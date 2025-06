Vodafone zegt aan ondersteuning voor e-sim op smartwatches te werken

Vodafone werkt aan ondersteuning voor e-sim op smartwartches. De provider erkent dat in een reactie aan Tweakers nadat een forummoderator dat al schreef, maar wil geen details over de releasedatum geven.

Een moderator op het Vodafone-forum schrijft dat de provider 'op dit moment werkt aan e-simondersteuning voor smartwatches'. "Meer informatie over de beschikbaarheid en ondersteunde modellen delen wij zodra dit bij ons bekend is", schrijft de moderator.

Vodafone biedt sinds 2020 e-simabonnementen aan, maar het bedrijf wilde lange tijd niet zeggen of het die voor smartwatches zoals de Apple Watch wilde aanbieden.

Een woordvoerder van de provider bevestigt aan Tweakers dat het werkt aan e-simondersteuning. "In het verleden hebben we niks kunnen melden, maar het klopt dat we hier op dit moment mee bezig zijn." Het bedrijf zegt echter 'helaas nog niet in details te kunnen treden'. Zo is nog niet duidelijk wanneer de ondersteuning zou komen en of dat nog dit jaar gebeurt.