Microsoft opent 'incompatibele sites' in IE voortaan standaard in Edge

Microsoft gaat bepaalde websites die in Internet Explorer niet goed werken automatisch openen in Edge. Het bedrijf houdt een lijst bij met zulke sites. De gebruiker krijgt ook gelijk de optie hun IE-data te importeren naar de nieuwe browser.

De functie verschijnt in IE 11, ontdekte BornCity. Het is niet duidelijk welke pagina's er precies onder het beleid vallen. Microsoft zegt dat het een lijst bijhoudt met pagina's die niet compatibel zijn met Internet Explorer, maar niet welke criteria het daarbij volgt.

Bij gebruikers die een van die sites bezoeken in IE opent Edge direct. In die nieuwe browser staat een pop-up waarin staat dat de website niet werkt in IE en dat Microsoft 'aanraadt' Edge verder te gebruiken. De gebruiker heeft dan alleen de optie om op 'Continue browsing' te klikken. Ook is er een mogelijkheid data zoals favorieten, opgeslagen websites en geschiedenis vanuit IE te importeren in Edge.