerk. (Hoe vaak ik dat wel niet meemaak..)

Edit:
Toch wat opgezocht, ging om een cisco webex call. Maar de vraag rijst nog steeds hoe of wat de audio gelekt is.

https://www.google.com/amp/s/www.cbc.ca/amp/1.7134501

[Reactie gewijzigd door Nox op 22 juli 2024 18:07]

FrankHe @Nox28 maart 2024 10:27
Als het protocol op enig punt gedwongen kan worden om de standaardversleuteling te verlagen naar een oudere en daardoor minder veilige versie, bijvoorbeeld TLS 1.1, dan is het mogelijk om sleutels te onderscheppen. Mijn vermoeden is dat ze ergens een legacy fall-back hadden die wellicht ondertussen is uitgeschakeld.

Een goed ingerichte firewall is echt het absolute minimum voor zakelijke devices en militairen hebben in beginsel een hele hoge standaard op dit gebied. Geen idee hoe de Duitse defensie een eventueel "Bring Your Own Device" beleid heeft ingericht. Hoe hoger de rang hoe minder gewenst het is dat mensen hun eigen apparatuur gebruiken.

In mijn ervaring is het echt een zeldzaamheid dat Client Isolation aan staat. Bedenk dat de meeste publieke WiFi netwerken in hotels niet eens een wachtwoord hebben laat staan Client Isolation, daarvoor moet het netwerk namelijk eerst zijn beveiligd met een wachtwoord. En dan nog, het netwerkwachtwoord is doorgaans een publiek geheim en staat vaak voor iedereen leesbaar op een bordje bij de receptie. Voor wie kwaad wil is het eenvoudig om een nep access point op te zetten met dezelfde SSID en key als het legitieme netwerk van het hotel.
Nox @FrankHe28 maart 2024 11:06
Een wachtwoord heeft dan ook geen nut, dat is schijnveiligheid. Je loopt naar binnen, bestelt een koffie en vraagt het wachtwoord. Zo makkelijk omzeil je dat.

En gelukkig heeft onze eigen defensie vrij stricte eisen, ik spreek af en toe iemand die daar netwerken aanlegt en alles wordt bijna betuttelend in de gaten gehouden. Maakt natuurlijk niet uit dat individuen hier ook nog dingen kunnen verpesten natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Nox op 22 juli 2024 18:07]

FrankHe @Nox28 maart 2024 11:49
Zeker voor een "high-profile target" als defensie is het van levensbelang om netwerkbeveiliging tot in de puntjes geregeld te hebben en ik neem aan dat ze dat meer dan in orde hebben. Van je network administrators mag je verwachten dat je ze kunt vertrouwen. Fouten maken is heel menselijk en daar heb je dan weer procedures voor om dat tot een absoluut minimum te beperken.

Wat de medewerkers in het veld doen is hierin de meest onzekere factor, die zijn doorgaans leek op het gebied van netwerkbeveiliging en zijn gewoon bezig met hun werk of missie en daarbij moet het communicatienetwerk ze niet in de weg zitten.

De meest succesvolle aanvalsmethode is tegenwoordig social engineering waarbij de vijand probeert iemand over te halen een handeling te verrichten die de beveiliging buiten werking stelt. De databeveiliging van je organisatie is zo sterk als de zwakste schakel in de keten.
Aldy @warp26 maart 2024 13:55
Op alle openbare netwerken heb ik standaard VPN aanstaan.
FrankHe @Aldy26 maart 2024 16:55
Ik heb mijn mobiele router mee die dat verzorgd.
Shadow771 @warp27 maart 2024 08:18
Moet geen probleem zijn als je een VPN hebt zoals NordVPN.
Mizgala28 @Tapijtmepper26 maart 2024 12:46
Veiligheidsrisico's daarmee terzijde

Laatste keer dat ik WiFi in de trein moest gebruiken, was tweakers ruim halve minuut bezig met inladen van de frontpage.

En dat terwijl zwaardere websites niet moeilijk te vinden zijn.
TheVivaldi @Mizgala2826 maart 2024 12:50
Dat ook, áls de verbinding al tot stand wil komen. Het is een wonder als dat gebeurt. Nee, doe me maar liever 4G dan. Er valt heus nog wel wat te winnen, daarom ook dit initiatief van Vodafone, maar op een hoop trajecten is de verbinding (grotendeels) prima.
Mizgala28 @TheVivaldi26 maart 2024 12:59
Mee eens, zelf merk ik dat vooral rond Lelystad mijn verbinding met Vodafone gewoon volledig verbreekt in de trein.

