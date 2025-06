VodafoneZiggo benoemt voormalig Sky-topman Stephen van Rooyen tot nieuwe ceo

Vodafone Group heeft aangekondigd dat Stephen van Rooyen benoemd is tot nieuwe ceo van VodafoneZiggo. Van Rooyen vervangt interim-ceo Ritchy Drost, die de post tijdelijk bekleedt nadat de vorige ceo, de Nederlander Jeroen Hoencamp, vertrok bij het bedrijf.

De in Zuid-Afrika geboren Van Rooyen begint op 1 september dit jaar aan zijn nieuwe rol. Dat kondigt VodafoneZiggo aan in een persbericht. Hij was tot maart ceo van Sky, een telecomgroep die televisie, internet en mobiele telefonie aanbiedt in het Verenigd Koninkrijk. Van Rooyen, die momenteel in Londen woont, verhuist voor zijn nieuwe functie naar Utrecht, waar het hoofdkantoor van VodafoneZiggo is gevestigd.

Totdat Van Rooyen aan de slag gaat, blijft Drost, cfo van VodafoneZiggo, de interim-ceo van het bedrijf. De voormalige ceo, Jeroen Hoencamp, besloot in oktober om het bedrijf te verlaten. De exacte reden daarvoor is niet bekend. Hij is op 1 mei gestopt bij VodafoneZiggo. Hoencamp was sinds de fusie van Vodafone en Ziggo in 2016 ceo van het bedrijf.