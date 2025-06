Aantal Vodafone-abonnees nam in 2023 met 144.900 toe

Provider Vodafone kreeg er vorig jaar 144.900 abonnees bij. In het afgelopen kwartaal ging het om ruim 40.000 mobiele klanten. Het aantal vaste klanten bij VodafoneZiggo daalde juist. Vorig jaar verloor de provider ruim 123.000 klanten.

VodafoneZiggo zegt tevreden te zijn met de kwartaal- en jaarcijfers. Afgelopen jaar draaide het bedrijf een omzet van 4.1 miljard euro, iets meer dan in 2023. Toen was dat 4,07 miljard euro. Daar staat een nettoverlies van 471,5 miljoen euro tegenover, terwijl dat vorig jaar nog een nettowinst van 374,4 miljoen euro was. VodafoneZiggo wijt dat verlies aan 'derivative portfolio losses', hogere rentes en lagere inkomsten van abonnees en klanten.

Eind vorig jaar had de provider 3,68 miljoen vaste klanten. Nu zijn het er 3,55 miljoen. Per vaste klant haalt VodafoneZiggo echter wel iets meer geld binnen in vergelijking met vorig jaar. Nu krijgt het bedrijf 54 euro per klant, terwijl het vorig jaar en het jaar daarvoor nog 52 euro per klant was.

Hoewel er groei was bij de mobiele tak, was deze kleiner ten opzichte van 2022. Over het hele jaar 2023 kreeg Vodafone er 144.900 abonnees bij. In 2022 ging het om 162.200. VodafoneZiggo heeft nu ruim 5,6 miljoen mobiele klanten. Daarnaast is het aantal vaste internetklanten teruggelopen. Het afgelopen kwartaal verloor Ziggo 21.000 klanten op dat gebied en over heel 2023 meldden bijna 100.000 klanten zich af.

Tegelijkertijd is het aantal zakelijke breedbandklanten juist gegroeid. Er kwamen 5000 klanten bij in het vierde kwartaal. Over het hele jaar 2023 groeide het aantal zakelijke aansluitingen met 24.000. Verder nam het aantal converged-klanten dat een abonnement bij Ziggo en Vodafone of hollandsnieuwe nam in een jaar met ruim 20.000 huishoudens toe.

Correctie: in het artikel stond aanvankelijk dat VodafoneZiggo vorig jaar een nettowinst van 471,5 miljoen euro had, maar dat is het nettoverlies.