Zelfs in Schiphol tunnel is het niet zo erg (met een beetje geluk heb ik daar gewoon 4G)
TheVivaldi @Mizgala2826 maart 2024 13:04
Klopt, de Oostvaardersplassen zijn al jaren een bron van ergernis.
Blokker_1999
@Tapijtmepper26 maart 2024 12:47
En die wifi loopt ook gewoon via de mobiele netwerken.
SterkeYerke @Blokker_199926 maart 2024 14:14
Soms wel een veel beter netwerk dan Vodafone heeft. Hier in de buurt gebruikt Arriva geloof ik al jaren het netwerk van T-Mobile/Odido. Hun dekking is op deze trajecten al zeker tien jaar keurig. Ik kwam best van een koude kermis thuis toen ik na het switchen naar Vodafone negen jaar geleden ineens geen bereik meer had op veel stukken. Dat is de afgelopen negen jaar nog geen haar beter geworden.
TheVivaldi @Tapijtmepper26 maart 2024 12:49
Los van de reacties hieronder, die terechte punten hebben: waarom noem je alleen NS? Op de kaart staan ook trajecten van andere vervoerders genoemd.
DvanRaai89 @TheVivaldi26 maart 2024 15:49
Los van de reacties hieronder, die terechte punten hebben: waarom noem je alleen NS? Op de kaart staan ook trajecten van andere vervoerders genoemd.
Misschien omdat NS, voor zover ik weet:
  • verreweg de grootste is / de spoorwegvervoerder is die iedereen kent
  • de enige is met een landelijk dekkend trajectennetwerk(bestaan zoiets?)
  • de spoorwegvervoerder is waarvan de meesten weten dat ze (belabberde (128kb/s als ik mij niet vergis)) Wi-Fi hebben
  • de enige is met een landelijk dekkend trajectennetwerk (bestaat zoiets?)
Zo maar een gokje...

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 18:07]

TheVivaldi @DvanRaai8926 maart 2024 16:58
Misschien omdat NS, voor zover ik weet:
• verreweg de grootste is / de spoorwegvervoerder is die iedereen kent
Ja, de grootste, maar iedereen kent ook wel Arriva en Keolis. Zeker Arriva heeft best wel wat lijnen in Nederland. Alleen al een groot deel van de provincies Limburg, Friesland en Groningen worden bijna exclusief door Arriva bediend. Maar ook daarbuiten hebben ze een paar belangrijke (neven)lijnen en Keolis ook (Zwolle-Enschede bijvoorbeeld - dat zijn geen kleine plaatsen).
• de enige is met een landelijk dekkend trajectennetwerk(bestaan zoiets?)
Ongeveer, ja, maar wel aangevuld door met name Arriva en Keolis, ook op niet-onbelangrijke trajecten. En Arriva heeft ook een nachttrein naar Schiphol, dus ook redelijk landelijk. Maar NS heeft een groter net, dat is waar.
• de spoorwegvervoerder is waarvan de meesten weten dat ze (belabberde (128kb/s als ik mij niet vergis)) Wi-Fi hebben
Dat is bij Arriva en Keolis ook algemeen bekend. Daarom ook dat Vodafone ook Arriva- en Keolis-trajecten op de kaart heeft ingetekend.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 18:07]

DvanRaai89 @TheVivaldi26 maart 2024 19:16
Ja, de grootste, maar iedereen kent ook wel Arriva en Keolis.
Als 21-jarige die ik gok een keer of duizend met de trein heeft gerezen moet ik bekennen nog nooit van 'Keolis' gehoort te hebben.
Zeker Arriva heeft best wel wat lijnen in Nederland. Alleen al een groot deel van de provincies Limburg, Friesland en Groningen worden bijna exclusief door Arriva bediend.
Ik woon zelf in Zeeland en het aantal keer dat ik dat ik in een Arriva trein heb gezeten is op een hand te tellen. Tevens was dat niet ik de buurt van Groningen. Toen ik van Vlissingen naar Groningen moest (letterlijk het van het uiteinde van het land helemaal naar de andere, ging dat prima met de NS. Niet eens een Arriva trein gezie, laat staan in gezeten.
En Arriva heeft ook een nachttrein naar Schiphol, dus ook redelijk landelijk.
Cool! Ik vind het sowieso wel gaaf dat je met de trein niet alleen naar maar letterlijk in het vliegveld kunt, en dat we in dit land een slaaptrein hadden wist ik ook niet. In een slaaptreun overnachten lijkt mij ook wel gaaf; ga ik zeker 'n keertje doen.
Dat is bij Arriva en Keolis ook algemeen bekend. Daarom ook dat Vodafone ook Arriva- en Keolis-trajecten op de kaart heeft ingetekend.
? Die snap ik niet? Ik had het over de (gratis) Wi-Fi in de trein. Hebben Arriva en Keolis dat ook? En zo ja verloopt dat verkeer via het netwerk van VodafoneZiggo? Ik heb het niet over langzaam vier of 5G. Ik dacht dat deze nieuwe zendmasten en antennes er kwamen om de kwaliteit voor Vodafone (en virtuele providers die gebruik maken van het netwerk van VodafoneZiggo) klanten te vergogen, niet de Wi-Fi in de trein.
TheVivaldi @DvanRaai8926 maart 2024 19:22
Als 21-jarige die ik gok een keer of duizend met de trein heeft gerezen moet ik bekennen nog nooit van 'Keolis' gehoort te hebben.
Oké, Keolis is op het spoor iets nieuwer, ook al hebben ze dan een paar belangrijke lijnen in handen, waaronder Zwolle-Enschede. Maar met bussen zijn ze al veel langer actief en hebben ook Syntus als dochteronderneming (nog wel, althans - de naam gaat overal vervangen worden door Keolis). Dat jij Keolis niet kent is N=1. Een hoop mensen kennen ze wél, want nogmaals: een lijn als Zwolle-Enschede is een belangrijke lijn. Of wil je zeggen dat dat twee onbeduidende plaatsen zijn? En ook Almelo wordt aangedaan door Keolis, toch ook geen onbeduidende/onbekende plaats? En zo heeft Keolis nog een paar lijnen.
Ik woon zelf in Zeeland en het aantal keer dat ik dat ik in een Arriva trein heb gezeten is op een hand te tellen. Tevens was dat niet ik de buurt van Groningen. Toen ik van Vlissingen naar Groningen moest (letterlijk het van het uiteinde van het land helemaal naar de andere, ging dat prima met de NS. Niet eens een Arriva trein gezie, laat staan in gezeten.
Dat je naar Groningen met NS bent gereisd is zo, maar ik geloof er niks van dat je geen enkele Arriva-trein gezien hebt daar. Op jouw verbinding na heeft Arriva in Groningen (en Friesland) al sinds 2003 op één na alle spoorlijnen in handen, dus het is volstrekt onmogelijk dat je in Groningen geen enkele Arriva-trein gezien hebt.

