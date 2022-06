Hollandsnieuwe verhoogt 4G-downloadsnelheid naar 350Mbit/s

Hollandsnieuwe heeft zijn 4G-downloadsnelheid verhoogd van 250Mbit/s naar 350Mbit/s. De snelheidsverhoging geldt voor bestaande en nieuwe klanten. Ook biedt de virtuele provider voortaan maandelijks opzegbare abonnementen aan.

De flexibele abonnementen zijn twee euro per maand duurder dan abonnementen met een looptijd van twee jaar of een euro duurder dan een abonnement met een contractduur van een jaar. Het goedkoopste maandelijks opzegbare abonnement kost 9,50 euro per maand en daarvoor krijgen klanten een bundel met een datalimiet van 1000MB, of duizend belminuten of sms'jes.

Hollandsnieuwe heeft de downloadsnelheid stilletjes verhoogd. Dat werd opgemerkt door een vergelijkingssite. Een woordvoerder van VodafoneZiggo bevestigt tegenover de site dat de verhoging naar 350Mbit/s geldt voor nieuwe en bestaande klanten. Hollandsnieuwe gebruikt het 4G-netwerk van Vodafone. Die provider verhoogde in 2019 de downloadsnelheid al naar 350Mbit/s.