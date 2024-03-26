Vodafone wil mobiel bereik langs spoorwegen verbeteren

Als 21-jarige die ik gok een keer of duizend met de trein heeft gerezen moet ik bekennen nog nooit van 'Keolis' gehoort te hebben.
Oké, Keolis is op het spoor iets nieuwer, ook al hebben ze dan een paar belangrijke lijnen in handen, waaronder Zwolle-Enschede. Maar met bussen zijn ze al veel langer actief en hebben ook Syntus als dochteronderneming (nog wel, althans - de naam gaat overal vervangen worden door Keolis). Dat jij Keolis niet kent is N=1. Een hoop mensen kennen ze wél, want nogmaals: een lijn als Zwolle-Enschede is een belangrijke lijn. Of wil je zeggen dat dat twee onbeduidende plaatsen zijn? En ook Almelo wordt aangedaan door Keolis, toch ook geen onbeduidende/onbekende plaats? En zo heeft Keolis nog een paar lijnen.
Ik woon zelf in Zeeland en het aantal keer dat ik dat ik in een Arriva trein heb gezeten is op een hand te tellen. Tevens was dat niet ik de buurt van Groningen. Toen ik van Vlissingen naar Groningen moest (letterlijk het van het uiteinde van het land helemaal naar de andere, ging dat prima met de NS. Niet eens een Arriva trein gezie, laat staan in gezeten.
Dat je naar Groningen met NS bent gereisd is zo, maar ik geloof er niks van dat je geen enkele Arriva-trein gezien hebt daar. Op jouw verbinding na heeft Arriva in Groningen (en Friesland) al sinds 2003 op één na alle spoorlijnen in handen, dus het is volstrekt onmogelijk dat je in Groningen geen enkele Arriva-trein gezien hebt.
Maar buiten dat heeft Arriva dus ook bijna alle spoorlijnen in Limburg in handen en daarbuiten ook nog een paar lijnen (deels), zoals Arnhem-Winterswijk (wel gedeeld met Transdev/Connexxion). Je kunt veel zeggen van Arriva, maar dat ze een onbekende speler zijn in Nederland is absoluut niet waar. Ze hebben al jarenlang meer dan genoeg lijnen in diverse provincies in handen om bekend te zijn bij het grote publiek. Als het nu over QBuzz ging was ik het met je eens, want die heeft maar één spoorlijn in handen en nog niet eens zo heel lang.
? Die snap ik niet? Ik had het over de (gratis) Wi-Fi in de trein. Hebben Arriva en Keolis dat ook?
Ja, die hebben dat ook en ook daar wordt veel over geklaagd. Logisch dus dat Vodafone hun lijnen ook meeneemt.
[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 18:07]