Maar buiten dat heeft Arriva dus ook bijna alle spoorlijnen in Limburg in handen en daarbuiten ook nog een paar lijnen (deels), zoals Arnhem-Winterswijk (wel gedeeld met Transdev/Connexxion). Je kunt veel zeggen van Arriva, maar dat ze een onbekende speler zijn in Nederland is absoluut niet waar. Ze hebben al jarenlang meer dan genoeg lijnen in diverse provincies in handen om bekend te zijn bij het grote publiek. Als het nu over QBuzz ging was ik het met je eens, want die heeft maar één spoorlijn in handen en nog niet eens zo heel lang.
? Die snap ik niet? Ik had het over de (gratis) Wi-Fi in de trein. Hebben Arriva en Keolis dat ook?
Ja, die hebben dat ook en ook daar wordt veel over geklaagd. Logisch dus dat Vodafone hun lijnen ook meeneemt.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 18:07]

DvanRaai89 @TheVivaldi26 maart 2024 20:11
[...]
Connexxion
[...]
QBuzz
[...]
Ah, die ken ik dan wel weer, maar dan alleen van bussen, niet treinen.
[...] maar ik geloof er niks van dat je geen enkele Arriva-trein gezien hebt daar.
Het was letterlijk alleen station in en uit, maar goed, dan heb ik waarschijnlijk niet zó goed opgelet.

En dan tot slot:
Echt waar, die reacties van jou... ik lach me rot om hoe jij, ja, hoe zullen we 't noemen? Hoe geëmotioneerd en licht geagiteerd jij reageert om dat iemand, in jouw ogen, een Hoofdzonde beging door alleen NS noemde in.plaats van letterlijk iedere vervoerder in dit land op te noemen.
Het is werkelijkwaar fascinerend (èn enigzins lachwekkend) hoe gepassioneerd jij bent over dit onderwerp.
Schijnbaar ligt dit onderwerp bij jou nauw aan het hart.
Ach, we hebben allemaal zo onze trekjes, het is maar waar je blij van word.
markimarc @Tapijtmepper26 maart 2024 12:47
En ook dat netwerk maakt gebruik van de mobiele netwerken. Je bent dus terug bij af.
jk-5
@Tapijtmepper26 maart 2024 12:51
Ja dat hebben ze. Maar de verbinding van deze wifinetwerken maken aan de achterkant weer gebruik van de 4G/5G netwerken van de mobiele providers. Als de dekking slecht is zullen deze wifi netwerken dus ook slecht werken.
wisselwerking @Tapijtmepper26 maart 2024 12:55
Ja, maar die is zo traag (nog even los van het inloggen op een openbaar wifi-netwerk) dat de bruikbaarheid daar (over het algemeen) behoorlijk beperkt is. Ik gebruik in de trein altijd mijn eigen data.
FrostyPeet @Tapijtmepper26 maart 2024 13:00
Inderdaad is er gratis wifi in de intercities. De NS hoeft dit niet aan te bieden. Ook de Arriva bussen hier bieden gratis wifi aan. Ik heb zoiets van een gegeven paard niet in de bek kijken. Hoor wel eens gemopper over de slechte wifi in de bus of trein, dan heb ik zoiets van gebruik dan je eigen databundel of neem een mifi mee.
mr_evil08 @FrostyPeet26 maart 2024 13:51
Waarom zou je een mifi meenemen als je eigen mobiel dat kan...
FrostyPeet @mr_evil0826 maart 2024 16:56
Inderdaad kunnen veel smartphones als hotsport worden ingesteld. Het voordeel van een mifi is dat deze een eigen accu heeft en dus je smartphone niet te snel "leegtrekt". Sommige mifi's hebben een sd kaart slot en een upload/download optie via een browser, zodat (zakelijke) bestanden gedeeld kunnen worden. Het bied ook redundantie, als je er een simkaart in stopt van een andere provider. Of als je op vakantie bent een lokaal (prepaid) simkaartje.
HooksForFeet @FrostyPeet26 maart 2024 13:13
Er zijn ook gratis stoelen in intercities. Die hoeven ze ook niet aan te bieden. Vind je dan ook dat mensen maar een eigen stoel mee moeten nemen of dat de stoelen die ze hebben gewoon in orde moeten zijn?
Aldy @HooksForFeet26 maart 2024 14:01
Als je je eigen stoel meeneemt krijgen we gevaarlijke situaties in de trein, dus deze opmerking is niet heel erg slim. Daarnaast zijn zitplaatsen geen gratis service en is wifi dat wel. En als wifi niet goed werkt, dan zul je moeten wachten tot je op je bestemming bent of, zoals genoemd je eigen data meenemen.
HooksForFeet @Aldy26 maart 2024 15:06
Waarom zouden zitplaatsen geen gratis service zijn? Je betaalt hetzelfde voor een zitplaats als voor een staanplaats.
Aldy @HooksForFeet26 maart 2024 15:15
Nee, je betaalt voor een zitplaats, voor zover ze nog niet alle bezet zijn.
[Roland] @FrostyPeet26 maart 2024 13:19
Natuurlijk is die niet gratis. Zit gewoon verrekend in je treinkaartje.
Als je een service aanbiedt zorg dan dat die goed is of biedt hem niet aan.

