OM neemt 27 miljoen euro in bitcoins in beslag van stel na witwasveroordeling

De rechtbank in Rotterdam heeft een echtpaar veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 en 2,5 jaar waarvan een half jaar voorwaardelijk voor het witwassen van geld via bitcoin. Ook sieraden, computers en voor 25 miljoen euro aan cryptovaluta zijn in beslag genomen.

De veroordeelden zijn een man en zijn vrouw. Volgens de rechtbank heeft het echtpaar in 2,5 jaar tijd meer dan 16 miljoen euro witgewassen. Het stel deed dat door voor contant geld bitcoins te kopen van andere personen. Ze gaven dat niet op bij de Belastingdienst. Volgens het OM zorgde het tweetal dat klanten anoniem konden blijven, en werden afspraken stiekem gemaakt op openbare plekken.

Het tweetal vroeg klanten niet om identiteitspapieren en had geen administratie. Ze vonden nieuwe 'klanten' via advertenties op internet, en 'een marktplaats op het dark web'. Het tweetal is veroordeeld voor witwassen.

De rechter legde gevangenisstraffen van 2 en 2,5 jaar op. Zes maanden daarvan zijn voorwaardelijk. De rechter heeft daarnaast in totaal 2532 bitcoins verbeurd verklaard. Die hebben een huidige waarde van zo'n 27 miljoen euro. Ook is er beslag gelegd op 250.000 euro aan contant geld, een auto, sieraden en computerapparatuur. Ook twee bedrijven die klant waren van het duo kregen boetes. Zij kregen boetes van 45.000 euro en er werd beslag gelegd op respectievelijk 40.000 en 138.000 euro.