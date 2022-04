FIOD onderzoekt Nederlandse 'bulletproof hoster'

De Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst heeft zeven panden doorzocht en drie verdachten aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude door een zogenaamde 'bulletproof hoster'. De FIOD heeft onder andere beslag gelegd op cryptovaluta.

Volgens de FIOD gaat het om een webhoster die klanten de mogelijkheid biedt om volledig anoniem serverruimte te gebruiken. Veel klanten zouden met bitcoins betalen en inkomsten zouden via verhullende constructies weggesluisd worden. De FIOD vermoedt dat niet alle betalingen zijn opgegeven aan de belastingdienst en dat er jarenlang te weinig belasting is afgedragen.

Er zijn drie personen en zeven ondernemingen als verdachte aangemerkt. Het gaat om bedrijven in Nederland en om twee 'limiteds' en een 'incorporated' op de Seychellen. Er zijn drie mannen aangehouden die met hun bedrijven betrokken zijn bij de webhoster. Twee van de drie worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Een derde is alleen verhoord, maar blijft verdachte. Om welke webhoster het gaat, is niet duidelijk. De FIOD geeft daar geen informatie over.

Het exacte bedrag aan belastingontduiking is niet duidelijk, maar volgens de FIOD gaat het vermoedelijk om honderdduizenden euro's. Daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan onder leiding van het Functioneel Parket. Bij de doorzoekingen en aanhoudingen is beslag gelegd op 'tonnen aan cryptovaluta', twee tasers, 70.000 euro contant geld en vijf voertuigen.