Nu kan NS er niet heel veel aan doen dat het mobiele netwerk slecht is maar biedt het dan niet meer aan. Tegenwoordig heeft iedereen we data en een hotspot voor je laptop kan tegenwoordig ook op elke telefoon.
FrostyPeet @[Roland]26 maart 2024 13:37
Of de wifi in het treinkaartje inbegrepen is weet ik niet. Ik hoef er niets voor te betalen. Het is net zoiets als gratis koffie. Als die niet smaakt neem ik zelf wel koffie mee. Voor mij is de NS om van A naar B te komen. Zaken als wifi, zijn meegenomen. Ik vind het bijvoorbeeld belangrijker dat ik kan zitten - maar dat is offtopic.

Ik weet niet of er tegenop te wifi-en is, als een paar honderd mensen tegelijk youtuben, tiktokken, spotify-en etc.

Vermoed dat ik van de generatie ben die (nog) zonder wifi kan in het OV. Als ik een paar kilometer maar 1 streepje heb in plaats van vier streepjes is dat niet zo erg. Mijn berichten komen aan en ik kan ze versturen, dat is voor mij belangrijk.
Jeroentjuh82 @FrostyPeet26 maart 2024 13:49
Ik kan ook zonder wifi als ik nog weer eens de trein zal nemen.
Aldy @FrostyPeet26 maart 2024 15:17
Ik weet niet of er tegenop te wifi-en is, als een paar honderd mensen tegelijk youtuben, tiktokken, spotify-en etc.
Ik weet niet of dit nog zo is, maar oorspronkelijk mocht je niet streamen, juist om die reden.
ucsdcom
@Tapijtmepper26 maart 2024 13:30
Heeft de NS geen wifi op de treinen?
Misschien wil de NS met de Wifi in treinen wel overstappen naar Vodafone om de mobiele modems te laten draaien en is dit de aankondiging waarin Vodafone laat weten dat zij nu ook een partij zijn voor verbeterde WiFi in de treinen. Marketing offensief 1. Marketing offensief 2 is dan als ze kunnen vertellen dat hun netwerk langs de spoorlijnen nu zo goed is geworden dat de NS overstapt.

Verder kost het neerzetten van een nieuwe mast best veel. Odido en KPN zijn flink aan het ombouwen naar een sneller netwerk zodra de veilingen straks afgerond zijn voor de nieuwere frequenties. Maar die nieuwe frequenties dekken alleen op korte afstanden. Dus ook meer opstelpunten nodig.

Tot nu toe had Vodafone hier nog het minst van de 3 activiteit in laten zien. Als zij nu starten langs de spoorlijnen, dan krijgen ze er mogelijk een contract met de NS voor terug. En investeren moest toch al. Dus win-win. En aan de andere operators kunnen ze dan eventueel mastruimte verhuren of de kosten delen.
CH4OS @Tapijtmepper26 maart 2024 13:36
Ik neem aan dat je sarcastisch bent? Je weet dat de gemiddelde 4G verbinding op een mobiel in veel gevallen sneller is dan de verbinding die je in de trein krijgt? :)
Selbiecookie @Tapijtmepper26 maart 2024 13:42
dat hebben ze wel, maar bij een gemiddeld gevulde trein zit je al gauw op de 1mbit/s download en 3mbit/s upload... niet echt ideaal dus.
hahaha2223 @Tapijtmepper26 maart 2024 15:10
Die heeft echter ook gewoon een uplink nodig. En die deel je dan met de hele trein.
armageddon_2k1 @Tapijtmepper26 maart 2024 15:32
Ja, maar uit ervaring kan ik je vertellen dat telefoon linken 100x beter werkt. WIFI in de trein is om te huilen.
Keypunchie
@Tapijtmepper26 maart 2024 16:35
Die wifi in de trein moet ook via een mobiel netwerk uiteindelijk (het is zo onpraktisch om een ethernetkabel achter je aan te slepen). Voorheen was dit T-mobile, in ieder geval, maar zo kan NS ook wisselen naar Vodafone tzt.

