Vodafone stelt abonnementen met e-sim beschikbaar

Klanten van VodafoneZiggo kunnen vanaf maandag e-sim gebruiken. Ze moeten daarvoor wel een toestel hebben dat de standaard ondersteunt. De e-sim kan alleen worden gebruikt door klanten met een abonnement bij Vodafone zelf.

Vodafone schrijft in een update op zijn forum dat e-sim vanaf maandag bij de provider beschikbaar is. Het kan door zowel particuliere als zakelijke klanten worden gebruikt. Bestaande klanten kunnen hun fysieke kaart omzetten in een e-simkaart.

De mogelijkheid om een e-sim te nemen geldt alleen voor abonnementhouders. Voor prepaid-sims is e-sim niet mogelijk. Ook klanten van dochterprovider hollandsnieuwe kunnen nog geen gebruikmaken van de technologie.

Met een e-sim kunnen klanten een virtuele simkaart nemen in plaats van dat er een fysieke kaart nodig is. Op die manier kunnen telefoons bijvoorbeeld twee simkaarten tegelijk gebruiken zonder dat daarvoor twee fysieke slots nodig zijn. Tweakers schreef vorig jaar een uitgebreid achtergrondartikel over hoe e-sim werkt.

Vodafone zei altijd dat het e-sim 'in de loop van 2020' wilde invoeren. In Nederland was e-sim alleen nog bij T-Mobile en KPN-dochter Simyo beschikbaar. Gebruikers moeten wel een telefoon hebben die e-sim ondersteunt, zoals de nieuwe iPhones en Pixel-telefoons.