Microsoft schakelt tls 1.3 in bij testversie Windows 10

Microsoft heeft transport layer security 1.3 ingeschakeld bij buildversie 20170 van Windows 10. Het gaat volgens het softwarebedrijf om de eerste stap op weg naar een brede invoering voor Windows 10.

Tls 1.3 is bij versie 20170 van de Windows 10 Insider Preview geactiveerd bij iis/http.sys. Vanaf de May 2019 Update heeft Windows 10 al experimentele ondersteuning voor de nieuwe tls-versie, maar de standaard inschakeling bij de huidige testversie is de opmaat naar de brede invoering van tls 1.3 bij Windows 10. De tls-stack ondersteunt de cipher suites tls_aes_128_gcm_sha256, tls_aes_256_gcm_sha384 en tls_chacha20_poly1305_sha256. Microsoft adviseert ontwikkelaars deze te gaan gebruiken voor apps en diensten.

Gebruikers van Edge Legacy en Internet Explorer kunnen tls 1.3 volgens Microsoft handmatig inschakelen via de geavanceerde instellingen bij de internetopties. De op Chromium gebaseerde Edge-browser ondersteunt, net als overige Chromium-browsers en Firefox tls 1.3 ook. De nieuwe Edge-browser doet dit onafhankelijk van de tls-stack van Windows en beheer zal via een Edge://flags-instelling verlopen.

Bij tls 1.3 is perfect forward secrecy verplicht gesteld en ondersteuning voor verouderde en zwakke bescherming en hashfuncties als md5 en sha-224 verwijderd. Ook is de handshake tussen de gebruiker en de server compacter gemaakt, zodat er minder onversleutelde data wordt uitgewisseld.

Tls staat voor transport layer security, het beveiligingsprotocol dat zorgt voor authenticatie en encryptie van verbindingen tussen server en gebruiker, zoals http-verbindingen, zodat deze niet kunnen worden afgeluisterd of vervalst. In 2018 bracht de Internet Engineering Task Force de definitieve versie van tls 1.3 uit. In dat jaar kondigden de makers van de populairste browsers aan dat ze de ondersteuning voor het verouderde tls 1.0 en 1.1 gingen stoppen.