En als er masten gedeeld kunnen worden tussen providers, helemaal mooi.
Verwijderd @Tapijtmepper26 maart 2024 18:43
die is alleen te sloom om ook maar iets op te doen.

dus eigenlijk is het antwoord op je vraag daardoor ook "Nee".
AvanCade @Tapijtmepper26 maart 2024 18:49
Theoretisch, ja.
_Richie_ @Tapijtmepper27 maart 2024 09:24
Er wordt hier over wifi en veiligheid van dit wifi netwerk veel genoemd maar het Wifi Netwerk in de trein is ook afhankelijk van de 4G/5G verbinding met (volgens mij) Odido.
Dus als Odido zijn netwerk verbetert, wordt wifi in de trein ook betrouwbaarder/sneller.

Ik begrijp overigens wel dat de gemiddelde tweakers een eigen hotspot of/en VPN (wrs. bedrijfsmatig) gebruikt maar voor de tiktokkende scholier / student is wifi in de trein prima om op de kosten te letten.

[Reactie gewijzigd door _Richie_ op 22 juli 2024 18:07]

Titan223 26 maart 2024 12:43
Juist in de trein is moviele data het hardst nodig en juist daar is het flut.
Betaal al teveel aan een mobiel abbonement en dan kan ik niet eens goed gebruik van maken ook. Verbaasd me dat dit nu pas een plan is van Vodafone, het spoor bestaat al sinds voor de uitvinding van de mobiele telefoon en men weet dat in de trein veel dataverkeer plaats vind.

Spreek hier op basis van ervaring met traject Nijmegen-Arnhem-Utrecht. In de auto nooit echt last van daarintegen (alleen in het buitenland).
Blokker_1999
@Titan22326 maart 2024 12:49
Het hardst nodig? Neen. Er zijn andere manieren om je bezig te houden in de trein. Hoe denk je dat we het deden voordat we mobiele telefoons hadden? En teveel betalen? Je woont in 1 van de goedkoopste landen die er zijn voor mobiele data.
TheVivaldi @Blokker_199926 maart 2024 13:00
Nederland een van de goedkoopste? We behoren juist tot de duurste:
https://www.dutchcowboys....-landen-voor-mobiele-data (Nederland is 5e duurste van Europa)
https://www.ispreview.co....e-of-1gb-mobile-data.html (Nederland wereldwijd op plaats 147 van 230, 230 = duurste)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 18:07]

Patriot @TheVivaldi26 maart 2024 13:53
Ik vraag me eigenlijk wel een beetje af waar die gemiddelden precies vandaan komen. Dutchcowboys komt met 8 dollar (ongeveer € 7,40) een stuk hoger uit dan je 2e bron (ong. € 2,85). Wel gebruiken beiden dezelfde bron (cable.co.uk), maar dan uit andere jaren. Blijkbaar is het dus sterk gedaald tussen 2019 en 2021. Saillant detail: Over 2023 heeft die bron geen data voor Nederland.

Ik vind de uitkomst nog steeds hoog als ik gewoon even simpel kijk naar een Sim-only abonnement bij verschillende providers. Bij KPN betaal je € 3,50 voor de eerste bundel van 6 GB. Dat is € 0,58 per GB. Bij Odido kun je geen abonnement zonder GB's afsluiten, maar ben je voor 120 min/sms + 2GB evenveel kwijt als 150 min/sms + 0 GB bij KPN. Daar nog eens 8 GB bijplussen kost je ook weer € 3,50. Bij beiden geldt dat het per GB alleen maar minder wordt als je hogere limieten kiest. Als je voor Vodafone kiest krijg je 3 GB, maar betaal je één euro meer voor het basisabonnement. De eerste stap met extra GB's is daar goedkoop, je betaalt dan € 2,50 voor 9 GB extra (12 GB totaal).

Als ik kijk bij virtuele providers, dan zijn bij Simyo de duurste GB's die je kunt krijgen 50 cent per stuk (dan kies je een bundel van 2 GB, dat kost € 1, bij meer gaat de gemiddelde prijs rap omlaag). Bij Hollandsenieuwe betaal je € 7,50 voor de eerste GB. Die hebben wel een uitzonderlijke prijsstructuur: Je verbruik wordt daar gelijkgesteld aan 1 MB = 1 min = 1 sms. Bij Lebara betaal je € 2,00 voor het laagste abonnement met 1 GB, dat is echt uitzonderlijk laag want je krijgt daar ook gewoon 150 belminuten en 150 smsjes bij. Voor 1 euro extra krijg je daar 2 GB.
skatebiker @Patriot26 maart 2024 14:37
Vodafone Prepaid is echter 5 euro voor een *halve* gieg en 9 euro voor twee gieg. Goedkoop ? Allerminst.
NL hoort tot de duurste landen (ja ook in Europa) wat betreft 4G / 5G data.
In Zuid Afrika, Australia en ZO Azië betaal je een paar tientjes voor 50GB, probeer dat hier maar eens.
Voor een klein bundeltje van een paar gieg betaal je dan meestal maar een paar euro.
Patriot @skatebiker26 maart 2024 16:49
Ah, prepaid. Heel eerlijk, daar had ik niet eens meer bij stilgestaan :+

