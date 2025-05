Ceo VodafoneZiggo Jeroen Hoencamp stopt vanaf mei 2024

VodafoneZiggo-ceo Jeroen Hoencamp verlaat het bedrijf op 1 mei 2024. Hij was sinds de oprichting van de joint venture vanaf 2017 de ceo van het bedrijf.

Het bedrijf maakt dit in een persbericht bekend, maar zegt niets over de reden van het vertrek van Hoencamp. Hij zegt zelf op LinkedIn: "Ik kijk ernaar uit om meer tijd met mijn familie en vrienden te spenderen en een wereldreis te maken." Er is nog geen vervanger aangesteld. VodafoneZiggo is een joint venture van Liberty Global en Vodafone Group.