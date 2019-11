Webwinkel Superaankoop.co.nl is offline na actie van OM en FIOD

De webwinkel Superaankoop.co.nl is op last van het OM en de FIOD offline gehaald op verdenking van fraude. In Arnhem en Hengelo zijn invallen gedaan met betrekking tot de zaak. Het bedrijf zou op grote schaal btw-fraude hebben gepleegd.

Volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst heeft de in elektronica gespecialiseerde webshop Superaankoop de afgelopen twee jaar voor 2,5 miljoen euro aan fraude gepleegd. Dit zou het bedrijf gedaan hebben door misbruik te maken van de verleggingsregeling. Hierbij betalen importeurs geen btw over de invoer van een product, maar doen ze dat pas als onderdeel van hun btw-aangifte. Superaankoop zou bij die aangifte te lage waarden hebben opgegeven en gedaan hebben alsof goederen uit China weer geëxporteerd waren.

Bij invallen in Arnhem en Hengelo zijn heftrucks, auto's en administratie meegenomen en er is beslag gelegd op bankrekeningen en panden. Er zijn meerdere verdachten maar er zijn nog geen personen gearresteerd. Onder andere De Gelderlander en Tubantia schrijven er over.

Volgens de FIOD gebeurt het steeds vaker dat dubieuze webwinkels fraude plegen met btw-aangiften en invoerbelasting. De opsporingssdienst start daarom een breder onderzoek. "We zijn nieuwsgierig naar de verschillende methodieken waarmee fraude wordt gepleegd", zegt directeur handhaving Arno Kooij van de Douane tegen De Gelderlander. Onder andere zouden webwinkels producten via het Verenigd Koninkrijk uit Hong Kong importeren als onderdeel van de frauduleuze praktijken.