De prijzen bij de grote providers zijn inderdaad niet mals. Lijkt erop dat ze dat gewoon niet meer willen doen ofzo, want als je kijkt naar de virtuele providers dan zijn de kosten daar veel lager. Bij KPN betaal je gewoon een tientje voor 1 GB, maar bij Lebara (zelfde netwerk) betaal je daar "maar" € 2,50 voor. Als je veel wilt, dus 50GB, dan betaal je daar € 25,00. Bij Ben is het echter helemaal niet mogelijk om een prepaid-simkaart aan te schaffen (ik kan het in ieder geval niet vinden). In grote lijnen lijkt het erop alsof prepaid door de meeste providers wordt geschuwd in Nederland.
Stijnvi @TheVivaldi26 maart 2024 13:15
Hmm, ik vind dit soort onderzoeken altijd lastig. Bij allebei wordt gekeken naar de prijs van 1GB. Maar in een ver ontwikkeld land als Nederland volstaat 1GB allang niet meer. Dat is hier dan ook enorm duur, terwijl abonnementen met 10GB of zelfs unlimited abonnementen juist relatief goedkoop zijn. Zeker als je ook nog eens een abonnement afsluit bij dezelfde provider als waarbij je een contract hebt voor TV en internet. Zo ben ik zelf bij Vodafone maar €22,50 kwijt voor unlimited 5G, bellen en SMS. Terwijl volgens het onderzoek 1GB data in Nederland maarliefst $8 zou kosten. Voor €22,50 krijg ik volgens hen dus grofweg 3GB ($24), maar in werkelijkheid heb ik unlimited data.
TheVivaldi @Stijnvi26 maart 2024 13:29
Hmm, dat zou kunnen. Maar dan zou Blokker_1999 (of jij) met een goede bron moeten komen die het tegendeel aantoont. Alleen zeggen “we zijn een van de goedkoopste” of “ik betaal xyz” is niet echt doorslaggevend.
Stijnvi @TheVivaldi26 maart 2024 14:34
Ik heb zo geen bewijs dat wij daadwerkelijk een van de goedkoopste landen zijn. Maar dat dit onderzoek niet deugt is wel duidelijk.

Zo heeft Frankrijk een outlier in de dataset waarbij 1GB meer dan $60 zou kosten. Dat kan eigenlijk nooit kloppen voor een regulier abonnement (hoewel ik graag mijn ongelijk erken als iemand kan aantonen dat dit wel klopt). Dus wellicht is daar prepaid meegenomen, of er is iets compleet fout gegaan bij het scrapen van data.

Ook hebben ze een rare methodologie:

"8. In the handful of cases where only unlimited data deals are available in a
certain country, the average data usage, per user, in that country was
used to calculate the cost of 1GB."

Unlimited plans worden dus omgerekend op basis van het gemiddeld gebruik in het land.
Stel iemand in Nederland gebruikt dus gemiddeld 5GB per maand, dan wordt een unlimited abonnement gezien als 5GB.
Maar als men in Duitsland gemiddeld 20GB per maand gebruikt wordt datzelfde unlimited abonnement in Duitsland gezien als een abonnement van 20GB per maand.
Terwijl de abonnementen hetzelfde kunnen zijn.
Bovendien benoemen ze dat deze methode wordt toegepast wanneer er alleen unlimited abonnementen zijn.
Het is niet duidelijk of unlimited abonnementen überhaupt worden meegenomen als er ook gelimiteerde abonnementen zijn.

Nog een raar iets is dat ze niet meer dan 60 abonnementen per land meenemen in hun berekening omdat dat volgens hen geen toegevoegde waarde heeft.
Maar in Nederland hebben we bijvoorbeeld alleen al 11 providers. Dan kom je dus aan 5,5 abonnementen die per provider worden meegenomen, of niet alle providers worden meegenomen.
Allebei niet een hele fantastiche methode.
Patriot @Stijnvi26 maart 2024 16:53
Unlimited plans worden dus omgerekend op basis van het gemiddeld gebruik in het land.
Stel iemand in Nederland gebruikt dus gemiddeld 5GB per maand, dan wordt een unlimited abonnement gezien als 5GB.
Nee, want in de quote staat dat ze alleen de kosten berekenen o.b.v. het gemiddelde gebruik als er uitsluitend unlimited abonnementen worden aangeboden.
TheVivaldi @Stijnvi26 maart 2024 14:44
Misschien klopt het wat je zegt, maar als je op de diverse internationale (gezaghebbende) nieuwssites kijkt, dan volgen ze bijna allemaal de statistieken van Cable.co.uk. Dus óf iedere site maakt de fout door ze te volgen óf de Cable heeft toch wel een punt.
Patriot @TheVivaldi26 maart 2024 17:11
Misschien klopt het wat je zegt, maar als je op de diverse internationale (gezaghebbende) nieuwssites kijkt, dan volgen ze bijna allemaal de statistieken van Cable.co.uk. Dus óf iedere site maakt de fout door ze te volgen óf de Cable heeft toch wel een punt.
Het voornaamste probleem met de cijfers van Cable.co.uk is dat ze adverteren met de gemiddelde prijs, terwijl dat mijns inziens niet echt representatief is. Ik vind het representatiever om te kijken naar de goedkoopste gigabytes. Voor Nederland maakt dat niet heel erg veel uit, we doen het ongeveer 30 plaatsen beter maar we zijn nog steeds erg gemiddeld (zeker niet één van de goedkoopste maar ook niet één van de duurste).

