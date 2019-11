Vodafone verhoogt downloadsnelheid van 4g-netwerk naar 350Mbit/s

Telecomprovider Vodafone heeft de downloadsnelheid van zijn 4g+-netwerk verhoogd naar 350Mbit/s. Voorheen bedroeg de maximale snelheid 250Mbit/s. Dochterbedrijf Hollandsnieuwe heeft de downloadsnelheid eerder verhoogd van 150Mbit/s naar 250Mbit/s.

Vodafone lijkt de verandering stilletjes te hebben doorgevoerd. Voorheen stond op de 4g-website van Vodafone altijd een downloadsnelheid van 250Mbit/s vermeld. Sinds kort staat de nieuwe snelheid op 350Mbit/s. Wel gaat het hierbij om een theoretische maximale snelheid. In de praktijk ligt de snelheid waarschijnlijk lager. Het bedrijf bevestigt de verandering aan Tweakers.

Hollandsnieuwe, dat gebruik maakt van het netwerk van Vodafone, lijkt zijn downloadsnelheid eveneens verhoogd te hebben. Voorheen was de maximale downloadsnelheid 150Mbit/s, maar eerder deze maand is dit opgehoogd naar 250Mbit/s. Ook dit is een theoretische downloadsnelheid. De praktijksnelheid is afhankelijk van de telefoon, de locatie en de drukte op het netwerk.

Ter illustratie: T-Mobile geeft aan dat zijn netwerk een maximale theoretische snelheid van 450Mbit/s heeft, hoewel de gemiddelde snelheid van 80Mbit/s bedraagt. Voor een T-Mobile Go-abonnement is de maximumsnelheid 225Mbit/s. De maximale downloadsnelheid van KPN is 225Mbit/s. Vodafone geeft op zijn beurt niet aan hoe hoog de gemiddelde snelheid ligt. Het netwerk van Tele2 behaalt maximaal 225Mbit/s. Binnenkort stapt die provider overigens over op het netwerk van T-Mobile.

Downloadsnelheid (theoretisch) Uploadsnelheid (theoretisch) Vodafone 350Mbit/s 100Mbit/s Hollandsnieuwe 250Mbit/s 50Mbit/s T-Mobile '450Mbit/s' / 225Mbit/s 75Mbit/s KPN 225Mbit/s 75Mbit/s Tele2* 225Mbit/s Onbekend

* Tele2 stapt binnenkort over op het netwerk van T-Mobile