Sommige resultaten zijn ronduit achterlijk. Als je gewoon goed shopt dan staat Oeganda in de top 3 (gedeeld derde met een aantal andere landen) met goedkoopste gigabytes ($ 0,02 voor 1 GB), maar omdat hun duurste GB bijna een factor duizend duurder is dan de goedkoopste komen ze er veel beroerder uit als je kijkt naar de gemiddelde prijs.

N.B. Als je als toerist wil profiteren van de lage kosten voor mobiele data in het goedkoopste land (qua mobiele data) ter wereld (Israel) moet je dit nog even in ogenschouw nemen: SIM-kaarten zijn er reteduur, dus je eerste GB is bijna 20 euro duurder dan die 2 cent :+
TheVivaldi @Patriot26 maart 2024 17:12
Oké, duidelijk, maar dan nog klopt Blokkers statement (waarop ik in eerste instantie reageerde) dat we een van de goedkoopste zijn duidelijk niet. We zijn misschien minder duur dan Cable vindt, maar tot de goedkoopste behorend is een ander verhaal.
Patriot @TheVivaldi26 maart 2024 17:13
Klopt, de waarheid zat in dit geval in het midden (vrij letterlijk, we staan op plaats 110 van de 230 :+)
Mizgala28 @Blokker_199926 maart 2024 12:55
Die laatste statement valt tegen hoor, zelfs als ik puur naar EU landen kijk.

Maar voor de rest deels mee eens, vroeger ging ik vaak een boek lezen onderweg (dat kon vanwege de langere reis) in de trein.

En er zullen wel meer dingen zijn die je kan doen in een trein.

Echter, dat betekend niet dat iedereen dat maar moet doen, tijden veranderen en niet iedereen zit op TikTok in de trein, genoeg mensen die sneller en stabieler internet nodig hebben voor bijvoorbeeld hun werk, want ik zie genoeg mensen die onderweg in een trein gewoon bezig met hun werk zijn.
wisselwerking @Blokker_199926 maart 2024 12:57
Ik denk dat het hier niet gaat om spelletjes spelen of film kijken gaat, maar om werken in de trein. En ja, dan is het wel handig dat je fatsoenlijk internet hebt.
Stijnvi @Blokker_199926 maart 2024 13:17
Het is wel het hardst nodig, aangezien de trein een perfecte plek is om te werken op afstand. Dan kan je 's ochtends onderweg naar kantoor en 's middags onderweg naar huis toch even zomaar een uurtje of twee werken.
Keypunchie
@Blokker_199926 maart 2024 16:39
Er zijn andere manieren om je bezig te houden in de trein.
Nou, met de moderne hybride vormen van werken is het wel extreem gunstig als je goede connectiviteit in de trein hebt

Veel werkgevers zijn bereid "treintijd als werktijd" te zien, maar moet je het wel waar kunnen maken.

En helemaal als je ZZP'er bent, is het natuurlijk erg handig dat als je in Amsterdam woont/kantoor houdt, je een face-2-face afspraak kunt hebben in Nijmegen, maar gewoon in de trein het het ermee samenhangende werk kunt doen.

Ook in de trend van "groener reizen", is het fijn als de tijdsfactor die een trein soms extra kost t.o.v. individueel vervoer
iAR @Titan22326 maart 2024 12:50
Arnhem - Utrecht, vooral rondom Ede is echt hopeloos. Maar dat komt volgens mij door de Veluwe (of in ieder geval natuur).
Joshuffle @iAR26 maart 2024 13:10
Amsterdam zuid is ook een rare, heel vaak dat ik daar op het perron stond en dat ik zelfs geen muziekje meer kon luisteren door het slechte mobiele data.
Jeoh 26 maart 2024 12:40
Jammer om te zien dat de HSL-Zuid niet op de kaart staat, maar volgens mij kan Vodafone daar ook weinig aan doen.
Polydeukes @Jeoh26 maart 2024 12:49
Dan zullen ze waarschijnlijk toestemming moeten krijgen om in tunnelbakken en op bruggen masten te plaatsen. Zal niet zo maar kunnen/mogen.
jk-5
@Jeoh26 maart 2024 12:57
Het meet vervelende stuk is de lange tunnel in de HSL waar nog geen indoordekking is. Alle andere HSL tunnels zijn wel al voorzien van een gedeelde antenne installatie waar alle drie providers op zitten om voor dekking in de tunnel te zorgen. Deze laatste tunnel is lastiger omdat deze erg lang is. Maar het gaat er sowieso komen.
PolarBear @jk-526 maart 2024 14:13
Deze laatste tunnel is lastiger omdat deze erg lang is
Was laats in de Channel tunnel en (ik was niet echt voorbereid) positief verrast over de dekking in de tunnel.
FrostyPeet 26 maart 2024 12:46
Zelf geen problemen als ik met Vodafone of KPN met de trein ga. Mijn berichten komen aan en ik ontvang ze. Ik dacht dat het internet wel beroerd zou zijn, er lijkt niemand zonder mobiel of laptop te zijn. Al die hoofden 45 graden omlaag. Schat toch al gauw een paar honderd mensen in één trein dus dat zal best wat mb's verbruiken.

Misschien heeft het van doen met het "echte" 5G, waarvan de frequenties zo hoog zijn dat ze nauwelijks doordringen in gebouwen?
Polydeukes @FrostyPeet26 maart 2024 12:51
Dat jij geen problemen ervaart wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Misschien heb jij op jouw traject(en) geluk.
FrostyPeet @Polydeukes26 maart 2024 13:15
Ik schreef volgens mij ook niet dat er geen problemen zijn, anders investeren ze niet. Wat ik schreef is dat voor mij essentiële diensten (berichtenapp/ns perronwijzer/ov-info) goed werkt. Zaken als sociale media en streamingdiensten zijn voor mij niet essentieel.

Ik begrijp best dat mensen geïrriteerd zijn als ze goed geld betalen voor een abonnement dat het op sommige stukken slecht werkt.
jk-5
@FrostyPeet26 maart 2024 12:53
Technisch gezien is het 5G wat we nu hebben al "echt" 5G, maar dat was natuurlijk niet je punt. De super hoge (mmWave) frequenties (26GHz+) waar je het over hebt hebben we in NL nog niet, en er lijken ook nog geen plannen om deze op kort termijn in te gaan zetten. Dit jaar vindt een frequentieveiling plaats voor 3500MHz spectrum, waarvan de dekking vergelijkbaar zal zijn met 2600MHz door winsten van beamforming technieken. Deze nieuwe frequenties gaan dus veel capaciteit toevoegen langs het spoor, maar als de dekking slecht is heb je daar helaas weinig aan.
jordi204 @FrostyPeet26 maart 2024 13:02
Al jaren issues op het traject vanaf Heerhugowaard richting Amsterdam Centraal met verschillende providers (momenteel vodafone).

Voornamelijk bij Castricum en Zaandam 0 streepjes verbinding, 20 minuten onbereikbaar. Het wifi in de trein is daardoor ook niet toegankelijk.

Was met 4G zo en nu ook met 5G. Nieuwe SIM of provider helpt niet, dus hopelijk met deze verbeteringen toch nog een beetje vooruitzicht.
gielie @jordi20426 maart 2024 13:07
Hier iemand met KPN, vorig jaar Vodafone, tussen Alkmaar en Amsterdam is het echt heel slecht. Verbinding valt gewoon helemaal weg op sommige punten.
jordi204 @gielie26 maart 2024 14:23
Ja precies, terwijl de dekking (https://www.kpn.com/netwerk/dekkingskaart.htm en https://www.vodafone.nl/s...kking/dekkingskaart.shtml) goed lijkt te zijn op de kaarten (voor 4G, enkele delen 5G). Sinds dat ik begon met studeren (5 jaar terug) en nu ik full-time aan de slag ben is er geen verbetering..
Executor16 26 maart 2024 12:47
En vooral op die NS Schiphol treinen graag, die gaan telkens onder de grond door tunnels waar je echt 0 bereik hebt. Dan zouden ze zendapparatuur in de tunnels moeten plaatsen neem ik aan.
jk-5
@Executor1626 maart 2024 12:55
In de schipholspoortunnel hangt al apparatuur, waar KPN en Odido ook gebruik van maken. Maar hier wordt door geen van de drie providers laag spectrum gebruikt (de gedeelde antenne installatie ondersteunt dit niet). Daardoor is het signaal binnen de treinen vrij matig. Vodafone zet op de installatie in de schipholspoortunnel erg weinig spectrum in waardoor de capaciteit niet heel veel meer is dan 200Mbps voor de hele tunnel.

Overigens staan een aantal van deze gedeelde antennes nu ook uit door onderhoud aan het spoor in de Schipholspoortunnel. Dat maakt de situatie ook zeker niet beter.
jfdaniels 26 maart 2024 12:54
Ligt het aan de antennes of aan de treinen? Sowieso heb je gemakkelijk een paar duizend mensen die plots een zone binnenrijden en moeten connecteren en een minuutje later alweer aan de volgende hangen.

In België bleek een deel van het probleem ook de treinen zelf te zijn en meer bepaald een coating op de ramen.

Geen idee waar ze momenteel staan, maar op de hoofdverbindingen in België lijkt het wel beter nu, maar kan ook door de upgrade naar 5G zijn.

nieuws: NMBS gaat treinruiten laseren voor betere ontvangst mobiel internet
Ghostier 26 maart 2024 15:04
Ze zijn wel ongeveer 7 jaar te laat met het gebruik van de term Vodafone. Het is al sinds 2017 VodafoneZiggo.
Vodafone bestaat eigenlijk niet in Nederland als bedrijfsentiteit.(wel in andere landen natuurlijk)
Plofkotje @Ghostier26 maart 2024 16:57
Zolang Vodafone nog zelf verkoopt als zijnde "Vodafone" snap ik de keuze geheel. Dat het moederbedrijf ondertussen anders heet is een ander verhaal imho.
Antenne Bayern 26 maart 2024 12:59
Vodafone wil mobiel bereik langs spoorwegen verbeteren

Ik kom vaak in Aalsmeer, Rozenburg dat zijn logistieke vracht hubs meer geen dekking dan wel.
Dat is best wel gek want het is drukke en belangerijke trein, vlieg, vracht verkeer routes.
Recursio 26 maart 2024 13:05
Vodafone wil mobiel bereik langs spoorwegen verbeteren

Langs het spoor? Dat lijkt me weinig nut hebben. Het bereik in de trein in de treinen verbeteren lijkt me beter.

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